Como a Austrália está ganhando vantagem no mercado de carne bovina em meio à guerra comercial EUA-China

Na semana passada, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou tarifas sobre importações de diversos países, ele mencionou especificamente a carne bovina australiana.

Ele expressou sua compreensão da proibição australiana à carne bovina americana devido a preocupações com a doença da vaca louca,

“Eles não vão aceitar nenhuma da nossa carne, e eu não os culpo”, disse Trump, segundo uma reportagem da Reuters.

Fontes do setor de carne bovina australiano afirmam que, apesar da tarifa de 10% imposta por Trump sobre produtos australianos, as exportações de carne bovina para os EUA não foram afetadas e estão em níveis recordes de US$ 275 milhões por mês, em média, nos seis meses anteriores a fevereiro.

As exportações dos EUA para a China estão em apuros.

As tarifas retaliatórias da China e sua decisão de não renovar o registro local de centenas de instalações de carne dos EUA colocam em risco aproximadamente US$ 125 milhões em exportações mensais de carne bovina dos EUA para a China.

Essa situação cria uma oportunidade para Austrália, Brasil, Argentina e Nova Zelândia aumentarem suas exportações de carne bovina para a China.

Andrew McDonald, cujo Bindaree Food Group opera instalações de processamento de carne na Austrália e exporta carne bovina para os Estados Unidos, afirmou que não estava excessivamente preocupado com os 10%.

Compradores americanos haviam pausado os pedidos por semanas enquanto aguardavam o resultado da ação tarifária de Trump.

McDonald disse que o anúncio da tarifa renovou o interesse deles na carne bovina australiana e que a demanda na China também estava aumentando.

Ele disse:

É um bom resultado para a Austrália.

Hambúrguer de um quarto de libra

O aumento nas importações de carne bovina dos EUA é uma consequência direta das condições climáticas secas prolongadas que afetaram severamente os rebanhos bovinos domésticos.

Esses padrões climáticos adversos fizeram com que o número de cabeças de gado diminuísse para o seu nível mais baixo desde a década de 1950.

Essa redução significativa na população bovina teve um efeito cascata na indústria de carne bovina dos EUA, levando à diminuição da produção de carne e ao consequente aumento dos preços internos da carne bovina.

Como resultado, os EUA tornaram-se cada vez mais dependentes das importações de carne bovina para atender à demanda do consumidor.

Analistas do setor preveem que levará um tempo considerável, potencialmente vários anos, para os rebanhos bovinos domésticos se recuperarem e para a produção nacional de carne bovina retornar aos níveis anteriores à seca.

Este período de recuperação prolongado sublinha a gravidade do impacto da seca na indústria de carne bovina dos EUA e os desafios que enfrenta para recuperar a autossuficiência.

Devido ao clima chuvoso, o rebanho bovino da Austrália aumentou, resultando em um excedente de oferta.

Isso posicionou a Austrália como o maior exportador de carne bovina para os EUA, oferecendo preços competitivos e cortes magros que atualmente estão em falta no mercado americano.

Preços australianos

O preço da carne bovina magra australiana importada nos EUA era de aproximadamente US$ 3,12 por libra (quase meio quilo) antes da tarifa, de acordo com o analista do Rabobank, Angus Gidley-Baird.

O preço de um hambúrguer de um quarto de libra feito com carne bovina australiana aumentou apenas 2,5 centavos, pois o produto local custava cerca de US$ 3,80, de acordo com o relatório.

Mesmo com a tarifa, o preço subiu para US$ 3,43 por libra, o que ainda era significativamente mais barato que o produto local, acrescentou Baird.

A forte queda do dólar australiano em relação ao dólar americano compensará em grande parte o impacto negativo do aumento de custos para os produtores australianos, custos esses que provavelmente serão distribuídos ao longo da cadeia de suprimentos.

Isso se deve ao fato de que um dólar australiano mais fraco incentiva os compradores americanos a aumentar as compras, ao mesmo tempo em que proporciona aos vendedores australianos mais moeda local para cada dólar americano recebido.

Dennis Voznesenski, analista do Commonwealth Bank, afirmou que o Canadá e o México são os únicos grandes exportadores de carne bovina não sujeitos a tarifas americanas.

No entanto, eles têm capacidade limitada para aumentar substancialmente as remessas no futuro próximo.

Enquanto isso, a China, o terceiro maior importador de carne bovina dos EUA depois da Coreia do Sul e do Japão, respondeu às tarifas de Trump com retaliação.

Os Estados Unidos representam 10% das importações de carne bovina da China em valor. A China é o único grande comprador de carne bovina dos EUA a ter retaliado contra as tarifas.