Departamento de Terras de Dubai e VARA unem forças para lançar a tokenização de imóveis

Dubai planeja implementar a tokenização de imóveis como parte de seu esforço para modernizar o setor imobiliário.

De acordo com um anúncio de 7 de abril, o Departamento de Terras de Dubai (DLD) e a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) assinaram um novo acordo de colaboração para apoiar esta iniciativa.

A parceria se enquadra na iniciativa mais ampla ‘REES Real Estate Innovation Initiative’ e espera-se que abra caminho para uma integração mais estreita de ativos virtuais em transações imobiliárias.

O acordo visa conectar o registro imobiliário de Dubai com tokens de propriedade baseados em blockchain por meio de uma estrutura de governança formal.

Isso permitirá a propriedade fracionada, aumentará a liquidez do mercado e ajudará a simplificar as operações das empresas de administração de imóveis.

No anúncio, as autoridades observaram que era a primeira vez que um sistema desse tipo era lançado em nível governamental em qualquer lugar do mundo.

As duas agências também visam aprimorar as estruturas legais e regulatórias em torno de ativos virtuais no setor imobiliário, salvaguardando os direitos dos investidores e acompanhando os desenvolvimentos futuros do setor.

Outro objetivo é tornar o investimento imobiliário mais acessível a investidores menores e abrir o mercado a uma gama mais ampla de participantes.

Como parte da colaboração, projetos piloto serão lançados para testar a tokenização de imóveis em ambientes reais.

Além disso, o acordo delineia planos para melhorar a infraestrutura digital, aumentar a conscientização sobre as regulamentações de ativos virtuais e alinhar as práticas locais com os padrões internacionais de proteção ao investidor.

A DLD e a VARA também trabalharão em estreita colaboração com empresas de tecnologia interessadas em desenvolver soluções de tokenização de imóveis em Dubai.

Comentando sobre o desenvolvimento, o Diretor-Geral do DLD, Marwan bin Ghalita, descreveu a medida como um passo estratégico para fortalecer o setor imobiliário.

Nossa parceria com a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai está alinhada com os objetivos da Estratégia Imobiliária de Dubai 2033 e da Agenda Econômica de Dubai D33, que reforçam a liderança global de Dubai em um dos setores mais vitais.

Sob a Estratégia Imobiliária de Dubai 2033, introduzida no ano passado, o foco está em tornar o setor imobiliário mais transparente, impulsionado pela tecnologia e sustentável.

Enquanto isso, a Agenda Econômica de Dubai D33, lançada no início de 2023, visa dobrar o PIB da cidade nos próximos dez anos.

A iniciativa de tokenização de Dubai

O impulso de tokenização de Dubai não se limita ao setor imobiliário. Os reguladores financeiros também estão abrindo portas para empresas de criptomoedas explorarem produtos tokenizados por meio do primeiro Sandbox Regulatório de Tokenização do país.

Lançado pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai, o sandbox deve funcionar até 24 de abril, oferecendo um ambiente controlado para que as empresas testem serviços de investimento tokenizados.

O programa visa abrir um caminho claro para as empresas de criptomoedas testarem suas ofertas tokenizadas em um ambiente controlado sob o programa de Licença de Teste de Inovação, antes de obterem a aprovação completa da DFSA.