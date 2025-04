As memecoins continuam a dominar a atenção no mundo das criptomoedas, e um novo participante, PepeX, está ganhando terreno rapidamente.

Agora na Fase 5 de sua pré-venda, PepeX arrecadou mais de US$ 1.249.000, e o preço do token aumentará de US$ 0,0243 para US$ 0,0255 em dois dias.

Essa demanda crescente contrasta com o token Pepe, que caiu mais de 65% em 2025 após atingir o pico em dezembro passado.

Enquanto o PEPE surfou ondas virais sem nenhuma utilidade real, o PepeX se apresenta como uma plataforma funcional de lançamento com proteções anti-rug e um modelo estruturado de pré-venda para garantir estabilidade de longo prazo ao token.

Preços sobem com a entrada da pré-venda em nova fase

O PepeX é estruturado em mais de 30 etapas, aumentando o preço em 5% a cada nível. A pré-venda começou no final de março com um preço de token de US$ 0,02, e o preço atual está em US$ 0,0243 na Etapa 5.

Em dois dias, o preço subirá para US$ 0,0255 à medida que a venda avançar para a Fase 6.

Se toda a pré-venda for vendida, o token será lançado em exchanges públicas por cerca de US$0,085, oferecendo uma vantagem significativa de preço para os compradores iniciais.

O total arrecadado até o momento é de US$ 1.249.035, refletindo a crescente adesão à medida que mais compradores entram antes do próximo aumento de preço.

A pré-venda está programada para durar 90 dias, oferecendo ao projeto um período fixo para atrair interesse antes do lançamento.

Principais diferenças entre PepeX e Pepe

Ao contrário do PEPE, lançado em 2023 puramente como uma moeda meme sem funcionalidade,o PepeX foi criado como uma plataforma de lançamento para novos tokens meme.

A plataforma planeja usar inteligência artificial para avaliar e lançar novas criptomoedas meme, permitindo que criadores lancem tokens com recursos como bloqueios de liquidez automatizados e proteção contra sniping.

PepeX também limita a alocação de tokens para desenvolvedores a 5%, reservando 95% para a comunidade.

Esse mecanismo, combinado com exigências de travamento de liquidez, foi projetado para evitar manipulação de tokens, distribuição injusta ou despejo antecipado por insiders — problemas comuns em lançamentos de memecoins.

Pepe, em contraste, subiu e desceu com a euforia do mercado.

Ele atingiu seu recorde histórico de US$0,00002803 em dezembro de 2024, mas atualmente está em US$0,057041, uma queda de cerca de 75% em relação ao pico. Nenhuma plataforma ou ecossistema foi associado a ele, o que o tornou mais vulnerável a oscilações especulativas.

O que poderia impulsionar o PepeX em 2025?

As previsões de preço para PEPE permanecem estreitas. Analistas sugerem uma faixa entre US$ 0,000006 e US$ 0,000015 até o final do ano, impulsionada principalmente pelo impulso dos memes e pelo sentimento especulativo.

PepeX, no entanto, introduz utilidade no espaço das memecoins. Se atrair criadores de memes em busca de uma maneira segura e rápida de lançar tokens — e investidores que buscam acesso em estágio inicial — a demanda por PEPX pode aumentar à medida que a plataforma cresce.

Ele também adota o modelo de pré-venda de casos de sucesso anteriores, oferecendo ganhos antes do lançamento à medida que o token sobe na estrutura de preços por fases.

Uma listagem bem-sucedida a US$ 0,085 já refletiria um ganho superior a quatro vezes o preço de abertura da pré-venda.

Seu potencial também está ligado ao ecossistema mais amplo das meme coins. Plataformas como a Pump.fun já geraram mais de US$500 milhões em valor nesse segmento.

Se o PepeX conseguir capturar uma fatia desse mercado, isso poderá impulsionar uma atividade de negociação adicional assim que o token for lançado.