Por que as ações da Nike estão contrariando a tendência do mercado com um ganho de 5% na sexta-feira

As ações da Nike se recuperaram na sexta-feira depois que o presidente Donald Trump sugeriu um possível acordo com o Vietnã para reduzir as tarifas recentemente anunciadas.

A ação subiu cerca de 5% no final da manhã. A ação da Nike caiu cerca de 20% desde o início do ano.

A recuperação ocorre depois que as ações da Nike despencaram na quinta-feira, após o anúncio de Trump de uma tarifa de 46% sobre as importações do Vietnã.

As novas tarifas estão programadas para entrar em vigor na próxima semana e geraram preocupações em empresas com fortes laços de manufatura com a nação do Sudeste Asiático.

A Nike, que produz aproximadamente 25% de seus calçados no Vietnã, foi uma das mais afetadas.

Trump diz que as negociações sobre…

Copy link to section

O presidente pareceu acalmar algumas dessas preocupações com uma publicação em sua plataforma de mídia social, Truth Social, dizendo que teve uma “ligação muito produtiva” com To Lam, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã.

“Acabei de ter uma ligação muito produtiva com To Lam, Secretário-Geral do Partido Comunista do Vietnã, que me disse que o Vietnã quer reduzir suas tarifas a ZERO se conseguir um acordo com os EUA”, escreveu Trump.

“Agradeci-lhe em nome do nosso país e disse que aguardo com expectativa um encontro em breve”, acrescentou.

As declarações de Trump abriram a porta para potenciais negociações que poderiam atenuar o impacto da tarifa de 46%.

Embora nenhum acordo formal tenha sido anunciado, o tom da comunicação sugere que ambas as partes podem estar dispostas a explorar um compromisso.

Por que isso é uma boa notícia para a Nike?

Copy link to section

A Nike enfrenta grandes problemas, pois o novo regime tarifário do presidente Donald Trump ameaça prejudicar ainda mais as perspectivas já desafiadoras da empresa.

A gigante de calçados e roupas esportivas, que fabrica cerca da metade de seus calçados na China e no Vietnã, com aproximadamente 25% provenientes apenas do Vietnã, também enfrenta uma tarifa de 34% sobre as importações chinesas, além dos 20% já existentes, elevando a taxa efetiva para 54%.

A empresa já havia considerado os obstáculos relacionados às tarifas em suas últimas projeções, que previam uma queda de dois dígitos percentuais nas vendas para o trimestre atual.

Essa previsão incluía o impacto das taxas sobre mercadorias da China e do México.

As funções ampliadas chegam em um momento delicado para a Nike, que tenta estabilizar sua marca e reacender o impulso de vendas sob o comando do novo CEO Elliott Hill, que assumiu o cargo no outono passado.

Hill, um executivo de longa data da empresa, agora enfrenta pressões de custos intensificadas justamente quando tenta conduzir a empresa por uma reviravolta.

Uma possível negociação com o Vietnã poderia ajudar a aliviar parte da pressão sobre a gigante global do calçado.