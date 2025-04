Preços do petróleo caem mais de 6% após a OPEP surpreender os mercados com aumento da produção em maio.

Os preços do petróleo caíram mais de 6% na quinta-feira depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo surpreendeu o mercado com seu plano de aumento de produção para maio.

Oito membros da aliança OPEP+ decidiram, em reunião ministerial na quinta-feira, aumentar a produção de petróleo em 411.000 barris por dia em maio, segundo comunicado oficial.

Os membros certos, incluindo Arábia Saudita e Rússia, têm previsão de reduzir parte de seu corte voluntário de produção de 2,2 milhões de barris por dia em abril.

Este mês, o cartel aumentará a produção de petróleo em 135.000 barris por dia, após meses de prorrogação dos cortes voluntários de produção.

“Isso compreende o incremento originalmente planejado para maio, além de dois incrementos mensais”, disse a OPEP em comunicado, referindo-se ao volume.

Os aumentos graduais podem ser pausados ou revertidos, sujeitos às condições de mercado em evolução.

Os preços do petróleo Brent caíram mais de 6%, aproximando-se dos US$ 70 por barril após o último anúncio da OPEP.

A queda foi ainda mais impulsionada pelo anúncio de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que já havia derrubado os preços do petróleo em mais de 4% no início do dia.

No momento da redação, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate na Bolsa Mercantil de Nova York era de US$ 66,65 por barril, uma queda de 7,1%.

O petróleo Brent na Intercontinental Exchange estava a US$ 70,09 por barril, uma queda de 6,5% em relação ao fechamento anterior.

Cortes na oferta da OPEP

Além dos cortes anunciados anteriormente, a OPEP+ manteve outras reduções de produção de 3,65 milhões de barris por dia.

Esses cortes adicionais devem permanecer em vigor até o final do ano seguinte, apoiando ainda mais a estabilidade do mercado e impedindo que os preços do petróleo despencem devido à superoferta.

Analistas disseram que a decisão de quinta-feira se deveu em parte ao desejo dos líderes da OPEP+ de melhorar a adesão às cotas de produção.

Excesso de produção de petróleo pelo Cazaquistão

A produção excessiva de petróleo no Cazaquistão criou tensões dentro do grupo OPEP+, causando descontentamento entre outros membros, notadamente a Arábia Saudita.

Isso levou a pedidos da OPEP+ para que o Cazaquistão, juntamente com outros países que excederam as cotas de produção, implementasse cortes adicionais na produção para compensar a superprodução e manter a estabilidade no mercado de petróleo.

O Cazaquistão tem consistentemente superado suas metas de produção de petróleo, conforme estabelecido pelo acordo OPEC+, nos últimos meses.

Essa tendência destacou uma divergência entre os níveis de produção acordados e a produção real do país.

Embora outros membros da OPEP+, incluindo os Emirados Árabes Unidos, a Nigéria e o Gabão, também tenham sido observados produzindo acima de suas cotas alocadas, a extensão de sua superprodução é notavelmente menos significativa do que a do Cazaquistão.

Os dados divulgados pela OPEP revelam essa disparidade nos níveis de produção entre as nações da OPEP+.

A oferta do Cazaquistão pode diminuir.

A produção e as exportações de petróleo do Cazaquistão podem cair este mês devido à ordem da Rússia para fechar parte da capacidade de exportação do oleoduto CPC.

Este oleoduto é a principal rota para exportação do petróleo produzido no Cazaquistão por grandes empresas petrolíferas, incluindo a Chevron e a ExxonMobil dos EUA.

“Eles (oito membros da OPEP+) também confirmaram sua intenção de compensar integralmente qualquer volume produzido em excesso desde janeiro de 2024 e de apresentar planos de compensação atualizados e antecipados à Secretaria da OPEP até 15 de abril…”, disse o cartel em seu comunicado.

O efeito das tarifas de Trump nos mercados de petróleo bruto

Os mercados de petróleo bruto já estavam fracos depois que o presidente dos EUA, Trump, anunciou na quarta-feira uma tarifa de 10% sobre a maioria das importações americanas e tarifas mais altas sobre os principais parceiros comerciais.

A Casa Branca disse na quarta-feira que petróleo, gás e produtos refinados foram isentos das novas tarifas.

Os Estados Unidos importam a maior parte de seu petróleo bruto do Canadá e do México. A Costa Leste dos EUA, com sua capacidade de refino limitada, importa uma quantidade significativa de combustível da Europa.

“As importações de energia são amplamente inalteradas em termos tarifários. Mas os investidores estavam reagindo aos danos estimados que essas tarifas poderiam causar ao comércio global e, portanto, ao crescimento econômico global”, disse David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation.

O tamanho das tarifas é tal que a atividade empresarial pode desacelerar acentuadamente, levando a uma demanda significativamente menor por petróleo.

De acordo com especialistas, espera-se que as tarifas abrangentes contribuam para uma inflação mais alta nos EUA, o que poderia afetar o crescimento econômico.