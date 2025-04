A China emitiu um severo aviso aos Estados Unidos, condenando as ameaças de aumento de tarifas e prometendo retaliar caso Washington as implemente.

Essa postura intransigente intensifica a guerra comercial em curso entre as duas maiores economias do mundo, diminuindo as esperanças de uma resolução rápida.

“A ameaça dos EUA de aumentar as tarifas sobre a China é um erro sobre outro erro, o que mais uma vez expõe a natureza extorsiva dos EUA”, disse o Ministério do Comércio chinês em uma declaração contundente na terça-feira.

Se os EUA insistirem em seu próprio caminho, a China lutará até o fim.

A resposta chinesa veio poucas horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, prometer impor impostos de importação adicionais de 50% à China, a menos que ela retire suas tarifas retaliatórias contra as taxas anteriores impostas por ele.

Essa reação contundente sugere que a China pretende resistir à pressão de Trump, aumentando a perspectiva de um conflito prolongado e prejudicial.

“A retórica da China é forte. Sem Trump recuar, os investidores podem precisar se preparar para o desacoplamento comercial entre os dois países”, disse Michelle Lam, economista para a Grande China do Societe Generale SA, destacando o potencial para uma mudança significativa no cenário econômico global.

Yuan enfraquece, ações se recuperam: volatilidade do mercado continua

Copy link to section

O yuan onshore chinês caiu para seu nível mais baixo desde 2023 depois que o banco central chinês afrouxou seu controle sobre a moeda, enquanto um indicador de ações chinesas listadas em Hong Kong subiu até 3,7% após registrar seu pior dia desde a crise financeira na segunda-feira, com os fundos estatais do país prometendo apoiar o mercado.

Essa volatilidade ressalta a incerteza em torno da disputa comercial e seu impacto potencial na economia chinesa.

Apostando alto: o impacto cumulativo das tarifas de Trump

Copy link to section

A mais recente ameaça de Trump se somaria à tarifa “recíproca” de 34% prevista para entrar em vigor em 9 de abril, além de uma taxa de 20% implementada no início deste ano, de acordo com um funcionário da Casa Branca.

Isso elevaria a tarifa cumulativa anunciada este ano a impressionantes 104%, dobrando efetivamente o preço de importação de qualquer mercadoria enviada da China para os EUA, uma medida que provavelmente teria repercussões significativas para ambas as economias.

O Ministério do Comércio chinês também pediu diálogo para resolver disputas em sua declaração, embora Trump tenha dito na segunda-feira que “todas as conversas com a China” sobre uma reunião serão encerradas se Pequim não tomar medidas, sem especificar o que seria necessário.

A escalada das tensões está diminuindo a perspectiva de qualquer convocação de liderança iminente.

Trump não falou com o presidente chinês Xi Jinping desde seu retorno à Casa Branca, marcando o período mais longo sem comunicação entre um presidente dos EUA e seu homólogo chinês após a posse em 20 anos, destacando a relação tensa entre os dois países.

No início da semana, o jornal oficial do Partido Comunista publicou um editorial declarando que Pequim não está mais “se agarrando a ilusões” de fechar um acordo.

Xi prometeu impulsionar o consumo interno, reconhecendo que as tarifas devem prejudicar as exportações, um setor responsável por um terço do crescimento econômico da China no ano passado.

De acordo com a Bloomberg, Ding Shuang, economista-chefe para a Grande China e Ásia do Norte do Standard Chartered, prevê que a China responderá a quaisquer novas tarifas americanas com medidas equivalentes, argumentando que quaisquer novas taxas dos EUA terão um impacto limitado na nação asiática.

“O efeito marginal de aumentar ainda mais as tarifas a partir do nível atual de cerca de 65% diminuirá”, disse ele sobre as tarifas adicionais dos EUA.

A maioria das exportações chinesas para os EUA já foi afetada. Para bens que não são sensíveis a preços, as tarifas não funcionarão, independentemente do seu valor.

“Hegemonia” dos EUA: China defende seus interesses

Copy link to section

Em resposta à mais recente ação dos EUA, a embaixada da China em Washington afirmou que as ameaças e pressões americanas “não são a maneira correta de se relacionar” com a China e que a nação defenderá seus interesses.

“A manobra hegemônica dos EUA em nome da ‘reciprocidade’ serve a seus interesses egoístas às custas dos interesses legítimos de outros países e coloca ‘a América em primeiro lugar’ acima das regras internacionais”, disse o porta-voz da embaixada, Liu Pengyu, sinalizando a determinação da China em proteger sua soberania econômica.