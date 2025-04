Analistas consideram o Bitcoin ter atingido o fundo do poço enquanto o EOS desafia a tendência do mercado com uma alta de 40%

A incerteza do mercado prevaleceu esta semana, pois o Bitcoin não conseguiu ultrapassar os US$ 87.000 e negociou próximo às mínimas semanais.

Com as preocupações sobre as guerras comerciais aumentando, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu quase 7%, para US$ 2,75 trilhões, no final do pregão asiático na sexta-feira.

Em linha com isso, o Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas caiu para o território de medo extremo, atingindo 28, uma queda acentuada em relação aos 44 da semana anterior.

A hesitação dos traders também foi evidente em todo o mercado de altcoins, com baixos volumes de negociação e ganhos de apenas um dígito entre os 99 principais tokens.

Por que o Bitcoin caiu esta semana?

Diversos catalisadores macroeconômicos mantiveram o Bitcoin em baixa.

No início da semana, o sentimento foi abalado com a reação dos investidores à crescente tensão geopolítica. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma nova rodada de tarifas de 25% sobre carros importados, alimentando temores de uma nova guerra comercial.

O contexto econômico abalou ainda mais a confiança dos investidores. O último relatório do PCE mostrou que a inflação estava subindo mais rápido do que o esperado, enquanto dados de março do Conference Board revelaram que a confiança do consumidor americano havia despencado para seu nível mais baixo em 12 anos.

Essa combinação de inflação e enfraquecimento do sentimento levou os operadores a reduzir o risco, derrubando a demanda à vista e a atividade de futuros.

Na metade da semana, esses temores só haviam aumentado. O mercado estava nervoso antes da implementação das tarifas de 2 de abril, que muitos temiam que funcionariam como um gatilho de baixa para ativos de risco como o Bitcoin. Embora destinadas a proteger a manufatura americana, as medidas propostas corriam o risco de inflamar as tensões comerciais.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram mais 3,5% após a abertura, devido às notícias sobre tarifas, com analistas classificando o movimento como o início de uma nova “Terceira Guerra Mundial” de guerras comerciais.

Mesmo dados de emprego dos EUA mais fortes do que o esperado não conseguiram dissipar o pessimismo, pois os investidores permaneceram focados no ambiente macroeconômico em deterioração.

Ainda assim, as apostas do mercado em um possível corte de juros pelo Federal Reserve continuaram a subir, com as expectativas aumentando apesar dos sinais mistos. No momento da redação, a ferramenta CME FedWatch mostrava 41,3% de chances de um corte de juros em maio.

O Bitcoin vai quebrar de novo?

O cenário atual em torno do Bitcoin permanece amplamente pessimista. O analista de mercado Sergei Gorev, chefe de risco da plataforma de bitcoin e criptomoedas YouHodler, alertou que uma quebra abaixo da mínima de março de US$ 77.186 poderia abrir as portas para o que um analista descreveu como um “cenário de crise” rumo a 2025.

As perspectivas para ações e criptomoedas se deterioraram após o aumento das tensões comerciais, com o sentimento enfraquecendo em todos os setores.

Ainda assim, o Bitcoin continuou a ser negociado dentro de uma faixa relativamente estreita entre US$ 80.000 e US$ 90.000.

De acordo com Javier Rodriguez-Alarcon da XBTO, essa faixa pode atuar como uma zona de gatilho, com qualquer rompimento decisivo podendo impulsionar um movimento maior em qualquer direção.

“Com a atenção voltada para como essas tarifas recíprocas serão aplicadas nas próximas semanas, os investidores devem monitorar de perto os principais indicadores macroeconômicos e gerenciar prudentemente o tamanho das posições, particularmente restringindo a alavancagem”, acrescentou Rodriguez.

Apesar disso, alguns permaneceram otimistas e sugeriram que a criptomoeda de referência pode ter atingido o fundo e uma recuperação ascendente pode estar se aproximando.

Um desses sinais veio do analista de mercado Cas Abbé, que apontou para um possível padrão de cunha descendente se formando no gráfico diário do Bitcoin. Ele observou que o BTC não registrou uma nova mínima mesmo com os mercados tradicionais sofrendo sua pior sessão em cinco anos, o que poderia sugerir força relativa.

Abbé acrescentou que o Bitcoin frequentemente atinge o fundo antes do mercado mais amplo, especulando que o nível de US$ 76.500 pode ter marcado o mínimo do ciclo. Para uma confirmação adicional de alta, ele aconselhou observar uma quebra e recuperação acima da marca de US$ 86.500.

A comentarista de criptomoedas Lana Queen concordou com sentimento semelhante, observando que o desempenho superior do Bitcoin em relação aos mercados tradicionais era “otimista”. Veja abaixo.

Outros, como Rekt Capital, sinalizaram que o Bitcoin pode estar formando os “primeiros sinais” de uma “divergência altista exagerada”.

Com base no gráfico que ele compartilhou, US$ 82.400 foram marcados como um suporte crucial que o BTC precisa manter para que o padrão permaneça intacto.

Fonte: Rekt Capital

Outra configuração técnica foi destacada pelo colega trader Merlijin The Trader.

Em uma publicação no X em 4 de abril, ele apontou que o Bitcoin acabava de completar o que ele chamou de “configuração AMD perfeita”, um padrão otimista que segue um ciclo de acumulação, manipulação e, finalmente, distribuição.

De acordo com Merlijin, o Bitcoin parece já ter passado pela fase de manipulação e agora está entrando na fase de distribuição.

Se o padrão se confirmar, poderá sinalizar o início de uma grande continuação de alta, com a próxima etapa visando níveis de preço acima de US$ 100.000.

No momento da redação, o Bitcoin estava oscilando acima de US$ 83.000, com queda de 1,3% nos últimos 7 dias.

Mercados de altcoins esfriam.

A maioria das altcoins de alta capitalização devolveu os ganhos acumulados na semana anterior. No entanto, a capitalização total do mercado caiu apenas ligeiramente, mantendo-se próxima da marca de US$ 1,1 trilhão vista na semana passada.

O Índice da Temporada de Altcoins caiu quatro pontos em relação à semana anterior, confirmando firmemente a “Temporada do Bitcoin”.

Os principais ganhadores foram os seguintes:

EOS

EOS (EOS) subiu 40% na última semana, atingindo US$ 0,8161 no momento da publicação, enquanto sua capitalização de mercado se recuperou para mais de US$ 1,27 bilhão.

Fonte: CoinMarketCap

Seus ganhos de preço vieram acompanhados de um aumento no volume de negociação, de US$ 200 milhões para quase US$ 1 bilhão ontem, antes de se estabilizar em US$ 489 milhões.

A alta do EOS se baseia em sua recente mudança de marca para Vaulta, à medida que a empresa muda de foco para a construção de um sistema bancário baseado em blockchain.

A equipe EOS também apresentou esta semana quatro “pilares” principais da estrutura bancária Web3 da Vaulta, que incluem gestão de patrimônio, pagamentos ao consumidor, investimento em portfólio e seguros.

Esses projetos serão apoiados por parceiros como CEFFU, SPIRIT Blockchain e Blockchain Insurance Inc., cada um trazendo casos de uso do mundo real para a rede Vaulta.

Pendle

Nos últimos 7 dias, o Pendle (PENDLE) subiu 14,5%, sendo negociado a US$ 3,07 no momento da redação.

Fonte: CoinMarketCap

Sua capitalização de mercado estava em US$ 495,72 milhões, enquanto seu volume diário de negociação ainda girava em torno de US$ 129 milhões, após cair de seu pico semanal de quase US$ 190 milhões.

Os ganhos de Pendle nesta semana foram acompanhados por um forte aumento no interesse aberto na Binance.

As apostas otimistas dos investidores foram impulsionadas em grande parte pelas baleias da Binance, que recentemente começaram a acumular PENDLE após sua recente listagem na Coinbase e expansão para Berachain. O projeto também anunciou planos de expansão para Sonic.

Esses desenvolvimentos impulsionaram a Pendle a apresentar algumas das maiores taxas de financiamento positivas entre os tokens relacionados a DeFi.

Financiamento positivo significa que os traders com posições longas estão pagando aqueles com posições curtas, o que normalmente reflete um sentimento de mercado otimista.

Zcash

O Zcash (ZEC) subiu 12% nos últimos 7 dias, cotado a US$ 40,49 no momento da redação.

Fonte: CoinMarketCap

Sua capitalização de mercado estava em mais de US$ 643,3 milhões, com um volume diário de negociação de US$ 73,58 milhões.

Zcash registrou a maior parte de seus ganhos recentes após romper a linha de tendência descendente que começou a se formar após as máximas de dezembro, com a altcoin ultrapassando o nível de resistência de US$ 35 e encerrando a tendência de baixa.

O preço do Zcash também recebeu um impulso depois que a Brave Wallet adicionou suporte para transações protegidas em uma atualização recente para desktop, permitindo que os usuários comprem, enviem e recebam a criptomoeda focada em privacidade diretamente no navegador. O recurso será expandido para Android e iOS em breve.