Donald Trump afirma que um possível acordo com a China sobre a venda do TikTok fracassou depois que ele revelou suas novas políticas tarifárias.

Trump fez essas declarações enquanto falava com repórteres a bordo do Air Force One no domingo, ao retornar a Washington após um fim de semana jogando golfe na Flórida.

“Tínhamos um acordo praticamente fechado para o TikTok — não um acordo, mas quase — e então a China mudou o acordo por causa das tarifas”, afirmou Trump.

Ele prosseguiu sugerindo que uma redução nas tarifas poderia rapidamente abrir caminho para um acordo.

“Se eu reduzisse um pouco as tarifas, eles aprovariam o acordo em 15 minutos, o que mostra o poder das tarifas”, acrescentou, insinuando uma possível tática de negociação.

Donald Trump mantém viva a venda do TikTok

Os comentários de Trump seguem-se ao seu anúncio na sexta-feira de que planejava estender o prazo para a venda do TikTok, oferecendo à ByteDance, proprietária chinesa do TikTok, mais tempo para finalizar um acordo.

No Truth Social, Trump afirmou que assinaria uma ordem executiva concedendo à ByteDance mais 75 dias para vender sua participação no aplicativo ou enfrentar uma proibição nos EUA.

“Não queremos que o TikTok ‘fique fora do ar'”, escreveu Trump em uma publicação no Truth Social na sexta-feira.

Estamos ansiosos para trabalhar com o TikTok e a China para fechar o acordo.

Trump tem consistentemente usado tarifas como moeda de troca em suas negociações com a China, com o objetivo de exercer pressão e forçar concessões na venda do TikTok.

Na quinta-feira, um dia depois de impor uma tarifa base de 10% sobre importações de todos os países e aumentar a taxa tarifária da China para 54%, Trump declarou que consideraria fechar acordos com países sobre as tarifas apenas se eles estivessem dispostos a oferecer aos EUA “algo fenomenal”.

Uma história de dicas: a estratégia de Trump de tarifas em troca do TikTok

“Por exemplo, usando o TikTok como exemplo, temos a situação do TikTok, onde a China provavelmente dirá: ‘Aprovamos um acordo, mas vocês farão algo sobre as tarifas?'”, disse Trump a repórteres no Air Force One.

Antes disso, em 26 de março, ele havia indicado que poderia oferecer à China uma “pequena redução de tarifas” para “concluir o acordo”, sugerindo ainda uma possível troca de favores.

Em resposta às tarifas adicionais de 34% dos EUA, a China retaliou na sexta-feira com seu próprio conjunto de tarifas de 34% sobre todos os produtos americanos, escalando as tensões comerciais entre as duas gigantes econômicas.

Em reação ao aumento das tarifas de Trump na quarta-feira, o Ministério do Comércio da China emitiu uma declaração afirmando que “tomaria resolutamente contramedidas para salvaguardar seus próprios direitos e interesses”.

Trump inicialmente estendeu o prazo em janeiro, ao assumir o cargo, dando à ByteDance até 5 de abril para finalizar um plano.

O aplicativo ficou brevemente indisponível para seus usuários nos EUA em 18 de janeiro, antes do serviço ser restaurado.

Várias partes manifestaram interesse em adquirir o TikTok, incluindo o ex-secretário do Tesouro de Trump, Steve Mnuchin, o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, o ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, e o YouTuber MrBeast.

Representantes do TikTok, da Embaixada da China em Washington, D.C., e de Trump não responderam aos pedidos de comentários do Business Insider.