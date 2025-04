O mercado de criptomoedas continua registrando perdas significativas, enquanto as incertezas sobre tarifas mantêm os compradores afastados. Comparado a um nível de medo de 34 na sessão anterior, o índice de medo e ganância das criptomoedas caiu ainda mais para 23.

Em meio às incertezas econômicas, investidores experientes parecem estar desviando a atenção dos tokens principais para projetos de memes revolucionários com potencial robusto de crescimento. PepeX, a primeira plataforma de lançamento de memecoins com inteligência artificial, lidera a lista de ICOs de memes de 2025. Sua missão é trazer de volta a justiça aos “lançamentos justos”, colocando o controle nas mãos da comunidade.

Preço do Ethereum se prepara para uma correção de alta enquanto os principais ETFs registram entradas diárias

Copy link to section

Desde o início do ano, o preço do Ethereum registrou 9 semanas de perdas em um total de 13 semanas. Embora a pressão de venda deva continuar nas próximas sessões, a principal altcoin pode ter encontrado seu fundo de curto prazo. De acordo com a SoSoValue, os ETFs de Ethereum à vista registraram um fluxo líquido total diário de US$ 2,06 milhões em 4 de abril, com as opções da BlackRock, Fidelity e Grayscale liderando a lista com US$ 4,05 bilhões, US$ 1,41 bilhão e US$ 567,88 milhões, respectivamente.

Uma análise do gráfico diário mostra o Ethereum profundamente em território de sobrevenda, com RSI em 26. Com uma possível correção de alta, US$ 1750 é um nível de resistência a ser observado. Abaixo da zona de suporte atual de US$ 1415, os ursos estarão de olho na mínima de dois anos de US$ 1375.

Gráfico de preço do ETH | Fonte: TradingView

Leia mais: Índice de medo e ganância das criptomoedas despenca com liquidações acima de US$ 1 bilhão: hora de comprar na baixa?

PepeX entra na lista das principais criptomoedas meme de 2025, com investidores se afastando das principais

Copy link to section

A cultura dos memes está passando por uma revolução que promete criar um número significativo de milionários cripto. De fato, em meio às preocupações com tarifas, investidores experientes estão olhando além dos tokens principais em busca de oportunidades em moedas acessíveis com utilidade no mundo real.

Com base em sua infraestrutura e robusto potencial de crescimento, o PepeX garantiu seu lugar entre os principais ICOs de memes em 2025. Como a primeira launchpad de tokenização movida por IA do mundo, o projeto assumiu a missão de “tornar os lançamentos justos novamente justos”. Isso inclui eliminar qualquer forma de barreira de entrada, desencorajar manipulação interna e colocar o controle nas mãos da comunidade.

Entusiastas de criptomoedas, incluindo aqueles sem habilidades de programação, podem criar um token rapidamente e com facilidade. Com IA, eles não precisam se preocupar com a marca e o marketing do token.

Ao mesmo tempo, o PepeX está empenhado em proteger o investimento dos detentores, limitando as participações dos criadores a 5% da oferta total. Assim, caso um projeto fracasse, os fundadores perdem a liquidez travada, que é redistribuída à comunidade. Com outras medidas como proteção contra sniping, a PepeX fechou todas as brechas vistas em projetos como o Pump.fun.

É essa segurança e potencial de crescimento que têm atraído investidores experientes para o projeto meme, apesar das persistentes incertezas tarifárias que afetaram o mercado cripto mais amplo. Mesmo antes de chegar ao público no terceiro trimestre, os primeiros investidores têm a oportunidade de obter ganhos cumulativos de até 311% durante a pré-venda em andamento.

A cada etapa de 3 dias, o preço do token aumenta 5%. Até agora, as 4 etapas iniciais já foram esgotadas, arrecadando mais de US$ 1,2 milhão em apenas duas semanas.

Preço da Cardano se aproxima de território de sobrevenda em meio à crescente tensão tarifária

Copy link to section

Gráfico de preço da Cardano | Fonte: TradingView

O preço da Cardano ficou no vermelho em 4 das últimas 5 semanas e parece caminhar para mais uma perda semanal, à medida que o mercado continua reagindo às tarifas agressivas de Trump. Na segunda-feira, a altcoin caiu ainda mais para um nível visto pela última vez em novembro de 2024.

Uma análise do gráfico diário mostra o preço flutuando próximo ao território de sobrevenda com RSI em 31. Notavelmente, o indicador está apontando para baixo, indicando que a Cardano pode registrar novas perdas no curto prazo.

Enquanto os touros defendem o suporte em US$ 0,4975, a altcoin pode registrar uma recuperação corretiva, com resistência esperada em US$ 0,6500. Uma queda adicional pode levar os ursos a testar o nível de suporte inferior de US$ 0,4450.

Leia mais: Preços de Shiba Inu, Cardano, BNB, LINK e DOGE despencaram: comprar, vender ou manter?