A Pandora A/S (CPH: PNDORA) perdeu mais de 15% nas últimas sessões depois que o presidente dos EUA, Donald Trump , anunciou novas tarifas sobre a Tailândia que superaram em muito as expectativas da empresa.

A Tailândia é onde a Pandora atualmente fabrica a maior parte de suas joias de luxo.

As tarifas de Trump podem representar problemas para a empresa dinamarquesa, já que os EUA representaram mais de 30% de suas vendas totais em 2024.

Em comparação com a máxima do ano até a data da redação deste texto, as ações da Pandora caíram cerca de 35%.

Pandora esperava tarifas significativamente mais brandas.

Copy link to section

As ações da Pandora estão sofrendo pressão, já que o anúncio das tarifas foi uma surpresa considerável para seus investidores.

Em fevereiro, quando a marca de luxo acessível divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre, sua administração disse que a expectativa era de que os EUA anunciassem uma tarifa de 10% sobre a Tailândia – esse era, pelo menos, o cenário base da empresa.

No entanto, o presidente dos EUA, Trump, surpreendeu a Pandora com uma tarifa de 37% sobre o país do sul da Ásia no “Dia da Libertação”, o que a empresa agora prevê que poderá reduzir sua receita em mais de US$ 175 milhões.

Isso se traduz em um impacto de cerca de 4,0% na receita, considerando que a receita bruta da Pandora atingiu US$ 4,42 bilhões no ano passado.

Após a recente queda, a empresa dinamarquesa está agora sendo negociada a um preço visto pela última vez no final de 2023.

Outras marcas de luxo afetadas pelas tarifas de Trump

Copy link to section

Observe que a Pandora não é a única marca de luxo europeia que se espera que sofra um impacto significativo devido às tarifas de Trump.

Na verdade, vários outros nomes nesse setor sentirão o impacto, de acordo com analistas do Citi.

Isso porque os EUA há muito tempo são um importante impulsionador do crescimento de produtos de luxo.

No entanto, a maioria das marcas de luxo recorrerá à repassagem dos custos mais altos relacionados às tarifas de Trump para o consumidor final, o que poderia resultar em um impacto significativo na demanda geral por seus produtos, disse a empresa de investimentos a seus clientes em uma nota de pesquisa hoje.

Além da Pandora, o Citi espera que empresas como Birkenstock e Brunello Cucinelli, em particular, sejam prejudicadas pelas políticas comerciais de Trump.

A LVMH pode ser uma vencedora em meio às birras tarifárias.

Copy link to section

Por outro lado, a empresa de investimentos espera que as marcas de luxo europeias com exposição relativamente menor à receita dos EUA se destaquem como vencedoras em meio às birras tarifárias.

Aqueles posicionados para desempenhar funções mais modestas devido à produção mais localizada também poderiam acabar ganhando participação no novo ambiente tarifário, acrescentou.

Entre elas estão a casa de luxo francesa LVMH, a marca britânica Burberry e a grife italiana Moncler.

Além disso, essas três empresas atualmente pagam dividendos, o que as torna ainda mais interessantes para se possuir em meio aos recentes temores de uma recessão na segunda metade de 2025.

Dito isso, apenas a LVMH, entre as três, atualmente possui uma classificação de consenso de “sobreponderação”.