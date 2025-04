Qual a dependência da Nvidia da China em termos de receita?

A Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) continua a lutar para ganhar impulso ascendente depois que o presidente Trump anunciou novas tarifas recíprocas sobre dezenas de países, incluindo a China, em 2 de abril.

A China já sinalizou planos de impor tarifas retaliatórias sobre produtos americanos em resposta à mudança de política de Trump, o que pode desencadear uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Tal cenário poderia prejudicar empresas americanas com significativa exposição de receita à China. Curiosamente, uma dessas empresas é a queridinha da IA, a Nvidia Corp, de acordo com o Goldman Sachs.

A contribuição da China para a receita da Nvidia

O Goldman Sachs espera que as tensões comerciais sino-americanas representem um obstáculo significativo para a NVDA, já que a região da Grande China atualmente gera cerca de 39% de sua receita anual.

Os chips H20 da Nvidia, projetados para exportação para a China, têm registrado forte demanda, especialmente de grandes empresas de tecnologia do país, como ByteDance, Tencent e Alibaba.

No entanto, a administração Trump continua a apertar as restrições às exportações de chips para Pequim, o que também pode prejudicar os negócios da gigante no futuro.

Além disso, a China começou a aconselhar suas empresas a evitar o uso de chips da Nvidia, pois eles supostamente não atendem aos mais recentes requisitos de eficiência energética do país.

Em conjunto, esses fatores relacionados às tensões comerciais sino-americanas podem afetar significativamente a receita futura da NVDA, acrescentaram os estrategistas do Goldman Sachs em seu relatório recente.

NVDA continua sendo uma das favoritas de Wall Street.

Apesar das novas tarifas sobre a China e da possibilidade de o presidente Xi anunciar taxas retaliatórias sobre produtos americanos, Wall Street continua otimista com as ações da Nvidia.

A classificação consensual das ações da NVDA atualmente é de “compra”, com preço-alvo médio de aproximadamente US$ 176, indicando um potencial de alta de cerca de 70% em relação aos níveis atuais.

Isso porque muitos acreditam que a Nvidia ainda é um nome sólido no mercado de IA, que a Statista prevê que crescerá a uma taxa anual composta de mais de 26% até o final desta década.

Além disso, a Nvidia agora paga um rendimento de dividendos de 0,036%, o que a torna atraente também para investidores de renda.

A LVS também tem uma grande exposição de receita na China.

Além da Nvidia, o Goldman Sachs considera as ações de cassinos, particularmente a Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS), como as mais expostas às tensões comerciais sino-americanas em 2025.

A LVS tem uma presença significativa em Macau, também conhecida como a “Las Vegas da Ásia”, devido à sua popularidade como destino de jogos de azar. A empresa americana de cassinos e resorts atualmente tem mais de 60% de sua receita exposta a Macau.

Assim como no caso da Nvidia, no entanto, os analistas também mantêm uma visão otimista sobre as ações da Las Vegas Sands.

A classificação de consenso de “compra” para a LVS é acompanhada de uma meta média de cerca de US$ 59 no momento da redação.

Isso se traduz em um potencial de quase 50% de valorização na ação que atualmente rende 2,56% em dividendos.