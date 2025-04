O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, conhecido por suas ações decisivas em tempos de crise, está sinalizando uma abordagem diferente enquanto a economia dos EUA navega pelas águas turbulentas das políticas comerciais do presidente Donald Trump.

Desde o compromisso de apoio inabalável durante a pandemia de Covid-19 até a mensagem firme sobre a inflação e o rápido apoio aos mercados financeiros após a falência do Silicon Valley Bank, Powell demonstrou disposição para agir quando a situação exige.

No entanto, com Powell e o Fed enfrentando tanta incerteza quanto o resto do mundo sobre a direção da economia sob a liderança de Trump, o presidente do Fed indicou na sexta-feira que este não é o momento para um “Fed put” — termo de Wall Street para intervenções destinadas a sustentar mercados de ações em queda — mesmo com a riqueza das famílias se erodindo e os riscos reais à atividade econômica aumentando.

Esperar para ver: a abordagem cautelosa do Fed

“Há muita espera e observação em curso, inclusive por nossa parte, e isso parece ser a coisa certa a fazer em um momento de elevada incerteza”, afirmou Powell, deixando claro que o Fed não está pronto para se apressar em cortes de juros como faria durante uma crise mais convencional que exigisse uma resposta rápida do banco central.

O relatório de empregos de março, divulgado na sexta-feira, mostrou um crescimento forte contínuo, embora Powell tenha observado que os números precediam os anúncios de tarifas de Trump, aumentando a incerteza.

“Não está claro neste momento… o caminho apropriado para a política monetária”, disse ele, enfatizando que “vamos precisar esperar e ver como isso se desenrola”.

Embora as oscilações no preço das ações possam impactar a economia ao afetar a riqueza das famílias e alterar as expectativas, a dinâmica das políticas de Trump criou uma “tempestade de sinais conflitantes” que deixou o Fed hesitante em se comprometer com um curso de ação específico.

Tornou-se um princípio central da moderna banca central agir rápida e decisivamente quando um problema está claramente definido.

No entanto, o Fed está igualmente determinado a evitar tomar medidas que possam precisar ser revertidas posteriormente, um risco que Powell correria se sinalizasse apoio a cortes de juros para estabilizar a economia em um momento em que a inflação mais alta e a necessidade potencial de manter as taxas elevadas também se apresentam como uma ameaça significativa.

Um choque diferente: a política comercial como carta na manga

Ao contrário de crises anteriores, que decorreram de doenças, interrupções na cadeia de suprimentos ou embargos ao petróleo, a situação atual surge de uma decisão política deliberada da Casa Branca de impor tarifas sobre importações em níveis muito superiores às expectativas, desencadeando medidas retaliatórias da China e o potencial para novas contramedidas de outras nações.

O consenso emergente é que as tarifas de Trump prejudicarão o crescimento econômico, senão desencadearão uma recessão completa.

O JPMorgan recentemente juntou-se ao coro de vozes preocupadas, com seus economistas prevendo uma queda de 0,3% no produto interno bruto do ano inteiro, uma revisão significativa para baixo em relação à estimativa anterior de crescimento de 1,3%.

Eles também projetam que a taxa de desemprego subirá para 5,3%, ante o nível atual de 4,2%.

Com a taxa tarifária média sobre os aproximadamente US$ 3 trilhões em importações anuais dos EUA podendo aumentar dez vezes, de cerca de 2,5% para 25% ou mais, o impacto inicial deve ser sentido nos preços, à medida que produtores e importadores repassam pelo menos parte desses custos aos consumidores.

Economistas preveem que esses preços mais altos se traduzirão em uma inflação geral um ponto percentual ou mais alta do que seria de outra forma, afastando-a ainda mais da meta de 2% do Fed.

À medida que as famílias e as empresas se ajustam aos preços mais altos, espera-se uma desaceleração da demanda, criando uma combinação de inflação mais alta e crescimento mais lento – um cenário que lembra a estagflação.

Embora Powell e outros funcionários do Fed não acreditem ter chegado a um ponto em que sua capacidade de atingir sua meta de inflação entre em conflito direto com seu objetivo de manter o desemprego baixo, eles reconhecem os desafios.

“Não estamos em uma situação como a da década de 1970”, afirmou Powell, referindo-se ao período de inflação de dois dígitos e desemprego relativamente alto.

“Mas os efeitos marginais agora seriam uma inflação mais alta e talvez um desemprego mais alto”, acrescentou Powell, observando que “Isso é difícil para um banco central”, pois esses dois desafios exigem respostas políticas opostas.

Até que o caminho econômico se torne mais claro e a velocidade de percurso seja conhecida, “parece que não precisamos ter pressa”.