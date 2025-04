‘A China jogou errado’: Presidente Trump sobre retaliação tarifária

O presidente Donald Trump prometeu na sexta-feira que suas políticas econômicas “nunca mudarão” e atacou a China por retaliar contra seu novo regime tarifário, aumentando a tensão em um impasse comercial crescente que abalou os mercados globais.

“A CHINA ERROU, ENTROU EM PÂNICO — A ÚNICA COISA QUE NÃO PODE SE DAR AO LUXO DE FAZER!”, escreveu Trump nas redes sociais, horas depois de Pequim anunciar uma tarifa de 34% sobre todos os produtos americanos em resposta ao próprio aumento tarifário abrangente de Washington.

Embora o presidente não tenha anunciado nenhuma nova contramedida, ele já havia advertido que intensificaria as ações caso outros países respondessem com tarifas próprias.

“PARA OS MUITOS INVESTIDORES QUE ESTÃO CHEGANDO AOS ESTADOS UNIDOS E INVESTINDO GRANDES QUANTIDADES DE DINHEIRO, MINHAS POLÍTICAS NUNCA MUDARÃO. ESTE É UM ÓTIMO MOMENTO PARA ENRIQUECER, MAIS DO QUE NUNCA!!!”, disse ele em uma publicação separada.

O tom de Trump contrastou com declarações recentes de altos funcionários da administração, alguns dos quais indicaram que Washington poderia estar aberto a negociações com parceiros comerciais.

Mas as declarações do presidente sugerem pouco apetite para compromissos. Na quinta-feira à noite, ele disse que poderia reduzir as tarifas se outras nações oferecessem algo “fenomenal”.

Os mercados reagiram bruscamente. As ações globais caíram, os preços do petróleo atingiram o menor nível em quatro anos e os títulos se valorizaram com a fuga dos investidores do risco.

A liquidação ocorreu em meio a temores renovados de que a guerra tarifária de retaliação pudesse levar as principais economias à recessão.

Ações americanas despencam.

O mercado de ações ampliou suas perdas na sexta-feira depois que a China anunciou novas tarifas sobre produtos americanos, intensificando as preocupações de que uma guerra comercial possa levar a economia global à recessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1.130 pontos, ou 2,8%, após uma queda de 1.679,39 pontos na quinta-feira.

O S&P 500 caiu 3,2%, somando-se à queda de 4,84% de quinta-feira.

O Nasdaq Composite caiu 3,5% após uma queda de 6% na sessão anterior, enquanto as empresas de tecnologia com exposição significativa à China continuaram a enfrentar pressão.

As ações de tecnologia lideraram as quedas novamente.

A Apple caiu mais de 3% na sexta-feira. A Nvidia caiu 5%, enquanto a Tesla perdeu 6%.

As três empresas têm negócios substanciais na China e estão entre as mais afetadas pelas tarifas retaliatórias de Pequim.

As ações bancárias também enfraqueceram devido às crescentes preocupações com uma possível desaceleração econômica nos EUA.

O Morgan Stanley caiu 6%, o Goldman Sachs recuou 5,7%, o Citigroup caiu 8%, o JPMorgan Chase perdeu 6% e o Wells Fargo caiu 5%.

Trump comemora dados de emprego

Trump pareceu animado pelos novos dados de emprego dos EUA divulgados mais cedo naquele dia.

O número de empregos não agrícolas aumentou em 228.000 em março, superando as previsões e dando à Casa Branca mais um argumento para defender sua postura comercial agressiva.

“ÓTIMOS NÚMEROS DE EMPREGO, MUITO MELHORES DO QUE O ESPERADO. JÁ ESTÁ FUNCIONANDO”, postou Trump.