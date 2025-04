Índia mira acordo comercial com os EUA, mas adia retaliação tarifária

Apesar da turbulência no mercado global desencadeada pelas tarifas do presidente Trump, a Índia permanece otimista em relação ao alcance de sua meta de crescimento econômico projetada de 6,3% a 6,8% para o ano fiscal de 2025/26 (abril-março), informou a Reuters, citando um funcionário do Ministério das Finanças.

Essa confiança depende da manutenção dos preços do petróleo abaixo de US$ 70 por barril, proporcionando uma proteção contra choques econômicos externos.

Os comentários surgem em meio a uma guerra comercial, desencadeada pelas tarifas de Trump sobre parceiros comerciais, que abala os mercados globais, com os principais índices de ações da Ásia registrando quedas significativas na segunda-feira.

Embora alguns economistas tenham alertado que as tarifas de Trump poderiam reduzir o crescimento da Índia em 20 a 40 pontos base no atual ano fiscal e potencialmente prejudicar setores importantes como a indústria de diamantes (que envia mais de um terço de suas exportações para os EUA), colocando milhares de empregos em risco, o governo indiano parece estar adotando uma abordagem mais comedida.

Outro funcionário do Ministério das Finanças disse à Reuters que os anúncios de tarifas não devem impactar significativamente os principais parâmetros fiscais da Índia para o ano de 2025/26, sugerindo uma crença na resiliência da economia doméstica.

A Índia está preparada para tomar medidas adicionais para apoiar os exportadores afetados pelas tarifas mais altas dos EUA, acrescentou o segundo funcionário, sinalizando uma abordagem proativa para mitigar quaisquer potenciais consequências negativas.

“Já incluímos no orçamento programas de isenção de impostos para ajudar os exportadores e estamos abertos a fazer mais”, afirmou o funcionário, destacando o compromisso do governo em apoiar as empresas indianas.

Ambos os funcionários solicitaram anonimato, pois não estavam autorizados a falar com a imprensa.

O Ministério das Finanças da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail pela Reuters.

Índia busca acordo comercial com os EUA

A Índia não planeja retaliar contra a tarifa de 26% imposta por Trump sobre as importações da nação asiática, pois as negociações para um acordo comercial entre os dois países estão em andamento, informou a Reuters.

Esta decisão reflete uma abordagem estratégica focada na busca de um acordo comercial mutuamente benéfico, em vez de escalar as tensões comerciais.