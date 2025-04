Dos descontos para funcionários da Ford às paralisações de fábricas da Stellantis, as tarifas sobre automóveis impulsionam as montadoras à ação.

As tarifas de 25% sobre carros importados que entraram em vigor na quinta-feira abalaram a indústria automobilística global, forçando as principais montadoras a respostas rápidas e divergentes.

À medida que as novas taxas ameaçam remodelar as cadeias de suprimentos, os modelos de preços e o emprego, empresas de Stellantis a Hyundai estão tomando medidas para proteger lucros e clientes.

Com as tarifas sobre carros montados no exterior já em vigor, e as sobre peças importadas com início previsto para 3 de maio, as montadoras estão correndo para gerenciar os custos.

Alguns optaram por paralisar as linhas de produção, outros estão oferecendo descontos significativos ou explorando expansões na manufatura doméstica.

As ações da maioria das montadoras permaneceram em queda na quinta-feira e durante o pré-mercado americano na sexta-feira.

A Invezz analisa as diversas estratégias adotadas pelas montadoras para lidar com as interrupções.

Stellantis suspende fábricas e demitirá temporariamente 900 trabalhadores.

A Stellantis, proprietária da Jeep, Dodge, Ram e Chrysler, anunciou que fecharia temporariamente duas fábricas de montagem — uma em Windsor, Ontário, e outra em Toluca, México — em resposta às tarifas.

A fábrica de Windsor, que produz o Chrysler Pacifica e o Dodge Charger, ficará parada por duas semanas.

A fábrica de Toluca, onde são montados o Jeep Compass e o Wagoneer S, ficará paralisada de 7 de abril até o final do mês.

A Stellantis disse que a interrupção a forçaria a demitir cerca de 900 trabalhadores em fábricas de trem de força e estampagem em Indiana e Michigan.

“Continuamos a avaliar as tarifas dos EUA sobre veículos importados e permaneceremos em contato com o governo dos EUA sobre essas políticas”, disse um porta-voz da Stellantis à MT Newswires.

As ações da Stellantis caíram mais de 7% nas negociações pré-mercado na sexta-feira.

Desconto “Da América para a América” da Ford oferece preços de funcionários aos clientes

Em contraste, a Ford adotou uma abordagem mais voltada para o mercado, utilizando seu estoque para absorver a pressão de custos.

A montadora com sede em Michigan lançou um programa provisoriamente chamado “Da América para a América”, oferecendo, segundo relatos, seus preços para funcionários, tradicionalmente reservados para a equipe da Ford, a todos os clientes em todo o país.

Embora a empresa ainda não tenha anunciado oficialmente o plano, a Reuters informa que os descontos estão em vigor desde quinta-feira.

Essa medida ajuda a Ford a se diferenciar dos concorrentes que estão aumentando os preços para compensar os custos das tarifas.

A posição da Ford é relativamente vantajosa. Ela fabrica aproximadamente 80% dos veículos que vende nos Estados Unidos dentro do país, oferecendo uma maior proteção contra tarifas do que concorrentes mais dependentes de importações.

No entanto, a empresa ainda enfrenta aumentos de custos iminentes devido às tarifas de 3 de maio sobre peças.

A estratégia de descontos também se alinha com a mensagem “Feito na América”, popular na administração Trump, que anunciou as amplas tarifas na semana passada em um esforço para trazer a manufatura de volta ao solo americano.

O preço das ações da Ford caiu 3,67% no pré-mercado de sexta-feira.

Fonte: CNN

Volkswagen vai introduzir uma taxa de importação sobre veículos vendidos nos EUA.

A Volkswagen adotou uma abordagem diferente, sinalizando aos seus concessionários nos EUA que aumentos de preços estão a caminho.

Em um memorando de 1º de abril para os concessionários, visto pelo The New York Times, a montadora alemã disse que introduziria uma nova taxa de importação em seus veículos nos EUA ainda este mês.

Também suspendeu os embarques ferroviários de carros do México, embora os embarques marítimos continuem, e instruiu os concessionários a manterem os veículos afetados pelas tarifas nos portos até novo aviso.

A empresa informou que as alterações finais de preços serão confirmadas até meados de abril.

Veículos montados nos EUA, como o Volkswagen Atlas e o ID.4 em Chattanooga, Tennessee, não estão imunes às pressões de custo.

Ambos dependem de peças importadas que estarão sujeitas às próximas tarifas.

Em comunicado, a Volkswagen confirmou ter enviado o memorando aos concessionários porque queria ser “muito transparente sobre como navegar neste período de incerteza”.

“Temos o melhor interesse de nossos revendedores e clientes em mente e, assim que quantificarmos o impacto no negócio, compartilharemos nossa estratégia com nossos revendedores”, disse a empresa.

As ações da Volkswagen caíram mais de 5% na sexta-feira.

Fonte: Statista

GM aumenta produção de caminhões em Indiana

A General Motors está respondendo ao choque tarifário aumentando a produção doméstica.

A empresa planeja aumentar a produção de suas picapes leves — Chevrolet Silverado e GMC Sierra — em sua fábrica em Fort Wayne, Indiana.

A medida faz parte de uma estratégia mais ampla que a CEO da GM, Mary Barra, insinuou em janeiro, sugerindo que o aumento da capacidade nos EUA poderia compensar o risco de tarifas sobre veículos fabricados no México e no Canadá.

Para facilitar o aumento da produção, a GM interromperá a produção na fábrica de Fort Wayne entre 22 e 25 de abril.

A fábrica espera adicionar entre 225 e 250 empregos e contratar várias centenas de trabalhadores temporários, de acordo com comunicação interna com o United Auto Workers.

Dirigentes sindicais locais disseram que dias extras de horas extras também podem ser agendados para atingir as novas metas de produção.

O preço das ações da GM caiu mais de 5% durante a negociação pré-mercado na sexta-feira.

Hyundai alerta para possíveis aumentos de preços

A Hyundai Motor Company também sinalizou a probabilidade de aumento nos preços dos veículos.

Em uma nota aos concessionários, o CEO da Hyundai e Genesis Motor North America, Randy Parker, alertou que os preços não estavam mais garantidos para veículos vendidos no atacado após 2 de abril.

Parker reconheceu que a dependência da empresa de importações do México e do Canadá era relativamente baixa e que a Hyundai havia “firmemente estabelecido” investimentos nos EUA.

No entanto, a montadora coreana afirmou que continua monitorando os desenvolvimentos políticos e revisando suas estratégias para manter a lucratividade.

Nenhuma mudança oficial de preços foi anunciada ainda, mas funcionários da empresa em Seul disseram que estão “analisando atentamente” suas opções.