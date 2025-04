As ações asiáticas se recuperaram na terça-feira, rebotando de mínimas de 18 meses, enquanto os mercados respiravam após um período de vendas intensas.

O otimismo em torno de potenciais negociações comerciais com os EUA ajudou a melhorar o sentimento, com os futuros de ações americanas também apontando para alta.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram sua ascensão a partir das mínimas de seis meses, enquanto os preços do ouro se estabilizaram perto de uma mínima de 2 semanas e meia, e os preços do petróleo bruto se recuperaram de mínimas de quase quatro anos, à medida que os investidores cautelosamente voltaram a ativos mais arriscados, abandonando os tradicionais refúgios seguros.

O índice Nikkei do Japão liderou a recuperação regional, disparando 5,6%, superando significativamente outros mercados.

Esse aumento ocorre enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer, foram encarregados de liderar as negociações comerciais com Tóquio, alimentando esperanças de um possível avanço.

Líderes empresariais americanos também começaram a se manifestar sobre os danos potenciais à economia e aos mercados financeiros que poderiam resultar da guerra comercial global do presidente Donald Trump.

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, por exemplo, alertou na segunda-feira sobre os riscos da inflação e de uma desaceleração econômica nos EUA.

Trump insiste: promete mais tarifas contra a China

Copy link to section

Apesar dessas preocupações, Trump reforçou sua postura linha-dura com a China, prometendo impor tarifas adicionais de 50% se Pequim não retirar suas tarifas retaliatórias sobre os Estados Unidos.

Pequim respondeu na terça-feira, afirmando que nunca aceitará a “natureza de chantagem” das ameaças tarifárias dos EUA, preparando o terreno para tensões comerciais contínuas.

Ainda assim, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,7% nas primeiras negociações, enquanto as ações de primeira linha da China continental ganharam 0,6%, refletindo um certo grau de resiliência diante da disputa comercial em curso.

No entanto, o yuan chinês enfraqueceu para 7,36 por dólar no mercado offshore, atingindo o menor nível em dois meses.

“Importante ressaltar que um pequeno raio de sol começa a surgir, dando esperança de que os EUA estejam genuinamente abertos a negociações comerciais, … sendo a mais significativa a com o Japão, com o secretário do Tesouro Bessent”, disse Tapas Strickland, chefe de economia de mercado do National Australia Bank, citado em reportagem do Business Insider.

Strickland, no entanto, alertou que a volatilidade permanece extremamente elevada, com o “evento raro” do índice VIX atingindo o pico de 60 durante a noite, destacando a fragilidade do sentimento do mercado.

O KOSPI da Coreia do Sul subiu 1,3%, e o índice de referência de ações da Austrália ganhou 1%, contribuindo ainda mais para a recuperação regional.

O índice de referência de ações de Taiwan, no entanto, caiu 3%, após seu pior dia de todos os tempos na segunda-feira, quando despencou 10%.

A principal produtora de semicondutores enfrenta uma tarifa de 32% de Washington, aumentando as preocupações sobre suas perspectivas futuras.

Mercados europeus e americanos esperam ganhos: futuros apontam para alta.

Copy link to section

Os futuros do STOXX 50 pan-europeu subiram 2,2%, sugerindo uma abertura positiva para os mercados europeus.

Os futuros do S&P 500 dos EUA subiram 0,9%, depois que o índice à vista encerrou uma sessão agitada com uma queda de 0,2% na segunda-feira, destacando a volatilidade que tomou conta de Wall Street.

O comportamento volátil do mercado reflete as forças conflitantes em jogo, à medida que o sentimento dos investidores oscila entre o otimismo sobre possíveis resoluções comerciais e a ansiedade sobre as políticas imprevisíveis de Trump.

Wall Street oscilou entre fortes perdas e ganhos ao longo da sessão, com os investidores sendo afetados pelas notícias sobre tarifas.

Uma reportagem da mídia afirmando que Trump estava considerando uma pausa de 90 dias nas funções para todos os países, exceto a China, brevemente impulsionou as ações americanas no início da sessão, mas foi rapidamente desmentida pela Casa Branca como “notícia falsa”, fazendo o mercado retornar ao território negativo.

“Há sinais de que, se o mercado ouvir o que quer ouvir, os ativos de risco podem disparar”, disse Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone.

No entanto, Weston alertou contra o otimismo excessivo, argumentando que “o que aconteceu se encaixa mais em uma recuperação de mercado em baixa e que os traders deveriam procurar aproveitar, em vez de acreditar que atingimos um ponto de inflexão crucial para uma tendência sustentada de alta”.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu até 6 pontos-base (bps) para 4,216% na terça-feira, depois de saltar cerca de 17 bps na segunda-feira ao se recuperar de mínimas de seis meses, refletindo uma mudança de ativos de refúgio.

Esse movimento ascendente nos rendimentos também ajudou a elevar os rendimentos dos títulos do governo japonês de seus próprios mínimos de vários meses, com o rendimento de 10 anos subindo 12,5 bps para 1,235%.

O dólar americano recuou ligeiramente em relação a uma cesta de seis principais pares, mas isso ocorreu após um avanço de 1,2% em dois dias, a partir de uma mínima de seis meses.

O dólar recuou 0,06%, para 147,70 ienes. O euro saltou 0,4%, para US$ 1,0944, e a libra esterlina subiu 0,3%, para US$ 1,2762.

UE busca acordo: oferece plano tarifário “zero por zero”

Copy link to section

A Comissão Europeia afirmou na segunda-feira que ofereceu um acordo tarifário “zero por zero” para evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos, enquanto ministros da UE concordaram em priorizar as negociações, ao mesmo tempo em que retaliaram com tarifas de 25% sobre algumas importações americanas, sinalizando uma disposição para defender seus interesses.

O dólar australiano, sensível ao risco, subiu 0,2%, para US$ 0,6001.

Os preços do ouro mantiveram-se estáveis em torno de US$ 2.985 por onça, mas bem abaixo do pico recorde de US$ 3.167,57 da última quinta-feira, atingido imediatamente após o anúncio das tarifas do “Dia da Libertação” de Trump.

O petróleo bruto se recuperou fortemente após cair para mínimas de quase quatro anos na segunda-feira.

Os futuros do Brent subiram 1,26%, para US$ 65,02 por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA aumentaram 1,52%, para US$ 61,61.