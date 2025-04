O Pump.fun, a plataforma de lançamento de meme coins baseada em Solana, restaurou oficialmente seu recurso de transmissão ao vivo após uma suspensão de meses motivada por conteúdo perturbador e prejudicial exibido na plataforma.

Essa reintegração, atualmente implementada para apenas 5% dos usuários, vem acompanhada de uma revisão abrangente das políticas de moderação de conteúdo para proteger os usuários e a integridade da plataforma.

O Pump.fun suspendeu a transmissão ao vivo em novembro de 2024.

O recurso de transmissão ao vivo foi suspenso em novembro passado após vários incidentes preocupantes, incluindo transmissões envolvendo atos explícitos, ameaças violentas e até automutilação.

Essas transmissões foram amplamente condenadas pela comunidade e geraram intenso escrutínio sobre a abordagem da Pump.fun à moderação de conteúdo.

Em resposta, a plataforma iniciou uma pausa, prometendo reavaliar suas diretrizes e sistemas antes de restabelecer o recurso.

Além do escrutínio sobre o recurso de transmissão ao vivo, o Pump.fun recebeu uma ordem de cessação e desistência, após duas ações coletivas por supostas violações de propriedade intelectual no início do ano.

Terrorismo e conteúdo violento são proibidos pela nova política.

Agora, com a funcionalidade parcialmente restaurada, o Pump.fun introduziu uma estrutura rigorosa de moderação de conteúdo com o objetivo de preservar a criatividade do usuário, ao mesmo tempo em que previne comportamentos prejudiciais ou ilegais.

A nova Política de Moderação de Transmissões ao Vivo da plataforma deixa claro que certos tipos de conteúdo não serão tolerados sob nenhuma circunstância.

Isso inclui material envolvendo violência gráfica, assédio, exploração sexual, perigo para crianças, atividade ilegal e violações de privacidade, como doxxing.

A política também proíbe explicitamente a glorificação do terrorismo, do extremismo violento e o uso não autorizado de conteúdo protegido por direitos autorais.

Embora as diretrizes sejam firmes em suas proibições, o Pump.fun adotou uma postura mais matizada em relação ao conteúdo impróprio para o trabalho (NSFW).

Reconhecendo que esse tipo de conteúdo pode ser prevalente na plataforma, a política não proíbe material NSFW de forma direta.

Em vez disso, o Pump.fun avaliará cada caso individualmente, exercendo discrição para determinar o que se alinha com o espírito da comunidade e seus padrões de segurança.

Essa abordagem tenta encontrar um equilíbrio entre a liberdade criativa e a supervisão responsável do conteúdo.

Importante destacar que o Pump.fun posicionou essa política como um “documento vivo”, sujeito a atualizações e refinamentos com base no feedback de usuários, moderadores e especialistas externos em políticas.

Essa abordagem adaptativa sinaliza o compromisso da plataforma em evoluir junto com sua comunidade e responder a desafios emergentes em tempo real.

Aqueles que violarem a nova política correm o risco de suspensão.

A aplicação da nova política é apoiada por uma equipe de moderação dedicada, com plena autoridade para encerrar transmissões e suspender contas em caso de violações.

Usuários cujo conteúdo for removido terão a oportunidade de recorrer das decisões por meio do sistema de suporte do Pump.fun.

No entanto, a decisão final sobre a adequação do conteúdo e a aplicação das regras da conta permanece firmemente com a plataforma.

Ao restaurar sua funcionalidade de transmissão ao vivo com salvaguardas aprimoradas, o Pump.fun visa reconstruir a confiança e promover um ambiente mais seguro e envolvente para seus usuários.

O foco renovado da plataforma na moderação representa um passo crucial para manter sua reputação, ao mesmo tempo em que continua a apoiar a vibrante cultura de inovação das meme coins.