Analistas veem ‘oportunidade de compra aprimorada’ com a recuperação da Apple, mas dificuldades em se estabilizar.

As ações da Apple se recuperaram na terça-feira, após dias de vendas implacáveis que fizeram o valor de mercado da gigante da tecnologia despencar US$ 638 bilhões, enquanto os investidores pareciam se consolar com indícios de potenciais negociações comerciais que poderiam aliviar a tensão.

A ação subiu 4,5% no início do pregão; no entanto, mais tarde no dia, devolveu a maior parte dos ganhos e foi vista subindo apenas pouco mais de 1,7%.

O aumento ocorreu enquanto os mercados americanos mais amplos também encontraram alívio, com esperanças depositadas em novas iniciativas diplomáticas destinadas a arrefecer a retórica cada vez mais agressiva da administração Trump.

A recuperação da Apple, no entanto, permanece em um contexto mais amplo de desafios contínuos.

A ação ainda está em queda de quase 14% nos últimos cinco dias e perto de 17% no último mês.

A exposição da Apple à China a coloca na mira da disputa comercial, com analistas alertando que as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos da empresa estão entre as mais altas do setor de tecnologia.

A China também retaliou às tarifas americanas com impostos de 34% sobre mercadorias americanas, aumentando ainda mais as tensões comerciais, mesmo enquanto outros países procuraram os EUA para negociações.

O adiamento de certos recursos do Siri dentro da inteligência artificial da Apple também pesou sobre as ações da empresa.

Analistas veem um lado positivo na avaliação abalada da Apple

Apesar da turbulência, algumas vozes de Wall Street permanecem otimistas em relação à Apple.

O Bank of America Securities reiterou na terça-feira sua recomendação de compra para as ações da Apple, mantendo o preço-alvo de US$ 250.

A empresa argumentou que a forte retração representa uma “oportunidade de compra particularmente atraente” para os investidores, já que o múltiplo preço/lucro da ação caiu para cerca de 21 vezes os lucros futuros — abaixo do limite de 25 vezes que o banco considera favorável.

“A forte queda no preço das ações da Apple representa ‘uma oportunidade de compra particularmente atraente para os investidores possuírem um nome de alta qualidade'”, afirma o Bank of America.

O BofA enfatizou os robustos fluxos de caixa da Apple, a resiliência dos lucros e o potencial de crescimento com a integração da inteligência artificial em seus dispositivos.

A empresa acredita que esses fatores sustentam um equilíbrio positivo entre risco e retorno para a ação nos níveis atuais.

“Embora a volatilidade de curto prazo provavelmente persista, os pontos fortes fundamentais da Apple e sua avaliação atraente oferecem um argumento convincente para investidores de longo prazo”, observou o BofA.

Ações da Apple: riscos na cadeia de suprimentos e pressões de preços

No entanto, nem todos os analistas são igualmente otimistas.

Daniel Ives, da Wedbush Securities, um otimista de longa data em relação à Apple, reduziu sua meta de preço de US$ 325 para US$ 250, citando o que ele chamou de “Armagedom tarifário” do presidente Trump.

Ele reconheceu os esforços da Apple para diversificar a produção para países como Índia, Vietnã e Tailândia, mas alertou que mais de 50% de seus Macs e até 80% dos iPads ainda vêm da China.

“A realidade é que levaria três anos e US$ 30 bilhões para transferir apenas 10% da cadeia de suprimentos da Apple da Ásia”, alertou Ives, destacando os desafios logísticos e financeiros enfrentados pela gigante da tecnologia.

Ben Reitzes, da Melius Research, fez comparações entre o choque tarifário e crises de mercado anteriores, como o colapso financeiro de 2008 e a pandemia de Covid.

Ele alertou que as empresas de hardware podem ter que aumentar os preços nos EUA em até 20% para compensar os impactos das tarifas, uma medida que corre o risco de afastar clientes sensíveis a preços.

“A Apple poderia sofrer um grande impacto na margem de vários pontos percentuais nos EUA”, alertou Reitzes, mantendo a recomendação de compra com preço-alvo de US$ 226.

“Quase certamente eles aumentarão os preços se as tarifas forem implementadas.”