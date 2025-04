O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou na sexta-feira o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, removendo-o oficialmente do cargo e dando início a uma contagem regressiva de 60 dias para uma nova eleição presidencial.

A decisão seguiu-se a meses de turbulência política desencadeada pela controversa declaração de lei marcial de Yoon no final do ano passado.

O juiz-presidente interino Moon Hyung-bae, ao proferir o veredicto em um discurso transmitido nacionalmente pela televisão, confirmou que o tribunal havia chegado a uma decisão unânime.

Ele afirmou que a declaração de lei marcial de Yoon em 3 de dezembro não atendia ao requisito constitucional de uma crise nacional.

Além disso, o uso da força militar para bloquear a ação parlamentar constituiu uma violação direta da lei sul-coreana.

“O envio de tropas à Assembleia Nacional foi um grave abuso de poder executivo”, disse Moon, de acordo com uma tradução da agência de notícias Yonhap.

Lei marcial e suas consequências

A declaração surpresa de lei marcial de Yoon — a primeira em mais de quatro décadas — foi feita durante uma transmissão noturna, na qual ele alegou que o país enfrentava ameaças de “forças comunistas norte-coreanas” e “elementos antiestatais”.

A medida provocou uma reação imediata, com os legisladores rejeitando rapidamente o decreto e iniciando o processo de impeachment apenas alguns dias depois.

O Parlamento votou pelo impeachment de Yoon em 14 de dezembro, levando à sua suspensão.

A decisão judicial de sexta-feira finaliza o processo, marcando apenas a segunda vez na história democrática do país que um presidente foi formalmente destituído do cargo.

Enquanto isso, o primeiro-ministro Han Duck-soo foi reintegrado como presidente interino, após uma decisão judicial anterior em 24 de março.

Os mercados reagem à turbulência política.

Os mercados financeiros reagiram rapidamente à decisão do tribunal.

O índice Kospi da Coreia do Sul fechou em queda de 1,66%, enquanto o menor Kosdaq caiu 0,85%.

Em contraste, o won sul-coreano se fortaleceu cerca de 1% em relação ao dólar americano.

O ministro das Finanças, Choo Kyung-ho, convocou uma reunião de emergência juntamente com o chefe do banco central, Rhee Chang-yong, e outros reguladores de alto escalão para avaliar as consequências para a economia financeira e real do país.

Economistas observaram que, embora a decisão traga clareza política, os mercados permanecem instáveis devido às preocupações com o comércio global e às próximas transições políticas.

Investidores de olho nas eleições e na direção política

A decisão do tribunal desvia a atenção para a próxima eleição presidencial, prevista para o início de junho.

O líder da oposição, Lee Jae-myung, é amplamente considerado o principal candidato, embora as candidaturas formais ainda não tenham sido declaradas.

“O veredicto restaura um certo grau de certeza na governança, mas os mercados ainda estão digerindo os ventos contrários geopolíticos mais amplos”, disse Homin Lee, estrategista macro sênior da Lombard Odier.

As tarifas recíprocas de Trump ainda lançam uma sombra.

Lee disse ter uma visão “neutra” sobre a Coreia do Sul, observando que “as incertezas comerciais são equilibradas pelo retorno da política normal e pelas avaliações de ativos pouco exigentes”.

A perspectiva política permanece incerta.

Min Joo Kang, economista sênior do ING para a Coreia do Sul e o Japão, alertou que divisões políticas e atrasos fiscais podem prejudicar o crescimento econômico no curto prazo.

Ela observou que os processos criminais contra Yoon permanecem ativos e podem influenciar a campanha presidencial.

“As acusações criminais contra Yoon são separadas de seu impeachment. Como tal, o ruído político em torno disso persistirá durante toda a campanha presidencial, dividindo ainda mais o país”, disse ela, acrescentando que os mercados rapidamente mudarão o foco para a eleição em junho.

Kang também disse que há muita incerteza sobre os candidatos presidenciais e suas políticas.

Segundo Kang, uma vitória do DP poderia inaugurar uma abordagem fiscal expansionista, com um orçamento proposto de 35 trilhões de won e um provável aumento nos investimentos em bem-estar social e infraestrutura pública.

Em contraste, o PPP está pedindo um pacote de gastos mais modesto de 15 trilhões de won, embora ambas as partes devam manter uma postura de flexibilização geral.

“No entanto, o impasse político dificultará a implementação da agenda política do governo. De qualquer forma, o impacto geral no crescimento este ano deverá ser mais fraco do que inicialmente esperávamos”, disse ela.

Espera-se que as próximas semanas tragam mais clareza sobre os candidatos e as plataformas de campanha.

Até então, investidores e analistas navegarão por um cenário complexo, moldado tanto pela política interna quanto pelas pressões econômicas externas.