As ações americanas tiveram uma sessão de negociação volátil na segunda-feira, resultando em uma queda significativa.

Isso ocorreu enquanto a Casa Branca mantinha uma postura desafiadora após a implementação de tarifas inesperadamente altas sobre os principais parceiros comerciais dos EUA, o que desencadeou uma quebra do mercado.

Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas adicionais à China, à medida que a guerra comercial entre os dois países se intensificava.

Os investidores foram brevemente aliviados hoje mais cedo por uma notícia falsa sugerindo um possível adiamento das tarifas americanas.

No entanto, a Casa Branca negou prontamente o relatório, fazendo com que os mercados voltassem a cair. Os mercados globais têm sido turbulentos desde 2 de abril, quando as novas tarifas americanas foram anunciadas.

No momento da redação, o Dow Jones Industrial Average estava em queda de 2,3%, ou quase 900 pontos.

O índice de referência havia caído mais de 1.000 pontos mais cedo no dia. O índice S&P 500 recuou 1,6%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,7% na segunda-feira.

A liquidação foi uma continuação da queda que começou após o fechamento da última quarta-feira.

“Os investidores estão em pânico desde então. Os temores de recessão aumentaram, enquanto as expectativas de cortes acentuados nas taxas de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais dispararam”, disse David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation.

O mercado está atualmente precificando um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed em sua próxima reunião no mês que vem.

Além disso, a ferramenta FeedWatch do CME sugere que a taxa de fundos federais diminuirá para uma faixa de 3,00% a 3,25% até o final do ano.

Os investidores estavam procurando “comprar na baixa”, já que o S&P 500 e o NASDAQ já haviam recuado de seus respectivos recordes atingidos em meados de fevereiro.

Morrison disse:

Mas quem esperava clareza após o anúncio de quarta-feira ficou desapontado. As tarifas foram muito mais agressivas do que o previsto, e ficou dolorosamente evidente que Trump é completamente indiferente a uma bolsa de valores em colapso.

Ações de restaurantes caem.

As ações de restaurantes caíram nas negociações da manhã devido às preocupações dos investidores com a queda nos gastos do consumidor e uma possível recessão.

As ações de empresas de restaurantes, incluindo McDonald’s, Chipotle, Darden Restaurants e Starbucks, caíram com a reação dos mercados às tarifas da administração Trump.

Analistas do setor preveem que as novas tarifas não afetarão significativamente os restaurantes diretamente.

No entanto, eles preveem que os preços mais altos de outros bens diminuirão os gastos do consumidor e a confiança geral.

Por exemplo, a Starbucks pode enfrentar custos ligeiramente mais altos com grãos de café, mas a maior preocupação é a potencial queda na demanda por suas bebidas, especialmente porque seus negócios nos EUA já estão trabalhando para aumentar o fluxo de clientes.

As ações do McDonald’s caíram mais de 1%, enquanto as da Chipotle despencaram 4%. As ações da Starbucks caíram mais de 5% na segunda-feira.

Ações da Apple registram queda acentuada de 6%

As ações sofreram uma queda acentuada de 6%, atingindo mínimas da sessão após a publicação de Trump no Truth Social, onde ele ameaçou impor uma tarifa adicional de 50% sobre produtos chineses, a menos que Pequim removesse suas tarifas retaliatórias sobre produtos americanos.

O presidente anunciou no Truth Social que, se a China não remover a tarifa retaliatória de 34% imposta no final da semana passada, os EUA imporão uma tarifa adicional de 50% sobre os produtos chineses.

“Além disso, todas as conversas com a China sobre os encontros solicitados por eles serão encerradas!”, escreveu Trump.

Ações da Tesla caem 7%

As ações da Tesla sofreram uma queda significativa de quase 7%, refletindo a retração mais ampla do mercado.

Essa queda foi ainda mais impulsionada pelo analista da Wedbush, Dan Ives, um conhecido otimista da Tesla, que revisou sua meta de preço para baixo. Ives atribuiu esse ajuste a “problemas de marca criados pela própria empresa” que a Tesla está enfrentando atualmente.

Esses problemas de marca podem abranger uma série de fatores, incluindo controvérsias recentes envolvendo o recurso Autopilot da Tesla, preocupações com a qualidade de construção e problemas de serviço, e o comportamento imprevisível de Elon Musk nas redes sociais.

Esses problemas podem ter impactado negativamente o sentimento do consumidor e a confiança do investidor, contribuindo para a queda das ações.

Apesar desses desafios, a Tesla continua sendo uma player dominante no mercado de veículos elétricos, com forte reconhecimento de marca e uma base de clientes leais.

A tecnologia inovadora da empresa e os ambiciosos planos de expansão continuam a atrair investidores, mesmo em meio à volatilidade do mercado e às preocupações com a marca.