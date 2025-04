A indústria da moda global está lidando com as consequências do anúncio do presidente Donald Trump sobre novas tarifas abrangentes, as restrições comerciais mais abrangentes vistas em quase um século.

A medida, que atinge alguns dos maiores centros de fabricação de vestuário do mundo, causou ondas de choque em todo o setor.

Em uma declaração do Jardim das Rosas da Casa Branca, Trump anunciou uma tarifa básica de 10% sobre todos os bens importados.

No entanto, as taxas são significativamente mais altas para cerca de duas dúzias de países com os quais os EUA mantêm um déficit comercial, muitos dos quais servem como importantes centros de produção para a indústria da moda.

A lista de alvos tarifários: Vietnã, Camboja, Bangladesh, China e a UE

O Vietnã, segundo maior exportador de vestuário para os EUA depois da China, enfrentará uma tarifa elevada de 46%.

O Camboja estará sujeito a uma taxa de 49%, enquanto Bangladesh incorrerá em uma tarifa de 37%.

A taxa tarifária existente da China será aumentada por uma nova taxa de 34%, elevando sua taxa tarifária total para 54%.

A União Europeia será atingida por uma taxa de 20%.

“Estamos profundamente desapontados com a decisão da administração Trump de impor novas tarifas sobre todas as importações”, disse a Associação da Indústria da Moda dos Estados Unidos em comunicado, sublinhando a preocupação do setor.

Essa ação afetará particularmente as marcas e varejistas de moda americanas.

As tarifas, declarou Trump, entrariam em vigor à meia-noite.

Ações de moda despencam: Wall Street reage às notícias sobre tarifas.

O mercado reagiu rapidamente, com as ações de moda despencando no pregão pós-fechamento. As ações da Lululemon caíram mais de 10%, enquanto as da Nike e da Ralph Lauren recuaram 7%.

Tapestry, Capri e PVH Corp. registraram quedas de cerca de 5%.

Essas quedas superaram uma queda de quase 4% nos futuros do S&P 500, destacando a vulnerabilidade específica do setor de moda.

Essas novas tarifas, que se seguem às anteriores impostas por Trump sobre mercadorias da China, México e Canadá, devem aumentar os custos e causar interrupções significativas para inúmeras empresas de moda.

Os EUA são um mercado crucial para vestuário e calçados, importando mais de 98% de suas roupas e aproximadamente 99% de seus sapatos.

Isso significa que praticamente todos os itens de moda vendidos no país estarão sujeitos a taxas adicionais.

Em seu anúncio, Trump exibiu um gráfico detalhando os países e as taxas tarifárias, que, segundo ele, representavam metade das barreiras tarifárias e não tarifárias que eles aplicam aos EUA.

As taxas foram notavelmente mais altas do que muitos analistas haviam previsto.

A era dourada da América: a visão de Trump e a realidade para a moda

“Vamos abrir mercados estrangeiros e derrubar barreiras comerciais externas, e, em última análise, mais produção interna significará maior concorrência e preços mais baixos para os consumidores”, afirmou Trump em seu discurso.

Esta será, de fato, a era de ouro da América, ela está voltando. Vamos voltar muito fortes.

No entanto, a realidade para a indústria da moda provavelmente será muito mais complexa.

Espera-se que os choques repercutam em toda a cadeia de suprimentos global da moda.

Após os anúncios anteriores de tarifas de Trump, varejistas como o Walmart anunciaram a intenção de negociar reduções de preços com fornecedores, transferindo efetivamente parte do ônus para a cadeia de suprimentos.

Com as fábricas já operando com margens estreitas, as exigências de novas reduções de preços poderiam ter efeitos em cascata, afetando os fabricantes têxteis e os agricultores.

Muitas marcas e varejistas enfrentarão a difícil escolha de absorver os custos mais altos ou repassá-los aos consumidores por meio de aumentos de preços.

Isso acontece em um momento em que muitos compradores já estão sentindo o aperto da inflação e estão gerenciando seus orçamentos com cuidado.

Antes mesmo do anúncio das novas tarifas, a incerteza em torno das políticas comerciais de Trump contribuiu para uma queda na confiança do consumidor americano, que em março atingiu seu nível mais baixo desde a pandemia.

“Mais tarifas significam mais ansiedade e incerteza para as empresas e os consumidores americanos”, disse David French, vice-presidente executivo de relações governamentais da National Retail Federation, à CNN.

Luxo, esportes e muito mais: nenhum setor está imune.

Embora as tarifas afetem um amplo espectro de empresas de moda, alguns setores podem ser particularmente vulneráveis.

O mercado de luxo, por exemplo, viu os EUA como sua região mais resiliente em meio a uma desaceleração global.

No entanto, a falta de produção doméstica nos EUA significa que essas marcas agora enfrentarão novos custos.

Marcas esportivas, que diversificaram ativamente suas fontes de fornecimento para além da China, agora se deparam com aumentos de custos em centros de manufatura alternativos como Vietnã e Camboja.

Em última análise, toda a indústria da moda sentirá os efeitos, mesmo as empresas que produzem bens acabados nos EUA, pois muitas vezes dependem de matérias-primas importadas.

Navegar por essa nova paisagem apresentará desafios significativos nos próximos meses.