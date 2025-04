Fitch eleva ratings de seis bancos chineses apesar do corte na classificação soberana

A Fitch Ratings elevou a perspectiva de seis grandes bancos chineses de Negativa para Estável, sinalizando maior confiança nas instituições financeiras do país, apesar das preocupações mais amplas sobre a dívida soberana.

A revisão aplica-se a cinco bancos estatais — Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), Banco de Construção da China (CCB), Banco da China (BOC), Banco Agrícola da China (ABC) e Banco de Comunicações (BOCOM) — bem como ao Banco de Comerciantes da China (CMB).

A medida ocorre pouco depois da redução da classificação soberana da China, destacando uma crescente divergência entre a estabilidade dos bancos individuais e as pressões econômicas mais amplas.

A decisão, anunciada na terça-feira, reflete a avaliação da Fitch de que Pequim permanece financeiramente capaz de apoiar partes importantes do sistema financeiro.

Embora a China esteja lidando com níveis elevados de dívida e déficits fiscais, a agência acredita que o capital necessário em um potencial cenário de recapitalização diminuiu devido à melhoria da produtividade do crédito e à resolução sistêmica de empréstimos inadimplentes.

Bancos estatais apoiados por políticas públicas

A mudança de perspectiva da Fitch reforça a visão de que os bancos estatais ainda estão intimamente alinhados com os objetivos políticos do governo.

Esses cinco grandes credores, que juntos detêm uma participação dominante nos ativos bancários da China, são frequentemente vistos como extensões do Estado, desempenhando um papel central no estímulo econômico e no financiamento de infraestrutura.

A agência reconheceu que, apesar dos déficits fiscais mais altos e do aumento da dívida pública, Pequim continua a manter flexibilidade financeira suficiente para intervir, se necessário.

Esse apoio político foi um fator crítico na revisão da perspectiva, o que contrasta com a rebaixamento da classificação de crédito soberano da China no início deste ano.

Classificação do CMB elevada devido à estabilidade

O China Merchants Bank, o único banco de controle privado incluído na revisão, também se beneficiou da reavaliação da Fitch.

Embora não seja estatal, o CMB possui uma forte base de capital e uma estratégia de empréstimos conservadora, o que, segundo a Fitch, o torna menos vulnerável a choques financeiros sistêmicos.

Ao melhorar a perspectiva do CMB juntamente com os cinco maiores bancos, a Fitch sinalizou que a confiança no setor bancário chinês vai além da simples propriedade governamental.

A agência observou que melhorias na alocação de crédito e uma abordagem mais proativa na resolução de ativos não performantes reduziram os níveis de risco geral em todo o sistema.

Riscos de recapitalização diminuem

Uma das principais razões para a melhoria das perspectivas é a visão da Fitch de que os riscos de recapitalização diminuíram.

Em avaliações anteriores, a possibilidade de o governo precisar injetar capital significativo no sistema bancário era uma preocupação central.

No entanto, os dados agora sugerem um uso mais produtivo do crédito e uma melhor qualidade dos ativos em grandes instituições.

Isso segue uma tendência de grandes bancos chineses reduzindo a exposição a empréstimos imobiliários de alto risco e, em vez disso, concentrando-se em finanças ao consumidor e setores estratégicos alinhados com a política governamental.

A realocação de crédito parece estar contribuindo para um ambiente de balanço patrimonial mais saudável para os credores de primeira linha.