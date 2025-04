Mercados asiáticos despencam com tarifas de Trump, gerando temores de recessão global

Os mercados financeiros do Japão sofreram um duro golpe na segunda-feira, com o índice Nikkei caindo quase 9% no início da sessão de negociação, refletindo as crescentes preocupações com uma recessão global induzida por tarifas.

O índice caiu até 8,8%, para 30.792,74, seu nível mais baixo desde outubro de 2023, e estava sendo negociado com queda de 7,3%, a 31.318,79, às 00h34 GMT, segundo a Reuters.

Todas as 225 ações componentes do índice estavam em queda, sinalizando pânico generalizado.

O índice Topix mais amplo caiu 8%, para 2.284,69, enquanto um índice Topix de ações bancárias despencou até 17,3%, recuperando-se posteriormente para uma queda de 13,2%.

O setor bancário foi o mais atingido, despencando até 30% nas últimas três sessões, sublinhando a gravidade da liquidação de ações japonesas.

Tensões comerciais globais aumentam com tarifas retaliatórias.

A turbulência se estende além do Japão, com os mercados asiáticos em queda à medida que aumentam os temores de uma guerra comercial global.

Os preços dos metais básicos na China despencaram na segunda-feira, com os preços do cobre caindo para o nível mais baixo em mais de três meses.

O contrato de cobre mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 7%, para 73.640 yuans por tonelada métrica às 01h38 GMT, enquanto o cobre de referência de três meses da Bolsa de Metais de Londres caiu 1,9%, para US$ 8.614,5 por tonelada métrica.

A China retaliou na sexta-feira impondo uma tarifa de 34% sobre todos os produtos americanos, com vigência a partir de 10 de abril, após a tarifa de 34% de Trump sobre a maioria dos produtos chineses.

Outros metais, incluindo alumínio, zinco, chumbo, níquel e estanho, também registraram quedas significativas em ambas as bolsas, com os operadores citando preocupações sobre uma guerra comercial que estaria prejudicando o crescimento econômico global.

Os países estão se esforçando para responder ao regime tarifário.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ofereceu tarifas zero como base de negociação no domingo, comprometendo-se a remover barreiras comerciais e impulsionar os investimentos americanos.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, planeja buscar alívio de uma tarifa de 17% durante uma reunião com Trump na segunda-feira.

Um funcionário do governo indiano indicou que não haverá retaliação imediata à tarifa de 26%, com negociações em andamento para um possível acordo.

Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni, aliada de Trump, prometeu proteger as empresas afetadas por uma tarifa planejada de 20% sobre mercadorias da União Europeia, embora produtores de vinho italianos em uma feira em Verona relataram desaceleração nos negócios e temeram danos duradouros.

Mercados indianos se preparam para forte queda.

Os mercados financeiros da Índia também estão sentindo a pressão, com o índice de referência Nifty 50 prestes a abrir em forte queda na segunda-feira.

Os futuros do GIFT Nifty estavam sendo negociados a 22.089 às 7h55 IST, sugerindo uma queda de 3,6% em relação ao fechamento de sexta-feira, de 22.904,45.

Abhishek Goenka, diretor executivo da India Forex and Asset Management, alertou que as mínimas recentes em torno de 21.800 podem ser testadas novamente, citando a incerteza relacionada às tarifas.

O Nifty 50 já caiu cerca de 13% desde seu recorde de alta no final de setembro, impulsionado pela desaceleração dos lucros, preocupações com o crescimento e uma fuga de capital estrangeiro de US$ 27 bilhões.

Espera-se amplamente que o banco central da Índia reduza as taxas em 25 pontos-base, antecipando uma política monetária mais favorável, à medida que as tarifas ameaçam a estabilidade econômica.

Um funcionário do Ministério das Finanças observou que o crescimento projetado da Índia de 6,3% a 6,8% para o ano fiscal de 2025-26 permanece alcançável se os preços do petróleo permanecerem abaixo de US$ 70 por barril, apesar das interrupções globais.