O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, firmou parceria com a Agência Nacional de Investimentos do Quirguistão (NIU) para ajudar a moldar a estrutura cripto e o ecossistema blockchain do país.

Em 3 de abril, o presidente do Quirguistão, Sadyr Zhaparov, anunciou que o governo havia assinado um memorando de entendimento com Zhao para fornecer orientação sobre tecnologia blockchain, regulamentação de ativos virtuais e infraestrutura digital.

De acordo com o acordo, Zhao aconselhará a NIU no desenvolvimento de talentos locais por meio de programas educacionais em áreas como gestão de criptomoedas e cibersegurança.

Zhao descreveu a parceria como “extremamente significativa”, observando que ele já assessora vários governos, tanto “oficialmente quanto extraoficialmente”, sobre como construir regulamentações de criptomoedas e implementar soluções de blockchain para melhorar a eficiência governamental, enfatizando que o blockchain tem aplicações muito além da simples negociação.

De acordo com o presidente Zhaparov, o memorando representa “um passo importante” para o aprimoramento das capacidades digitais nacionais.

“A assinatura do Memorando abre novos horizontes para o desenvolvimento de tecnologias digitais e do ecossistema blockchain no país […] tais iniciativas são cruciais para o crescimento sustentável da economia e a segurança de ativos virtuais, gerando, em última análise, novas oportunidades para empresas e para a sociedade como um todo”, acrescentou.

O Quirguistão pretende se tornar um centro regional de inovação digital, e o governo vê essa colaboração como um passo fundamental para fortalecer sua infraestrutura tecnológica e impulsionar o investimento estrangeiro.

O país, rico em energia hidrelétrica inexplorada, também é visto como um forte candidato para operações de mineração de criptomoedas.

A Agência Internacional de Energia relata que apenas 10% do potencial hidrelétrico do Quirguistão foi desenvolvido.

Em dezembro, o Parlamento do Quirguistão aprovou um projeto de lei para o som digital, a CBDC planejada pelo país. Os testes do protótipo estão previstos para o início de 2025, com uma decisão sobre o lançamento esperada para o final de 2026.

Não mais um CEO

O retorno de Zhao à vida pública ocorre apenas alguns meses depois de cumprir uma pena de quatro meses de prisão nos Estados Unidos por violar leis de combate à lavagem de dinheiro durante seu período na Binance.

Desde sua libertação, ele se afastou de cargos executivos, optando por explorar novas oportunidades nos bastidores.

Por exemplo, ele renomeou a Binance Labs para YZi Labs, um family office que amplia seu foco de investimento além de criptomoedas para incluir inteligência artificial e biotecnologia.

A YZi Labs já liderou uma rodada de financiamento de US$ 16 milhões para a Sign, uma plataforma que visa melhorar a verificação de credenciais on-chain e a distribuição de tokens.

Zhao também fundou a Giggle Academy, uma iniciativa educacional sem fins lucrativos que oferece experiências de aprendizagem gamificadas.

No entanto, esta não foi a primeira vez que o fundador da Binance foi consultado sobre criptomoedas.

No início deste ano, ele se reuniu com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim.

Ele também se reuniu com autoridades dos Emirados Árabes Unidos e do Butão, embora os detalhes dessas conversas permaneçam vagos.

Como relatado anteriormente pela Invezz, Zhao ingressou na startup de cripto-IA Vana como consultor em fevereiro deste ano, após um investimento da YZi Labs.