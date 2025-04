Os principais índices de ações se recuperaram do banho de sangue das sessões anteriores, com os investidores na esperança de que os EUA chegassem a acordos comerciais e reduzissem as tarifas.

No momento da redação deste texto, o Dow Jones Industrial Average estava 836 pontos acima, após ter caído mais de 1.000 pontos em um momento na segunda-feira.

O índice S&P 500 também ganhou terreno e subiu 2% em relação ao fechamento anterior.

O índice Nasdaq Composite também subiu mais de 2% em relação ao fechamento de segunda-feira.

O Dow Jones e o Russell 2000 registraram perdas de 0,9% ontem, o S&P caiu 0,2% e o NASDAQ teve um ganho modesto.

David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, disse:

Mas esses números escondem o pânico e a carnificina que tomaram conta dos mercados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na terça-feira no Truth Social que teve uma conversa telefônica produtiva com o presidente interino da Coreia do Sul e indicou que a China também está ansiosa para chegar a um acordo.

Este desenvolvimento segue uma série de declarações de funcionários da Casa Branca indicando que os EUA estão envolvidos em discussões comerciais com seus parceiros comerciais.

A CNBC informou na terça-feira que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que cerca de 70 países procuraram os EUA para negociações tarifárias.

Bessent observou que bons acordos poderiam ser alcançados se propostas sólidas fossem apresentadas, mas que algumas tarifas poderiam permanecer como parte do acordo final.

Robert Ruggirello, diretor de investimentos da Brave Eagle Wealth Management, acredita que, embora os ganhos de terça-feira tenham sido impulsionados pelo crescente otimismo em torno das negociações tarifárias, os investidores precisarão de políticas comerciais mais consistentes para sustentar uma recuperação do mercado.

“Tem que haver alguma capacidade de permanência, algo [em que] as corporações possam tomar decisões de alocação de capital de longo prazo. Elas precisam ter confiança em uma política consistente”, disse Ruggirello à CNBC.

Ações da Apple disparam.

O analista do Bank of America, Wamsi Mohan, vê a queda no preço das ações da Apple como uma “oportunidade de compra aprimorada para os investidores possuírem um nome de alta qualidade”.

Mohan explicou que as ações da Apple caíram aproximadamente 25% este ano, em grande parte devido à incerteza geopolítica em torno das tarifas de Trump e ao adiamento dos recursos da Siri com inteligência artificial.

No entanto, na terça-feira, a Apple chegou a subir 4% em determinado momento.

O analista informou os clientes em uma nota na terça-feira que, normalmente, a empresa de tecnologia registra ganhos nos 12 meses seguintes a um evento que reduz sua relação preço/lucro.

Mohan afirmou que a potencial escalada das tarifas com a China poderia representar uma ameaça mais significativa para a Apple do que as estimativas consensuais de Wall Street.

A Apple pode mitigar o risco de queda tomando medidas como transferir a produção para a Índia, ajustar preços, modificar o ritmo de lançamentos de produtos e otimizar sua cadeia de suprimentos.

Broadcom dispara.

As ações da Broadcom subiram 3% nas negociações pré-mercado depois que a fabricante de chips anunciou a autorização para um programa de recompra de ações de US$ 10 bilhões até o final do ano.

O CEO Hock Tan afirmou que o anúncio “reflete a confiança do conselho na força das franquias diversificadas de produtos de semicondutores e software de infraestrutura da Broadcom”.

Ele enfatizou a posição única da empresa em software de infraestrutura de missão crítica e seu papel em permitir que os hyperscalers impulsionem a inovação em IA generativa em suas plataformas de assinantes em expansão.

Ações do setor de saúde sobem.

Copy link to section

O plano da administração Trump de elevar as taxas de pagamento das seguradoras do Medicare para 5,06% no próximo ano provocou um aumento significativo nos preços das ações das principais empresas de seguros de saúde.

A Humana registrou o aumento mais significativo, com suas ações subindo mais de 13%.

A CVS Health e a UnitedHealth também registraram ganhos notáveis, com suas ações subindo mais de 7% e aproximadamente 6%, respectivamente.

Essa reação do mercado destaca o potencial impacto financeiro do aumento proposto na taxa de pagamento, que excede significativamente o aumento de 2,23% proposto pela administração Biden.

A reportagem do Wall Street Journal que revelou pela primeira vez o plano da administração Trump provavelmente foi o principal catalisador da resposta positiva do mercado de ações.