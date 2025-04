Amazon cancela alguns pedidos da China em meio a preocupações com tarifas de Trump

A Amazon.com Inc. cancelou pedidos de produtos fabricados na China e em outros países asiáticos, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.

A medida é vista como uma resposta direta às tarifas abrangentes impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os cancelamentos, envolvendo mercadorias como cadeiras de praia, scooters e condicionadores de ar, sinalizam os esforços da gigante do comércio eletrônico para reduzir a exposição aos crescentes custos de importação.

Os cancelamentos começaram pouco depois do anúncio de Trump em 2 de abril, que visava importações de mais de 180 países e territórios, incluindo importantes centros de manufatura como China, Vietnã e Tailândia.

O relatório citou um fornecedor de longa data, que recebeu um aviso de cancelamento de um pedido de US$ 500.000 de cadeiras de praia fabricadas na China, dizendo que o e-mail da Amazon afirmava que o pedido havia sido feito “por engano” e não deveria ser enviado.

O fornecedor, agora com estoque encalhado e contas da fábrica a pagar, classificou a medida como sem precedentes em mais de uma década de trabalho com a Amazon.

Scott Miller, ex-gerente de fornecedores da Amazon e agora CEO da empresa de consultoria de comércio eletrônico pdPlus, confirmou à publicação de negócios que vários clientes tiveram cancelamentos semelhantes para pedidos de importação direta.

Essas transações, em que a Amazon é o importador registrado, transferem a responsabilidade pelos impostos alfandegários para a empresa.

Recuar nessas encomendas transfere o ônus do custo para os fornecedores, caso eles optem por importar as mercadorias por conta própria.

“A Amazon realmente detém todas as cartas”, disse Miller. “O único recurso real que os fornecedores têm é vender esse estoque em outros países com margens menores ou tentar trabalhar com outros varejistas.”

A estratégia da Amazon para evitar as tarifas de Trump

Aproximadamente 40% das vendas da Amazon provêm de compras diretas de fornecedores.

O restante é atendido por comerciantes independentes que utilizam a plataforma e os serviços de logística da Amazon.

Ao reduzir os pedidos de importação direta, a Amazon está diminuindo sua própria responsabilidade tarifária, ao mesmo tempo em que transfere o risco para os fornecedores.

A empresa reconheceu as tensões comerciais como um risco material em seu relatório anual de fevereiro, afirmando que “fornecedores baseados na China fornecem parcelas significativas de nossos componentes e produtos acabados”.

Embora a extensão total dos cancelamentos ainda não esteja clara, a decisão reflete preocupações mais amplas sobre os custos da cadeia de suprimentos e a erosão dos lucros devido a políticas protecionistas.

A guerra tarifária de Trump afeta as ações da Amazon

A guerra comercial já afetou as ações da Amazon. As ações caíram cerca de 22% no acumulado do ano, superando a queda de 15% do S&P 500.

Apesar da queda, vários analistas de Wall Street permanecem otimistas em relação à gigante da internet.

Na terça-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação de Sobrepeso para a Amazon.com, citando o forte crescimento em seu segmento de computação em nuvem, a Amazon Web Services (AWS).

A corretora destacou que a AWS registrou um crescimento anual de aproximadamente 25% em 2024, superando sua meta de 20%.

A Inteligência Artificial Geral (GenAI) contribuiu com 3 a 5 pontos percentuais para esse crescimento, com expectativa de que esse número dobre para 10 pontos em 2025.

A empresa apontou o foco contínuo da Amazon na inovação em nuvem e IA como uma razão principal para sua perspectiva positiva.

A Wedbush Securities também manteve sua classificação de Desempenho Superior para a Amazon, com um preço-alvo de US$ 280.

A empresa observou a crescente tração da Amazon na publicidade digital, apoiada por sua ampla gama de mercadorias e acesso a dados ricos de clientes.

A Wedbush destacou o crescimento anual de 11% da receita da Amazon e os US$ 638 bilhões em vendas como sinais de impulso contínuo no setor de varejo de linha ampla.