Em meio à crescente incerteza em torno das relações EUA-Ucrânia, um compromisso firme com a nação devastada pela guerra permanece na forma de laços informais forjados ao longo de três anos de conflito com a Rússia.

Liderando essa iniciativa está Howard G. Buffett, um filantropo republicano e filho do lendário investidor Warren Buffett, que está fazendo sua 18ª visita à Ucrânia desde a invasão em grande escala da Rússia em 2022.

Esta visita ocorre enquanto a nova administração dos EUA, liderada pelo presidente Donald Trump, explora um possível cessar-fogo temporário entre Rússia e Ucrânia, lançando uma sombra sobre o futuro do apoio americano ao país.

“Estamos no caminho certo”: o compromisso bilionário de Buffett com a Ucrânia

“Isso não muda nada do que fazemos. Estamos no caminho certo”, disse Buffett à Associated Press, sublinhando sua dedicação inabalável. Ele afirmou que sua fundação está a caminho de ultrapassar US$ 1 bilhão em ajuda à Ucrânia este ano.

Buffett também expressou ceticismo sobre a perspectiva de um acordo de paz duradouro, afirmando que a possibilidade é “impossível”.

“Putin não quer isso e não vai respeitar”, disse ele.

Não há uma maneira fácil de acabar com a guerra. Então, vamos continuar com ela pelo tempo que for necessário.

A parceria de Buffett com o ministro da economia da Ucrânia

A Associated Press encontrou-se com Buffett a bordo de um trem ao lado da ministra da Economia da Ucrânia, Yuliia Svyrydenko, no sábado.

O foco compartilhado na desminagem humanitária os uniu em 2023, e eles mantêm contato próximo desde então. Svyrydenko elogiou Buffett como “um dos maiores amigos da Ucrânia”.

Buffett se junta a inúmeros americanos de todo o espectro político dos EUA que apoiam o esforço de guerra da Ucrânia, seja por meio de assistência financeira ou serviço militar voluntário.

Essas pessoas acreditam que os EUA não fizeram o suficiente para ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia nos últimos anos.

Durante esta visita, Buffett e Svyrydenko viajaram para a região norte de Sumy, onde a situação se deteriorou significativamente após as forças ucranianas perderem terreno na região russa de Kursk.

Eles visitaram as aldeias de Popivka e Bobryk, que, como grande parte da região, ficam em uma zona de alto risco de minas terrestres. Partes da área foram ocupadas por forças russas em 2022 e agora são consideradas potencialmente contaminadas.

Eles também visitaram uma escola local que havia sido transferida para um porão, onde as crianças agora estudam durante os alertas prolongados de ataques aéreos, testemunhando as realidades da vida em uma zona de guerra.

Foco nas necessidades humanitárias: desminagem e infraestrutura

A fundação de Buffett, que se concentra em atender necessidades humanitárias como agricultura, infraestrutura e desminagem, contribuiu com aproximadamente US$ 800 milhões para a Ucrânia desde o início da invasão em grande escala, incluindo US$ 175 milhões dedicados à desminagem humanitária.

O ministério de Svyrydenko é responsável pela supervisão da infraestrutura de desminagem humanitária da Ucrânia, tornando a parceria entre os dois vital.

“Ele entende muito bem que se um país que pode alimentar 400 milhões de pessoas não consegue limpar seus campos e perde pelo menos US$ 12 bilhões do PIB a cada ano devido a terras minadas, é um grande desafio”, disse Svyrydenko sobre Buffett, enfatizando o impacto a longo prazo da contaminação por minas terrestres.

As cicatrizes da guerra: minas terrestres e perdas econômicas

De acordo com o Ministério da Economia da Ucrânia, o setor agrícola do país perdeu 20,5% de suas terras cultiváveis desde a invasão, como resultado de minas terrestres, ocupação e combates contínuos.

Impressionantes 139.000 quilômetros quadrados (53.670 milhas quadradas) de território ucraniano — uma área aproximadamente do tamanho do estado de Nova York — estão potencialmente minados.

Dois terços desse território consistem em terras agrícolas férteis onde gerações de ucranianos cultivaram trigo.

Desde o início da guerra, 335 pessoas morreram e 823 ficaram feridas em incidentes relacionados a minas, sublinhando o perigo imediato representado por esses remanescentes mortais da guerra.

Estima-se que 6,1 milhões de pessoas vivam em áreas consideradas de risco de contaminação por minas terrestres, um lembrete constante do impacto duradouro do conflito.

Apesar das relações tensas e da crescente incerteza nos Estados Unidos, Buffett expressou sua crença de que muitos legisladores americanos ainda defendem os princípios da liberdade e da democracia e não abandonarão a Ucrânia enquanto ela luta por sua soberania.

“No fim das contas, acho que os EUA farão a coisa certa, mas pode ser um processo doloroso e muitos mais ucranianos podem morrer”, disse ele.

A Fundação Buffett financiou várias delegações bipartidárias do Congresso dos EUA à Ucrânia em 2023 e planeja levar outro grupo em maio, com o objetivo de promover uma compreensão mais profunda da situação entre os legisladores americanos.

Buffett, cuja fundação trabalha em zonas de conflito há mais de duas décadas, enfatizou a importância de testemunhar as condições em primeira mão para compreender plenamente a escala da guerra.

Ele lembrou-se de uma viagem particularmente impactante de Kharkiv a Borova, perto da linha de frente, onde passou por aldeias e mais aldeias arrasadas pelos ataques russos.

Ele acrescentou que as atrocidades cometidas em cidades como Bucha, Borodyanka e Irpin, onde as forças russas foram acusadas de torturar, estuprar e executar civis, são frequentemente esquecidas fora da Ucrânia.

É por isso que comparecer importa. Ouvir de quem está vivenciando é a única maneira de realmente entender.