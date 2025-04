Como a tarifa de 34% da China sobre importações dos EUA pode impactar o mercado de criptomoedas

Na sexta-feira, o Ministério das Finanças da China confirmou que imporá uma tarifa de 34% sobre todas as importações dos EUA, com vigência a partir de 10 de abril.

A decisão é uma resposta direta à medida anterior de Trump de impor uma tarifa semelhante de 34% sobre mercadorias chinesas, que fazia parte de um esforço mais amplo por acordos comerciais recíprocos.

Em sua declaração oficial, o governo chinês instou Washington a abandonar suas “medidas unilaterais” e a se engajar em um diálogo respeitoso para resolver a disputa.

O anúncio causou ondas de choque nos mercados globais.

Analistas alertam que os efeitos cascata podem atingir até mesmo o mercado de criptomoedas, apesar de sua natureza descentralizada.

O Bitcoin (BTC), que havia brevemente atingido US$ 84.000, caiu acentuadamente abaixo de US$ 82.000 após a notícia, refletindo a ansiedade mais ampla do mercado.

O mercado de criptomoedas já estava sob pressão após o anúncio das tarifas de Trump no início da semana, e a medida da China apenas aprofundou o sentimento pessimista.

Mercado de criptomoedas se prepara para volatilidade

Apesar da queda inicial, alguns analistas acreditam que o mercado de criptomoedas pode não sofrer perdas tão profundas quanto os mercados financeiros tradicionais.

De acordo com o estrategista de criptomoedas Kevin Capital, ativos digitais como Bitcoin e Ethereum são afetados apenas indiretamente por tarifas, ao contrário de setores tradicionais representados por índices como o S&P 500.

A Capital destacou que o sentimento atual dos investidores em criptomoedas está sendo sustentado pelas expectativas de política monetária.

Com os mercados agora precificando cinco possíveis cortes de juros do Federal Reserve dos EUA este ano, há esperança de que o apoio à liquidez possa compensar choques macroeconômicos como as tensões comerciais.

No entanto, ele também alertou que o otimismo poderia desaparecer rapidamente se o presidente do Fed, Jerome Powell, descartasse a ideia de cortes agressivos nas taxas.

“Se Powell fechar a porta para o afrouxamento monetário, as criptomoedas podem eventualmente espelhar as fortes quedas do mercado de ações”, observou a Capital.

“Mas se ele apoiar o afrouxamento, os olhos se voltarão para os dados do IPC, que serão divulgados na próxima semana.”

Mercados globais cambaleiam com a queda do S&P 500

Os mercados financeiros tradicionais já foram afetados. O S&P 500 perdeu mais de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado na abertura das negociações após o anúncio da China.

Os futuros atrelados ao Dow Jones Industrial Average e ao Nasdaq também registraram fortes quedas, refletindo os temores de que a economia global possa estar caminhando para uma recessão.

Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sinalizou que a UE está preparada para tomar contramedidas caso as negociações comerciais com os EUA fracassem.

Isso aumenta ainda mais a incerteza que paira sobre a economia global e pode aumentar a volatilidade nos mercados de ações e criptomoedas nos próximos dias.

Curiosamente, o Bitcoin se recuperou ligeiramente mais tarde no dia, impulsionado por dados de emprego dos EUA melhores do que o esperado, reforçando a teoria de que os mercados de criptomoedas estão atualmente mais sensíveis a sinais de política monetária do que a tensões geopolíticas.