O Bitcoin teve um início difícil, pois os mercados globais sentiram os efeitos colaterais das crescentes tensões comerciais entre os EUA.

Em meio a temores de uma quebra semelhante à segunda-feira negra de 1987, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu aproximadamente 10%, para US$ 2,44 trilhões, antes de uma recuperação de curta duração com esperanças de adiamento de tarifas. Rumores de negociações em andamento com mais de 50 parceiros comerciais ofereceram um breve alívio, mas a liquidação rapidamente retornou.

Nas últimas 24 horas, mais de US$ 1,25 bilhão em posições compradas foram liquidadas, alimentando uma brutal onda de liquidação de US$ 1,63 bilhão.

A maior parte dos danos ocorreu durante o período de 12 horas, em que a Longs sofreu um prejuízo enorme de US$ 559 milhões.

Os indicadores de sentimento do mercado estavam piscando vermelho no momento da publicação, com o Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas caindo 10 pontos para o território de medo extremo.

O mercado mais amplo de altcoins refletiu a queda do Bitcoin, com apenas um punhado dos 99 principais tokens retornando à lucratividade no final do pregão asiático na segunda-feira.

O preço do Bitcoin vai despencar?

Copy link to section

O Bitcoin não conseguiu manter o suporte crucial de US$ 80.000 depois que a Casa Branca desmentiu os rumores de um atraso de 90 dias nas novas tarifas.

A breve recuperação que se seguiu aos relatórios iniciais rapidamente desapareceu, e o BTC caiu abaixo de US$ 78.000 com o sentimento se tornando fortemente pessimista, confirmando que os mercados de criptomoedas permanecem altamente reativos aos sinais macroeconômicos globais.

A QCP Capital, em um boletim para seus assinantes do Telegram, disse que os mercados provavelmente permanecerão nervosos enquanto as potências globais se apressam em se posicionar nas negociações comerciais em andamento.

A empresa observou que a incerteza em torno da política tarifária está levando os investidores a reduzir riscos, com as criptomoedas sofrendo um impacto juntamente com os mercados tradicionais.

Eles também apontaram para declarações recentes do presidente dos EUA que, apesar de expressar o desejo de evitar perdas no mercado, indicou que “às vezes você tem que tomar remédio”.

De acordo com a QCP, isso sugere que a administração pode estar preparada para suportar dificuldades econômicas de curto prazo para levar adiante sua agenda comercial, aumentando os riscos para os mercados globais e potencialmente arrastando as criptomoedas para baixo se nenhum progresso for feito nos próximos dias.

Apesar da volatilidade, o Bitcoin encontrou algum suporte na faixa dos US$ 70.000, aproximando-se de suas máximas históricas de março de 2024 antes de se estabilizar.

De acordo com a empresa de análise on-chain Glassnode, as mínimas recentes não foram aleatórias e se alinharam perfeitamente com os níveis-chave de custo-base onde grandes porções da oferta de BTC haviam mudado de mãos anteriormente.

A Glassnode apontou que cerca de 50.000 BTC foram movimentados pela última vez perto de US$ 74.200, formando o primeiro grande aglomerado de oferta abaixo de US$ 80.000.

Essa zona é majoritariamente ocupada por investidores que vinham aumentando constantemente seu custo base até 10 de março e permaneceram inativos desde então, o que indica que provavelmente são detentores de longo prazo.

Abaixo disso, dados on-chain mostram suporte adicional entre as mínimas recentes e a marca de US$ 70.000, com aproximadamente 175.000 BTC concentrados nessa zona. Os maiores clusters de base de custo foram identificados em US$ 71.600, com cerca de 41.000 BTC, e em US$ 69.900, onde aproximadamente 68.000 BTC são mantidos.

No momento da publicação, o Bitcoin estava se consolidando logo acima desses níveis, sugerindo que os detentores de longo prazo podem estar intervindo para absorver a pressão de venda.

De acordo com o analista de criptomoedas Ted, para que ocorra uma recuperação, o Bitcoin precisa recuperar sua média móvel exponencial (EMA) de 50 dias semanal, um nível que historicamente marcou a linha divisória entre o impulso de alta e de baixa.

Fonte: Ted no X

No momento da redação, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 78.468, um pouco acima da EMA de 50 períodos.

A recuperação, se confirmada, poderia servir como um sinal otimista de curto prazo, potencialmente desencadeando uma recuperação de alívio à medida que a confiança começa a retornar ao mercado.

No entanto, Ted alertou que, se o BTC não conseguir manter esse nível, a porta permanece aberta para uma queda em direção a US$ 69.000–US$ 70.000.

Altcoins atingidas pelas consequências

Copy link to section

Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado das altcoins caiu 4%, situando-se em torno de US$ 1,03 bilhão no momento da redação.

Essa forte retração coincidiu com uma leitura fraca de 16 no Índice da Temporada de Altcoins, o que significa que apenas 16 das 100 principais altcoins superaram o Bitcoin nos últimos três meses.

Ethereum (ETH), a maior altcoin por capitalização de mercado, sofreu um duro golpe, caindo 11,36% em um único dia.

Outros pesos pesados como XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA) também não foram poupados, registrando perdas entre 7% e 10%.

Mesmo no mar vermelho, alguns valores atípicos mantiveram-se firmes. O SPX6900 (SPX) foi o único token entre os 99 principais a registrar ganhos de dois dígitos, desafiando a queda generalizada do mercado. Enquanto isso, o Fartcoin (FARTCOIN) e o Four (FORM) conseguiram registrar ganhos modestos. Veja abaixo:

Fonte: CoinMarketCap

Comentando sobre a situação, Ming Wu, CEO da Rabbit, X, disse à Invezz que a queda acentuada não é apenas uma história de criptomoedas; faz parte de uma tempestade macroeconômica mais ampla.

“Com Trump reintroduzindo tarifas globais, os mercados já estavam nervosos”, disse ele. “As bolsas de valores despencaram em várias sessões de negociação e, como as criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, as altcoins foram rapidamente atingidas pelas consequências.”

Ele acrescentou que esses tokens estão entre os ativos especulativos mais líquidos, o que os torna especialmente vulneráveis em tempos de pânico.

Kadan Stadelmann, CTO da Komodo, também compartilhou suas ideias, afirmando que as altcoins são particularmente não comprovadas durante períodos de aperto quantitativo, ao contrário das altas que vimos durante políticas monetárias mais frouxas.

“As altcoins prosperaram na era do dinheiro fácil”, disse ele. “Mas em um ambiente de aversão ao risco, com taxas mais altas e liquidez mais apertada, elas estão lutando para mostrar resiliência real.”