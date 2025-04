Guerra comercial provavelmente reduzirá ainda mais a demanda global por petróleo à medida que aumentam os temores de recessão.

Os preços do petróleo continuaram a cair na segunda-feira, à medida que os temores de recessão se consolidaram entre os investidores.

A escalada da guerra comercial entre os EUA e a China alimentou temores sobre uma desaceleração da economia global, o que provavelmente afetará severamente a demanda por petróleo.

O Goldman Sachs revisou suas projeções de preço do petróleo para baixo na segunda-feira e previu uma probabilidade de 45% de recessão nos EUA nos próximos 12 meses, de acordo com reportagens da mídia.

Na semana passada, o JPMorgan previu uma maior probabilidade de recessão, de 60%, nos EUA e globalmente.

“A escala da liquidação (no mercado de petróleo) sugere que o mercado está precificando um impacto significativo na demanda à medida que os temores de recessão aumentam”, disseram analistas do ING Group em uma nota.

Analistas do ING disseram:

Os níveis de preços atuais implicam uma queda na demanda na região de 1 milhão de barris por dia (b/d) para o restante deste ano, o que deixaria a demanda de petróleo estável em relação ao ano anterior.

No momento da redação deste texto, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate na Bolsa Mercantil de Nova York estava em US$ 59,29 por barril, uma queda de 4,4% em relação ao fechamento anterior.

O contrato havia atingido uma mínima de mais de quatro anos, de US$ 58,95 por barril, mais cedo no dia.

“A perspectiva intradiária provavelmente será mais fraca, pois os preços romperam o forte suporte de US$ 60”, disse a Geojit Financial Services.

O petróleo Brent na Intercontinental Exchange caiu 4%, para US$ 63,01 por barril. O contrato atingiu uma mínima de quatro anos de US$ 62,51 por barril mais cedo hoje.

Impacto da demanda devido à guerra comercial em curso

Espera-se que a guerra comercial em curso entre os EUA e a China reduza a demanda global por combustíveis.

O aumento das tarifas chinesas sobre produtos americanos intensificou a guerra comercial e aumentou os temores de recessão entre os investidores, fazendo com que os preços do petróleo despencassem 7% na sexta-feira.

Isso ocorre após uma semana de perdas significativas para o Brent e o WTI, que caíram 10,9% e 10,6%, respectivamente.

A China anunciou na sexta-feira que imporá taxas adicionais de 34% sobre mercadorias americanas em resposta às tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Isso confirmou os temores dos investidores de que uma guerra comercial global em grande escala havia começado.

Embora as importações de petróleo, gás e produtos refinados tenham recebido isenções das novas tarifas abrangentes de Trump, as políticas podem alimentar a inflação, desacelerar o crescimento econômico e intensificar as disputas comerciais, pressionando os preços do petróleo.

Para o mercado de petróleo, os analistas preveem uma destruição da demanda na faixa de 1 milhão de barris por dia.

A oferta global de petróleo deverá aumentar em 1,6 milhão de barris por dia em 2025, de acordo com estimativas da Agência Internacional de Energia.

A agência de energia com sede em Paris já esperava que a demanda global por petróleo superasse a oferta em 600.000 barris por dia este ano.

No entanto, especialistas acreditam que, com o aumento dos temores de recessão, particularmente nos EUA e na China, dois dos maiores consumidores de petróleo bruto, a demanda poderia cair em 1 milhão de barris por dia.

Isso poderia agravar ainda mais a superoferta no mercado do que o previsto anteriormente.

A oferta continua a aumentar.

As estimativas acima não levam em conta se a OPEP decidir aumentar ainda mais a produção de petróleo este ano.

Na semana passada, oito membros do grupo OPEP+ decidiram aumentar a produção de petróleo em 411.000 barris por dia para maio, em uma medida surpreendente que pegou os investidores de surpresa.

Como resultado, os preços do petróleo caíram acentuadamente. De acordo com a Rystad Energy, aumentos de produção semelhantes podem ocorrer nos próximos meses se a oferta dos EUA estagnar.

“A decisão sinaliza a confiança da OPEP+ na capacidade do mercado de absorver oferta adicional, embora introduza novas complexidades dadas as incertezas macroeconômicas persistentes, os sinais de demanda flutuantes e os riscos geopolíticos”, disse Mukesh Sahdev, chefe global de mercado de commodities, petróleo na Rystad Energy, em um comentário enviado por e-mail.

De acordo com a Rystad Energy, a OPEP poderia aumentar ainda mais a produção de petróleo e acelerar a reversão dos cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris por dia se as interrupções no fornecimento dos EUA piorarem.

A empresa de inteligência energética sediada na Noruega afirmou que o cartel fez uma jogada oportunista ao aumentar a oferta em maio e aproveitar a estagnação esperada na produção de países não membros da OPEP.

Mas, a curto prazo, isso deixa os preços do petróleo vulneráveis a novas quedas, com a demanda enfraquecendo devido à guerra comercial.

Isso também se aplica à Arábia Saudita, o principal membro da OPEP, que na segunda-feira reduziu o preço oficial de venda do petróleo Arab Light para a Ásia, com carregamento em maio, em US$ 2,30 por barril, o maior corte desde 2022.

Desaceleração na perfuração nos EUA

“A movimentação no mercado também provavelmente levará a uma desaceleração severa na atividade de perfuração nos EUA”, acrescentaram analistas do ING.

O aumento de cinco plataformas de petróleo na semana passada, conforme relatado pela Baker Hughes, será rapidamente revertido dados os níveis de preços atuais.

O preço à vista do petróleo bruto WTI está atualmente um pouco acima de US$ 60 por barril, e os preços futuros estão abaixo de US$ 60.

No entanto, a mais recente pesquisa sobre energia do Fed de Dallas indica que os produtores de petróleo dos EUA precisam de um preço médio de US$ 65 por barril para perfurar um novo poço de forma lucrativa.

Analistas do ING acrescentaram:

Uma reversão na perfuração nos EUA significaria que não demoraria muito para começar a ver a produção de petróleo americana diminuir.

O declínio anual na produção de petróleo bruto da bacia Permiana dos EUA a partir de poços existentes é ligeiramente superior a 400.000 barris por dia.