Em um esforço coordenado para reforçar a confiança dos investidores, as principais corretoras chinesas se comprometeram a ajudar a estabilizar os preços das ações domésticas, anunciou a bolsa de valores de Xangai.

Essa promessa surge em meio a dezenas de empresas listadas que revelaram planos para recomprar suas próprias ações, uma resposta à escalada da guerra comercial que abalou o mercado local.

A Bolsa de Valores de Xangai (SSE) revelou na noite de terça-feira que convocou uma reunião com 10 corretoras líderes para enfatizar a importância crucial da estabilização dos mercados diante de choques externos.

A SSE afirmou que as empresas participantes, incluindo a Citic Securities, a Orient Securities e a Industrial Securities, expressaram otimismo sobre as perspectivas de crescimento de longo prazo da China e prometeram trabalhar ativamente para estabilizar o mercado, um sinal claro de apoio aos esforços do governo.

A tarifa de 104% dos EUA sobre produtos chineses

Os Estados Unidos afirmaram que as tarifas de 104% sobre importações da China entrarão em vigor pouco depois da meia-noite, intensificando as tensões comerciais que já abalaram os mercados globais e afetaram as ações chinesas, sublinhando a ameaça imediata à economia chinesa.

A reunião de corretoras representa uma aceleração dos esforços das autoridades chinesas para tentar limitar os danos da guerra comercial.

Isso segue promessas anteriores da Central Huijin, o fundo soberano do governo, de aumentar suas participações acionárias para fornecer maior suporte ao mercado.

Somando-se ao esforço, mais de 100 empresas chinesas listadas publicaram anúncios sobre compras ou recompra de ações, buscando reforçar a confiança em um mercado que caiu para mínimas de seis meses esta semana, gerando mais preocupação para os investidores.

A fabricante de máquinas de construção Sanyi Heavy Industry Co. declarou que recomprou 5 milhões de ações no valor de 92,9 milhões de yuans (US$ 12,64 milhões) no mercado público na terça-feira, demonstrando ação concreta.

Da mesma forma, a XCMG Construction Machinery anunciou planos para recomprar ações da empresa no valor de até 3,6 bilhões de yuans, sublinhando a escala dos esforços corporativos para estabilizar os preços das ações.

Mais de 20 empresas listadas controladas pelo governo central também divulgaram planos de recompra sob a orientação do regulador de ativos estatais da China, sinalizando uma resposta unificada do governo e das empresas estatais.

Este grupo inclui importantes empresas petrolíferas como a PetroChina e a Sinopec, bem como geradoras de energia como a China Shenhua Energy Co e a GD Power Development, destacando o amplo alcance das iniciativas de recompra.