Cathie Wood diz que a Tesla atingirá US$ 2.600, mas investe US$ 9 milhões em outra ação das Magníficas 7.

Aumento da concorrência, novas tarifas, crise de marca e temores de recessão iminente – não há muita coisa que esteja particularmente indo bem para a Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) em 2025.

Ainda assim, a influente investidora Cathie Wood continua extremamente otimista com a ação de veículos elétricos que, segundo ela, atingirá US$ 2.600 antes do final desta década.

No entanto, sua compra recente não foi de ações da TSLA. Em vez disso, a fundadora e CEO da Ark Invest investiu mais de US$ 9 milhões em outra ação do grupo “Magnificent 7” em 4 de abril.

Entre a Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN).

Quanto Cathie Wood investiu em ações da Amazon?

Wood gastou US$ 9,3 milhões para adquirir mais de 54.000 ações da Amazon em 4 de abril, indicando que ela vê uma queda de 30% nas ações da AMZN como uma oportunidade de comprar um ativo de qualidade com um grande desconto.

O famoso investidor continua otimista com as ações da Amazon, já que a gigante sediada em Seattle tem investido agressivamente para expandir sua presença em inteligência artificial.

Além de seu contínuo envolvimento com a Anthropic, o gigante da tecnologia lançou recentemente o Alexa+.

Alexa+ é a assistente de IA aprimorada da empresa, capaz de gerenciar dispositivos domésticos inteligentes, pedir comida online e lidar com uma série de outras tarefas.

Espera-se amplamente que o investimento em IA ajude a Amazon a diversificar suas receitas além do varejo e da nuvem.

As ações da AMZN estão sendo negociadas a uma avaliação atraente.

Wood confia na capacidade da Amazon de aproveitar sua escala global e fluxo de receita diversificado para navegar na guerra comercial que está surgindo em resposta às novas tarifas de Trump.

Além disso, a avaliação atrelada à ação de tecnologia é muito atraente para ser ignorada no momento da redação.

A AMZN está atualmente sendo negociada a apenas 30 vezes o seu lucro estimado para o próximo ano, bem abaixo da sua média histórica de cerca de 55.

Wall Street parece concordar com Cathie Wood sobre as ações da Amazon.

A classificação consensual para AMZN atualmente é de “compra”, com preço-alvo médio de US$ 267, indicando potencial de alta de mais de 50% a partir daqui.

Por que discordo da visão de Wood sobre as ações da TSLA

Cathie Wood pode ter acertado, ou pelo menos sido prática, com seu investimento em ações da Amazon, mas sua previsão de que a TSLA atingirá US$ 2.600 nos próximos cinco anos parece mais um sonho acordado, pelo menos por enquanto.

Isso porque a Tesla está atualmente enfrentando uma desaceleração nas entregas em meio à crescente concorrência de suas rivais chinesas.

Além disso, a fabricante de veículos elétricos tem se mostrado lenta no lançamento de novos produtos.

Em 2024, a multinacional sediada em Austin, Texas, viu seu lucro líquido despencar alarmantes 52%, e espera-se amplamente que essa fraqueza persista este ano.

Isso faz da Tesla uma empresa de baixo crescimento que ainda está sendo negociada com um múltiplo preço/lucro irreal de cerca de 117 no momento da redação.

Na verdade, a avaliação atual da TSLA sugere que a ação de veículos elétricos pode cair ainda mais a partir daqui, em vez de subir para a avaliação de US$ 10 trilhões prevista por Wood.