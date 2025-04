UE pressiona Índia a reduzir tarifas de importação de automóveis de 100% para 10%

Segundo uma reportagem da Reuters, a Índia está considerando uma redução gradual das tarifas de importação de automóveis para 10%, de mais de 100%, como parte de suas negociações comerciais mais amplas com a União Europeia.

Essa mudança poderia alterar significativamente a estrutura do mercado automotivo protegido da Índia. O renovado esforço da UE para obter maior acesso ao mercado reavivou as negociações de livre comércio, há muito paralisadas, com ambas as partes visando concluir um acordo até o final do ano.

Embora montadoras europeias como BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen possam se beneficiar, os fabricantes nacionais continuam a se opor a quaisquer cortes imediatos, particularmente em veículos elétricos (VEs), para proteger seus investimentos.

Mercado automobilístico da Índia sob pressão

O mercado automobilístico da Índia, que produz cerca de 4 milhões de unidades por ano, possui uma das maiores taxas de importação do mundo.

Atualmente, a maioria dos carros importados enfrenta tarifas superiores a 100%.

No entanto, o governo de Narendra Modi agora está disposto a negociar uma redução gradual para 10%, disse o relatório, citando fontes.

A medida está sendo considerada como parte das discussões sobre o acordo comercial com a UE, que intensificou as exigências de liberalização das importações de automóveis nas últimas semanas.

A posição revisada da Índia também é vista no contexto de pressão semelhante dos EUA, onde a administração do presidente Donald Trump busca a eliminação de tarifas sobre carros e veículos elétricos em discussões comerciais bilaterais.

De acordo com o relatório, o Ministério do Comércio da Índia recentemente informou funcionários do Ministério das Indústrias Pesadas e líderes da indústria automobilística sobre as exigências da UE.

Uma reunião ocorreu na semana passada, embora detalhes formais não tenham sido divulgados pelo ministério ou pela Sociedade de Fabricantes de Automóveis da Índia (SIAM).

UE e EUA buscam cortes tarifários

A UE não é o único bloco a pressionar a Índia para abrir seu setor automotivo.

Semanas antes da UE renovar sua pressão, o governo Trump também solicitou cortes tarifários semelhantes como parte de sua agenda comercial com a Índia.

A sobreposição das posições dos EUA e da UE aumentou a pressão sobre os negociadores indianos e intensificou as preocupações entre as empresas automobilísticas nacionais.

A proposta atual da Índia, segundo o relatório, reflete sua oferta aos EUA.

Envolve uma redução inicial de um número limitado de carros a gasolina para 70%, com cortes graduais até 30%.

Para veículos elétricos, a indústria propôs o adiamento das mudanças tarifárias até 2029, seguido por reduções graduais para um número limitado de importações, também para 30%.

Essa estrutura visa proteger empresas como a Tata Motors e a Mahindra & Mahindra, que fizeram investimentos substanciais no setor de veículos elétricos da Índia e argumentam que a concorrência prematura de importações poderia prejudicar a indústria doméstica nascente.

Impostos mais baixos podem ajudar a UE e a Tesla.

Se aprovada, a redução tarifária seria uma grande vitória para as montadoras europeias.

A Tesla, que planeja iniciar as vendas de veículos elétricos importados na Índia ainda este ano, provavelmente a partir de sua fábrica em Berlim, também poderia se beneficiar de menores barreiras de entrada.

Embora não esteja claro se a Índia ofereceu formalmente a estrutura tarifária de 10% à UE, analistas observam que ambas as partes estão demonstrando maior flexibilidade.

A urgência é alimentada por temores de uma recessão econômica global e atritos comerciais.

Em março, a Comissão Europeia reconheceu que “diferentes níveis de ambição” persistem em pontos-chave, sugerindo lacunas significativas ainda por resolver.

A Comissão não comentou sobre os detalhes da proposta atual, mas compartilhou um resumo de sua última reunião com a Índia.

As negociações visam um prazo final em 2025.

A Índia e a UE estão envolvidas em negociações comerciais há anos, mas somente em fevereiro se comprometeram a finalizar um acordo até o final de 2025.

Mudanças recentes, incluindo a renovada pressão dos EUA e o aumento das tarifas globalmente, deram impulso às negociações.

Tanto a Índia quanto a UE estão reavaliando suas posições para maximizar sua influência.

Com a UE buscando maior acesso ao mercado consumidor indiano e a Índia buscando laços estratégicos em meio a crescentes tensões geopolíticas, a questão das tarifas automotivas provavelmente será uma peça-chave de negociação nos próximos meses.