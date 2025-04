O mundo das criptomoedas foi queimado pelos ciclos de hype das meme coins — lançamentos chamativos, aumentos vertiginosos e quedas inevitáveis.

Neste contexto, a USD1, a stablecoin lançada pela World Liberty Financial, uma iniciativa de finanças descentralizadas apoiada pelo presidente Donald Trump e sua família, está prestes a entrar em um mercado cada vez mais concorrido.

Isso levou especialistas a questionar se uma stablecoin de alto perfil pode oferecer uma alternativa mais confiável para aqueles céticos em relação às criptomoedas como classe de ativos, além de restaurar a confiança no mercado de stablecoins — um mercado vital para o sucesso da indústria de criptomoedas — ou se está destinada a se tornar apenas mais uma aposta arriscada.

Em uma entrevista por e-mail com a Invezz , Steven Pu, cofundador da Taraxa, uma plataforma blockchain de camada 1, observa que o sucesso da USD1 em restaurar a confiança depende de operações transparentes, auditorias regulares e estrita adesão aos padrões regulatórios — uma tarefa muito maior do que lançar uma típica meme coin.

“O poder que US$ 1 detém sobre a sociedade americana o torna uma ferramenta única e poderosa no espaço das criptomoedas, mas com esse poder vem uma responsabilidade maior. Não atender às expectativas teria repercussões muito além das decepções típicas do mercado, impactando a confiança dos investidores e a percepção pública em uma escala muito maior”, diz ele.

Trechos:

Sobre o potencial de US$ 1 para impulsionar a confiança no mercado de stablecoins

Copy link to section

Invezz: O mercado de criptomoedas tem enfrentado significativos problemas de confiança devido à volatilidade das meme coins. Nesse contexto, como você vê o potencial da stablecoin USD1 para restaurar essa confiança perdida?

A introdução do USD1, uma stablecoin supostamente lastreada em títulos do Tesouro americano de curto prazo, depósitos em dólares americanos e outros equivalentes de caixa, visa fornecer um ativo digital estável.

No entanto, isso não é novidade — muitas stablecoins são lastreadas dessa maneira.

Em vez de uma inovação, é um requisito para conquistar a confiança do usuário — particularmente após a queda espetacular das stablecoins algorítmicas com o escândalo Luna Terra.

Esse tipo de apoio pode oferecer aos usuários confiança na estabilidade do valor da moeda, potencialmente restaurando a confiança entre os investidores que buscam opções menos voláteis.

No entanto, a eficácia do USD1 em restaurar a confiança dependerá de operações transparentes, auditorias regulares e adesão a padrões regulatórios, o que representa uma operação muito maior do que o lançamento de uma memecoin.

Invezz: Você acredita que a percepção pública sobre tokens apoiados por celebridades foi permanentemente danificada pelas recentes falhas de meme coins?

A associação de criptomoedas com celebridades tem sido uma faca de dois gumes.

Embora o endosso de celebridades possa atrair atenção significativa, os recentes fracassos de criptomoedas meme ligadas a figuras públicas levaram ao ceticismo.

Não vamos esquecer a coleção de NFTs da Katy Perry, que prenunciou o pico do ciclo.

A percepção pública sobre tokens apoiados por celebridades foi afetada, tornando os investidores mais cautelosos.

Para o USD1, apesar do seu apoio, o envolvimento de personalidades de destaque significa que ele deve trabalhar diligentemente para estabelecer credibilidade além da associação com celebridades.

Celebridades atraem atenção, mas especialistas geram confiança.

Quais características o USD1 deve ter para estabelecer credibilidade?

Copy link to section

Invezz: Quais características ou implementações específicas seriam cruciais para que o USD1 estabelecesse credibilidade e ganhasse aceitação no mercado?

Para que o USD1 ganhe aceitação no mercado e estabeleça credibilidade, várias características-chave são essenciais.

Primeiro, a transparência é fundamental, com divulgação clara das reservas e auditorias regulares de terceiros para verificar os ativos de lastro.

A conformidade regulatória também é obrigatória, exigindo o cumprimento das regulamentações financeiras e a obtenção das licenças necessárias para operar legalmente.

Além disso, a segurança é primordial, com medidas robustas em vigor para proteger contra ataques cibernéticos e salvaguardar os ativos dos usuários.

A liquidez também deve ser garantida para facilitar transações e resgates sem problemas, enquanto uma estrutura de governança sólida, liderada por profissionais experientes em finanças e tecnologia, é necessária para construir confiança e credibilidade a longo prazo.

O apoio governamental de US$ 1 bilhão — uma faca de dois gumes

Copy link to section

Invezz: Quais são as maiores armadilhas potenciais que o USD1 deve evitar para manter a confiança pública?

Para manter a confiança pública, o USD1 deve estar atento a várias armadilhas potenciais.

A falta de transparência representa um risco significativo; a falha em fornecer informações claras sobre reservas e operações pode corroer a confiança, especialmente quando os usuários podem questionar por que deveriam optar pelo USD1 em vez do USD já digital e amplamente confiável.

A não conformidade regulatória é outra preocupação. Operar sem as aprovações regulatórias adequadas pode levar a desafios legais e perda de credibilidade.

Dada a natureza garantida pelo governo do USD1, qualquer desvio da perfeição regulatória poderia fomentar um sentimento de hipocrisia e minar a confiança nas instituições por trás dele.

Além disso, uma má gestão de riscos poderia criar instabilidade. Medidas inadequadas para lidar com riscos de mercado, operacionais e tecnológicos apenas convidariam a comparações com fracassos passados como o da FTX.

Por fim, prometer demais pode prejudicar seriamente a reputação.

O poder que 1 dólar americano exerce sobre a sociedade americana o torna uma ferramenta única e poderosa no espaço das criptomoedas, mas com esse poder vem uma responsabilidade maior.

O não cumprimento das expectativas teria repercussões muito além das decepções típicas do mercado, afetando a confiança dos investidores e a percepção pública em uma escala muito maior.

O USD1 poderia se tornar um produto convencional ou permanecerá uma oferta de nicho?

Copy link to section

Invezz: Na sua opinião, quais fatores determinarão se o USD1 se tornará uma stablecoin convencional ou um produto de nicho?

Vários fatores determinarão se o USD1 se tornará uma stablecoin convencional ou permanecerá um produto de nicho.

A demanda de mercado desempenha um papel crucial, particularmente a extensão da demanda por outra stablecoin em um mercado já saturado.

Outro fator chave é sua vantagem competitiva; dada a limitada informação disponível, é difícil identificar quais benefícios únicos o USD1 oferece além da influência das instituições por trás dele.

O ambiente regulatório também impactará significativamente seu sucesso, sendo essencial a capacidade de navegar e cumprir as regulamentações em constante evolução em diversas jurisdições.

Além disso, parcerias e integrações com instituições financeiras, bolsas de valores e plataformas de pagamento serão cruciais para melhorar a usabilidade e garantir uma adoção mais ampla.

Por fim, a confiança e a adoção do usuário são fundamentais, pois a construção de uma base sólida de usuários por meio de desempenho confiável e experiências positivas será essencial para o sucesso a longo prazo.