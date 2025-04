O Goldman Sachs revisou sua previsão para o preço médio do petróleo Brent no ano, reduzindo-a em 5,5%, para US$ 69 por barril.

Da mesma forma, a previsão para os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate foi reduzida em 4,3%, para US$ 66 por barril, de acordo com uma reportagem da Reuters.

O banco de investimentos cita duas razões principais para essa revisão para baixo: o potencial de aumento da oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, e a ameaça iminente de uma recessão global desencadeada pela guerra comercial em curso.

A corretora de Wall Street também reduziu sua previsão de preço médio para o Brent em 9%, para US$ 62, e para o WTI em 6,3%, para US$ 59, para 2026. Ela também alertou que essas novas estimativas podem ser ainda mais reduzidas.

Possibilidade de recessão e maior oferta.

“Os riscos para nossa previsão de preços de petróleo reduzidos são negativos, especialmente para 2026, dados os crescentes riscos de recessão e, em menor medida, de maior oferta da OPEP+”, disseram analistas do Goldman Sachs, citados no relatório.

O aumento da oferta dos países da OPEP+ poderia levar a um excedente no mercado global de petróleo, pressionando os preços para baixo.

Enquanto isso, a escalada da guerra comercial entre as principais economias pode prejudicar o crescimento econômico global e levar a uma recessão. Uma recessão provavelmente reduziria a demanda por petróleo, deprimindo ainda mais os preços.

OPEP aumenta produção de maio

Oito membros da aliança OPEP+ decidiram, em reunião ministerial na quinta-feira , aumentar a produção de petróleo em 411.000 barris por dia em maio, segundo comunicado oficial.

A medida faz parte do plano mais amplo do cartel de desfazer os cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris por dia suportados por oito membros da OPEP+, incluindo Arábia Saudita e Rússia.

Em abril, espera-se que os membros da OPEP aumentem a produção de petróleo em 135.000 barris por dia.

A OPEP disse na quinta-feira:

Os aumentos graduais podem ser pausados ou revertidos, sujeitos às condições de mercado em evolução.

Queda nos preços do petróleo

Os preços do petróleo Brent caíram mais de 6%, aproximando-se dos US$ 70 por barril após o último anúncio da OPEP na quinta-feira.

Na sexta-feira, os preços do Brent caíram ainda mais, 1%, ficando abaixo da marca de US$ 70 por barril.

O contrato foi fechado a US$ 69,45 o barril.

O petróleo bruto WTI estava a US$ 66,26 por barril, também com queda de 1% em relação ao fechamento anterior.

Os preços do petróleo bruto sofreram uma queda significativa na quinta-feira, registrando a maior queda percentual desde 2022.

A queda nos preços do petróleo foi ainda mais intensificada pelas tarifas recíprocas do presidente dos EUA, Donald Trump, na quinta-feira.

A decisão surpreendente da OPEP de aumentar a produção em maio também aumentou as preocupações entre os investidores.

Esses dois fatores combinados criaram um sentimento pessimista no mercado de petróleo, levando a uma forte liquidação e a uma queda significativa nos preços do petróleo bruto.

Previsões de demanda

O Goldman Sachs afirmou que a capacidade da OPEP de executar rapidamente aumentos substanciais na produção indicava flexibilidade, reduzindo assim a probabilidade de um aumento de preços a curto prazo devido à diminuição da oferta.

A corretora revisou para baixo sua previsão de crescimento da demanda por petróleo para este ano, de 900.000 barris por dia para 600.000 barris por dia.

Também prevê um crescimento de 700.000 bpd em 2026.