O presidente da BP, Helge Lund, está prestes a renunciar, marcando o fim de uma era definida pela ambiciosa, mas em última análise malsucedida, incursão da empresa em energia verde.

A gigante do petróleo anunciou na sexta-feira que Lund deixaria seu cargo “em tempo oportuno”.

O anúncio ocorre em meio à crescente pressão da Elliott Advisors, um fundo de hedge ativista americano, que tem pressionado por mudanças significativas dentro da empresa.

A BP já reduziu seus planos de energia verde anteriormente adotados, defendidos pelo próprio Lund.

Lund, um empresário norueguês, apoiou a decisão da BP em 2020 de reduzir a produção de combustíveis fósseis em 40% até 2030 e se transformar em uma “empresa de energia integrada” com forte foco em fontes de energia de baixo carbono.

Ele também supervisionou a nomeação de Bernard Looney como diretor executivo em 2020.

Looney liderou a estratégia de baixo carbono da empresa, mas posteriormente deixou o cargo devido a relacionamentos não declarados com funcionários juniores, aumentando a turbulência dentro da BP.

“Tendo fundamentalmente redefinido nossa estratégia, o foco da BP agora é na execução rápida da estratégia, na melhoria do desempenho e no crescimento do valor para os acionistas”, afirmou Lund na sexta-feira.

Agora é o momento certo para iniciar o processo de encontrar meu sucessor e permitir uma transição ordenada e tranquila.

Pressão ativista: Elliott pressiona pelo retorno ao petróleo

A renúncia ocorre após intensa pressão da Elliott Advisors, que acumulou uma participação de 5% na BP.

O fundo de hedge expressou insatisfação com a estratégia da grande petrolífera, argumentando que ela carecia de urgência e ambição.

Segundo relatos, Elliott estava preparando uma votação de acionistas para destituir Lund.

A BP anunciou inicialmente suas intenções de se afastar do petróleo e do gás em 2020, propondo um aumento de dez vezes no investimento em energia verde e uma redução de 40% na produção de combustíveis fósseis até 2030, além de cessar a exploração em novas empresas.

Na época, Lund afirmou: “Estamos confiantes de que as decisões que tomamos e a estratégia que estamos definindo hoje são as corretas para a BP, para nossos acionistas e para a sociedade em geral.”

No entanto, os concorrentes da BP, que mantiveram o foco na crescente demanda por petróleo, superaram a empresa. Como resultado, as ações da BP tiveram desempenho inferior, levando a empresa a abandonar partes significativas de sua estratégia de 2020.

Em um dia de mercado de capitais em fevereiro, a BP reverteu muitas de suas promessas verdes e se comprometeu com aumentos anuais indefinidos na produção de combustíveis fósseis, sinalizando uma clara mudança de volta para seu negócio principal.

Qual o próximo passo da BP?

Ashley Kelty, analista de petróleo e gás da Panmure Liberum, comentou: “Isso não é nenhuma surpresa depois que o investidor ativista Elliott construiu uma grande posição na BP e começou a pressionar por mudanças. [Elliott] estava se preparando para tentar obter uma votação dos acionistas para forçar a saída de Lund, então parece que ele está se antecipando à sua demissão.”

Kelty prevê novas ações de Elliott, sugerindo que o fundo de hedge “agora voltará sua atenção para o CEO Murray Auchinloss – sua tentativa de desviar a BP da energia verde parece tímida e supomos que Elliott desejará um novo CEO que possa realizar uma redefinição adequada da estratégia”.

O processo de sucessão está sendo liderado por Dame Amanda Blanc, CEO da Aviva, em sua função de diretora independente sênior da BP.

De acordo com o The Telegraph, um porta-voz da BP indicou que o candidato selecionado se juntará ao conselho e colaborará com Lund para garantir uma transição tranquila antes de sua saída, provavelmente em 2026.

“O conselho e eu estamos comprometidos em apoiar Murray e sua equipe, e em supervisionar a entrega dos objetivos estratégicos e financeiros da BP, conforme estabelecemos em nossa recente atualização para o mercado de capitais”, enfatizou Lund.

A Dama Amanda acrescentou: “Estamos iniciando uma busca abrangente para identificar candidatos à presidência com a credibilidade e a experiência relevante para liderar o conselho e continuar impulsionando a execução segura da estratégia de reestruturação pela administração.”