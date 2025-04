Os mercados de ações europeus tiveram uma pausa bem-vinda na terça-feira, abrindo em alta após uma sequência de quatro dias de perdas que abalou o sentimento dos investidores em todo o mundo.

Os ganhos, no entanto, vêm acompanhados de uma forte dose de cautela, pois a disputa tarifária global em curso e a incerteza em torno do próximo movimento do presidente dos EUA, Donald Trump, continuam a pesar fortemente na confiança do mercado.

Às 09h11 CET, o índice Stoxx 600 estava sendo negociado aproximadamente 1% acima, com quase todos os setores de volta ao território positivo.

Os principais índices regionais também registraram ganhos, incluindo o Dax da Alemanha (alta de 1,09%), o CAC 40 da França (alta de 1,66%) e o FTSE MIB da Itália (alta de 1,66%).

Na Espanha, o IBEX 35 abriu com alta de 0,52%, enquanto em Londres, o FTSE 100 também voltou ao terreno positivo, subindo 1,03%.

Este início mais calmo nos mercados europeus segue-se a uma sessão de negociação brutal na segunda-feira, embora o sentimento dos investidores permaneça cauteloso, uma vez que a disputa tarifária global e a incerteza sobre o próximo passo do presidente dos EUA, Donald Trump, continuam a pesar na confiança.

“Os investidores precisam encarar cada dia como ele vem, e terça-feira começou bem… O petróleo bruto também subiu 1,2%, para US$ 61,45 o barril, enquanto o ouro subiu 1,8%, para US$ 3.028 a onça”, observou Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, em um e-mail para a Euronews.

Esses são pequenos ganhos em termos de movimentação de ativos, mas grandes vitórias para o estado do mercado mais amplo, considerando o banho de sangue que suportamos desde o “Dia da Libertação” da semana passada. A estabilização dos mercados será recebida de braços abertos.

Mould também sugeriu que esses movimentos de preços deveriam injetar um otimismo muito necessário nos mercados, ajudando os investidores a aliviar parte da ansiedade em torno dos danos às suas carteiras na semana passada.

“Os mercados podem permanecer frágeis por dias e semanas. Bastaria um novo sinal de agressão de Trump ou uma reação forte de um parceiro comercial para causar novamente turbulência. As recuperações do mercado podem perder rapidamente o ímpeto se os investidores perderem a fé em uma solução para a situação que causou a venda inicial”, alertou Mould.

Mercados asiáticos registram recuperação, mas a tensão persiste.

Enquanto isso, na terça-feira de manhã, o Ministério do Comércio da China declarou que “lutaria até o fim” e implementaria contramedidas não especificadas contra os Estados Unidos para salvaguardar seus próprios interesses, depois que o presidente Donald Trump ameaçou uma tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas.

No início da tarde, horário de Tóquio, o Nikkei 225 subiu 5%, atingindo 32.691,34, recuperando parte das perdas recentes.

Hong Kong também conseguiu recuperar algum terreno, embora não o suficiente para compensar a queda devastadora de 13,2% de segunda-feira, que marcou o pior dia do Hang Seng desde a crise financeira asiática de 1997.

O Hang Seng subiu 1,6%, para 20.140,78, enquanto o índice Shanghai Composite saltou 0,9%, para 3.124,77.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,1%, para 2.331,80, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 1,7%, para 7.471,10.

Os mercados na Nova Zelândia e na Austrália também registraram ganhos.

Futuros dos EUA apontam para ganhos: um vislumbre de esperança ou um falso amanhecer?

Os futuros das ações americanas também subiram, com os três principais índices de referência – o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite – todos com alta superior a 1%.

Isso ocorre após um desempenho misto na sessão americana de segunda-feira à noite, onde o Nasdaq conseguiu um ganho muito pequeno, enquanto o S&P 500 caiu apenas 0,2%.

No entanto, os analistas permanecem cautelosos, questionando a sustentabilidade da recuperação atual. “Eu não apostaria tudo em uma recuperação duradoura, a menos que e até que tenhamos uma mudança decisiva na política”, disse Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone, à Euronews.

Ponto de inflexão ou recuperação temporária? O futuro incerto do mercado.

Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor, ecoou os sentimentos de Brown, observando que a apreensão e a volatilidade dos investidores permanecem altas.

“Os movimentos foram relativamente benignos em comparação com a experiência dos últimos dias, mas por baixo do capô houve oscilações violentas, com o índice Dow Jones registrando sua maior variação intradiária de todos os tempos. Relatórios iniciais, aparentemente originários das redes sociais, sugeriram que uma pausa nas tarifas era iminente, o que impulsionou os mercados, apenas para ser seguido por uma rápida refutação da Casa Branca, que reverteu quaisquer ganhos potenciais. Comentários posteriores do presidente ameaçando escalar ainda mais as tarifas contra a China mantiveram os investidores globais em alerta máximo”, disse Hunter em uma nota por e-mail à Euronews.

Ele observou ainda que as quedas anteriores nos preços dos títulos e do ouro naquele dia foram “atribuídas à necessidade dos investidores de levantar fundos para chamadas de margem para cobrir suas perdas em outros lugares”.

Essa rotação já foi vista antes e pode se tornar um ciclo autoperpetuante, exercendo ainda mais pressão, se necessário, sobre os mercados globais.

Hunter também enfatizou a dificuldade em determinar se as quedas reduzidas do mercado representam um verdadeiro ponto de inflexão ou simplesmente um clássico “salto do gato morto”.

“A volatilidade dentro da sessão de negociação dos EUA, em particular, sugere que qualquer um dos cenários é possível, especialmente porque mais anúncios de tarifas virão, o que poderia mover o sentimento em qualquer direção. De fato, muitos investidores observaram — com certa exasperação — que, ao contrário de crises anteriores, onde uma confluência de fatores se uniu para causar extrema fraqueza do mercado, este conjunto de eventos se deve em grande parte às ações de apenas uma pessoa. Em certa medida, os índices globais estão à mercê do Presidente, e a crescente reação negativa que os EUA estão começando a experimentar em termos de tarifas retaliatórias e retórica cada vez mais agressiva ainda está longe do começo do fim”, advertiu ele.

Finalmente, apesar de ter fechado marginalmente em alta no dia, o Nasdaq permanece em queda de 19,2% no ano e firmemente em território de mercado de baixa, com uma queda de 23% desde sua alta recorde relativamente recente, mais uma evidência de que a recuperação pode ser de curta duração.

Enquanto isso, o S&P 500 e o Dow Jones caíram 14% e 10,8%, respectivamente, no acumulado do ano.

Impacto global: commodities e relações comerciais sob pressão

O analista destacou a dependência contínua dos mercados asiáticos nas negociações com os EUA para progredir com sucesso, afirmando: “A alta parece basear-se na esperança de que as negociações com os EUA nos próximos dias resultem em algumas concessões, com a economia amplamente dependente das exportações, sendo os Estados Unidos um parceiro comercial importante e significativo.”

Ele também acrescentou: “A China também intensificou sua retórica retaliatória e mostra poucos sinais de sucumbir às ameaças do presidente. Prometeu suas próprias contramedidas ainda não especificadas, além das tarifas já anunciadas, juntamente com a possibilidade de mais estímulos estatais para sustentar a economia doméstica. De qualquer forma, o resultado, como está, será feio e o potencial de redução da demanda afetou os preços das commodities em geral, com o petróleo, por exemplo, já tendo caído 13% este ano.”