Os pedidos de falência no Japão atingiram um nível preocupante, o mais alto em 11 anos, no ano fiscal de 2024, totalizando 10.144, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira pela empresa de pesquisa de crédito Tokyo Shoko Research (TSR).

O aumento das falências ocorre em meio à crescente incerteza em torno do cronograma de aumento das taxas de juros do Banco do Japão (BOJ), agravando as pressões econômicas enfrentadas pelas empresas japonesas.

Os dados indicam que o número de falências nos 12 meses anteriores a março foi o mais alto desde o ano fiscal de 2013, quando foram registrados 10.536 pedidos, e representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

A análise da TSR revelou que a maioria das indústrias, com exceção dos setores financeiro e de transporte, registrou um aumento de falências em comparação com o ano anterior, destacando a natureza generalizada dos desafios econômicos.

A dívida total diminui apesar do aumento no número de pedidos de falência.

Apesar do aumento nos pedidos de falência, o valor total da dívida envolvida diminuiu de 2,46 trilhões de ienes no ano fiscal de 2023 para 2,37 trilhões de ienes (US$ 16,08 bilhões) no ano fiscal de 2024, de acordo com a TSR.

Esse aparente paradoxo sugere que um número relativamente maior de pequenas e médias empresas entrou em falência, contribuindo para o maior número de pedidos de recuperação judicial, ao mesmo tempo em que reduziu o endividamento total.

O maior devedor individual foi a antiga Mitsubishi Aircraft Corp., que foi liquidada no ano passado com uma dívida substancial de 641 bilhões de ienes após o término do projeto de avião comercial Mitsubishi SpaceJet, um grande golpe nas ambições aeroespaciais do Japão.

Observando o BOJ: dados de falências como indicador econômico chave

Os dados de falências são um dos principais indicadores monitorados de perto pelos formuladores de políticas do BOJ para avaliar a saúde geral da economia japonesa.

O governador Kazuo Ueda afirmou que o banco central continuará a aumentar as taxas de juros se aumentos salariais sustentados, incluindo os de empresas menores, apoiarem o crescimento econômico impulsionado pelo consumo, tornando o atual aumento de falências uma possível causa de preocupação dentro do BOJ.