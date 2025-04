Os ministros do comércio da UE decidiram impor tarifas retaliatórias sobre certas importações dos EUA a partir da próxima semana.

No entanto, eles preferem negociações com o presidente dos EUA, Donald Trump, para eliminar as tarifas existentes, em vez de novas retaliações.

O bloco de 27 nações enfrentará uma tarifa de 20% sobre quase todos os bens e uma tarifa de 25% sobre aço, alumínio e automóveis a partir de quarta-feira.

Isso se deve à política de Trump de impor tarifas a países que ele acredita terem altas barreiras às importações americanas.

Ministros do Comércio reuniram-se em Luxemburgo na segunda-feira para discutir a resposta da UE à Lei de Redução da Inflação dos EUA e as relações com a China, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Negociações, caminho preferencial.

Muitos ministros enfatizaram que o lançamento de negociações e a prevenção de uma guerra comercial total deveriam ser a prioridade.

“Precisamos manter a calma e responder de forma a desescalar. Os mercados de ações agora mostram o que acontecerá se escalarmos imediatamente. Mas estaremos preparados para tomar contramedidas, se necessário, para levar os americanos à mesa”, disse a ministra do Comércio holandesa, Reinette Klever, a repórteres.

A UE está preparada para negociar um acordo tarifário “zero por zero” para bens industriais, conforme anunciado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma conferência de imprensa em Bruxelas.

O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, foi citado na reportagem da Reuters:

Mais cedo ou mais tarde, sentaremos à mesa de negociações com os EUA e encontraremos um compromisso mutuamente aceitável.

A UE imporá dois conjuntos de tarifas retaliatórias direcionadas às importações dos EUA em resposta às tarifas americanas sobre o aço e o alumínio europeus. O primeiro conjunto de tarifas entrará em vigor em 15 de abril e o segundo em 15 de maio.

UE resiliente

Šefčovič também afirmou que a UE estava preparada para intensificar sua resposta, o que poderia incluir o uso do Instrumento Anti-Coerção (ACI) da UE para atingir serviços dos EUA ou restringir o acesso de empresas americanas a licitações públicas na UE.

Embora preferisse negociar a remoção das tarifas com os EUA.

Ele ecoou os sentimentos do ministro do Comércio francês, Laurent Saint-Martin, afirmando:

Estamos prontos para utilizar todas as medidas disponíveis para salvaguardar o mercado único.

No entanto, alguns países da UE, especialmente aqueles com fortes laços comerciais com os Estados Unidos, aconselharam cautela.

O ACI foi descrito como uma “opção nuclear” pelo ministro das Relações Exteriores irlandês, Simon Harris, que afirmou acreditar que a maioria dos países da UE não estava preparada para considerá-lo, pelo menos por enquanto.

Robert Habeck, o ministro da Economia alemão cessante, aconselhou que uma UE unida se encontraria em posição de força.

Falando em Luxemburgo, Habeck disse que a posição de fraqueza da América é evidente na queda das bolsas de valores e no potencial de danos adicionais.

Ele acrescentou que o desejo de Elon Musk, um apoiador de Trump, por tarifas zero entre a Europa e os EUA reflete essa fraqueza.

Contramedidas da UE

Espera-se que a UE aprove esta semana as primeiras contramedidas sobre até US$ 28 bilhões em importações americanas, incluindo produtos que vão de fio dental a diamantes, em resposta às tarifas de aço e alumínio de Trump.

Essas contramedidas são especificamente direcionadas, em vez das taxas recíprocas mais amplas.

Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% sobre bebidas alcoólicas da UE se o bloco prosseguir com sua proposta de tarifa de 50% sobre o bourbon americano.

Essa ameaça causou preocupação na França e na Itália, grandes exportadoras de vinhos e bebidas destiladas para os EUA.

Os EUA impuseram tarifas sobre carros e outros bens e, em resposta, o bloco de 27 nações lançará um pacote maior de contramedidas até o final de abril.

Em 2024, os EUA importaram 334 bilhões de euros (US$ 366,2 bilhões) em mercadorias da UE, enquanto a UE exportou 532 bilhões de euros em mercadorias para os EUA.

Esse desequilíbrio comercial dá à UE menos poder de barganha do que aos EUA em uma guerra tarifária, já que Bruxelas tem menos produtos americanos para atingir.