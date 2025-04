JPMorgan: Tarifas de Donald Trump causarão “sangue”, elevando o risco de recessão para 60%

O economista-chefe global do JPMorgan emitiu um alerta severo sobre as possíveis consequências da política agressiva de tarifas do presidente Donald Trump, prevendo que “Haverá sangue”.

Em uma nota de pesquisa publicada na quinta-feira, Bruce Kasman, do JPMorgan, juntamente com uma equipe de economistas da empresa, alertou que a probabilidade de a economia global entrar em recessão saltou de 40% para preocupantes 60% após o anúncio das tarifas de quarta-feira, o “Dia da Libertação”.

As abrangentes tarifas do “Dia da Libertação” de Trump impõem uma taxa de 10% sobre mercadorias importadas de todos os países para os Estados Unidos, com tarifas ainda mais altas aplicadas a 60 parceiros comerciais com déficits comerciais persistentes com os EUA.

Isso inclui grandes potências econômicas como a China e o Japão, além da União Europeia.

Essas tarifas se somam às taxas já impostas aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, Canadá e México, gerando preocupação generalizada.

Decisivamente menos favorável aos negócios: uma mudança na política comercial dos EUA

“As políticas disruptivas dos EUA foram reconhecidas como o maior risco para as perspectivas globais durante todo o ano”, afirma a nota de pesquisa do JPMorgan.

As últimas notícias reforçam nossos temores, pois a política comercial dos EUA tornou-se decisivamente menos favorável aos negócios do que havíamos previsto.

Os economistas do gigante bancário caracterizam as tarifas como um “aumento de impostos funcional” sobre as compras de bens importados por famílias e empresas americanas.

Economistas e especialistas em cadeia de suprimentos já haviam alertado que o plano tarifário de Trump provavelmente resultaria em preços mais altos para uma ampla gama de bens, desde itens básicos do dia a dia, como café e açúcar, até roupas e compras importantes, como carros e eletrodomésticos.

Um aumento de impostos de proporções históricas: o impacto macroeconômico

Copy link to section

Os analistas do JPMorgan calcularam que o anúncio desta semana, combinado com os aumentos tarifários anteriores, eleva efetivamente a taxa média de imposto dos EUA “em aproximadamente 22 pontos percentuais, para uma estimativa de 24%”, equivalente a aproximadamente 2,4% do valor total de todos os bens e serviços produzidos no país, ou PIB.

“Um aumento dessa magnitude seria comparável ao maior aumento de impostos desde a Segunda Guerra Mundial”, diz a nota de pesquisa do JPMorgan.

Os efeitos poderiam ser amplificados por medidas retaliatórias de outros países, uma queda na confiança empresarial dos EUA e interrupções nas cadeias de suprimentos globais.

Recessão no horizonte? JPMorgan soa o alarme.

Copy link to section

“Assim, enfatizamos que essas políticas, se mantidas, provavelmente levariam a economia dos EUA e possivelmente a economia global à recessão este ano. Uma atualização da nossa árvore de cenários de probabilidade reforça esse ponto, elevando o risco de recessão este ano para 60%”, continua a nota, pintando um quadro sombrio das possíveis consequências econômicas.

No entanto, os economistas do JPMorgan oferecem um vislumbre de esperança, enfatizando que uma recessão nacional ou global “não é uma conclusão inevitável”.

Além do ponto óbvio de que as ações políticas podem ser alteradas nas próximas semanas, continuamos a enfatizar que as expansões dos EUA e global estão em terreno sólido e devem ser capazes de resistir a um choque de tamanho moderado.

Apesar dessa possível vantagem, a nota enfatiza que os economistas do JPMorgan “consideram a plena implementação das políticas anunciadas como um choque macroeconômico substancial” — um choque do qual seria difícil se recuperar caso as políticas de Trump persistissem.