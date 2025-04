A indústria global de luxo se prepara para sua maior recessão em mais de duas décadas, à medida que as novas tarifas abrangentes de Donald Trump alimentam preocupações com uma recessão mundial.

As esperanças de que os americanos ricos pudessem sustentar o setor em dificuldades estão diminuindo, com analistas de Wall Street alertando para a queda nas vendas e nos lucros em toda a indústria de US$ 400 bilhões por ano.

Os países europeus, sede da maioria das marcas de luxo, enfrentam uma tarifa de 20% sobre as exportações para os EUA.

Mercadorias do Reino Unido e da Suíça foram atingidas por tarifas de 10% e 31%, respectivamente, causando ondas de choque nas salas de reuniões de Paris a Genebra.

O analista da Bernstein, Luca Solca, reduziu drasticamente sua previsão para as vendas globais de luxo, prevendo uma queda de 2% este ano, em vez do crescimento de 5% esperado anteriormente.

Se concretizado, isso marcaria a mais longa recessão do setor desde o início dos anos 2000.

“A incerteza e a provável continuidade da queda nos mercados de ações estão criando uma profecia autorrealizável: uma recessão global”, alertou Solca em uma nota aos clientes.

Consumidores ricos apertam o cinto com a queda dos mercados.

Copy link to section

Embora as novas tarifas aumentem os custos de bens de luxo importados nos EUA, a ameaça maior é o potencial de uma grave recessão global e correções acentuadas nos mercados financeiros.

Consumidores de alta renda geralmente são mais protegidos contra recessões, mas perdas contínuas em suas carteiras de investimentos podem levá-los a reduzir os gastos discricionários.

A Solca agora espera que os lucros médios do setor antes de juros e impostos caiam entre 4% e 6% em comparação com os níveis de 2024.

No entanto, as marcas de luxo podem estar melhor posicionadas do que as empresas de mercado de massa para gerenciar o choque tarifário.

A maioria das casas de luxo fabrica na Europa, e não na Ásia, e há muito tempo lida com as taxas de exportação para os EUA.

Alguns especialistas do setor acreditam que o custo incremental pode ser administrável.

Mesmo que as novas tarifas sejam adicionadas às taxas existentes, o impacto nos preços pode ser relativamente pequeno.

Como as tarifas são aplicadas ao preço de atacado — geralmente cerca de 20% do preço de varejo —, as marcas poderiam compensar os aumentos elevando os preços em menos de 4%, de acordo com a Solca.

Isso é menor do que os aumentos anuais de preços de 5% a 7% que muitas marcas de luxo implementaram nos últimos anos.

Por que Richemont e Hermès se destacam

Copy link to section

Entre o setor de luxo, a Richemont, proprietária da Cartier, e a gigante francesa do luxo Hermes se destacam como ações com potencial para resistir bem à tempestade, dizem analistas, devido à sua forte marca e poder de precificação.

Oliver Chen, analista da TD Cowen, disse que sua principal escolha no setor de luxo é o conglomerado suíço Compagnie Financière Richemont, proprietário da Cartier, Van Cleef & Arpels e Montblanc.

Chen disse que as joias podem se mostrar uma categoria mais resiliente no curto prazo e destacou que Cartier e Van Cleef não aumentaram os preços tão agressivamente quanto outras marcas de luxo nos últimos dois anos, preservando uma “forte proposta de preço-valor”.

Essa contenção poderia criar espaço para aumentos de preços no futuro.

As ações da Richemont, listadas na bolsa de valores suíça, caíram mais de 12% nos últimos cinco dias.

Thomas Chauvet, do Citi, também apoia a Richemont, citando seu foco exclusivo no luxo como uma força que deve sustentar o poder de precificação.

Ele recomenda igualmente a Hermès, apontando que a marca se beneficia de uma menor exposição às vendas nos EUA em comparação com outras marcas de luxo concorrentes.

As ações da Hermès continuam caras, no entanto, sendo negociadas a 46,7 vezes os lucros projetados para os próximos 12 meses.

A Richemont, por outro lado, negocia a um múltiplo mais modesto de 20,4 vezes. Ambas as ações, no entanto, estão sendo negociadas abaixo de suas respectivas médias de cinco anos, de 50 para a Hermès e 23,8 para a Richemont.

Analistas da Jefferies acreditam que a Hermès está bem posicionada para superar seus pares, em parte graças ao seu poder de precificação superior.

Em uma nota de pesquisa, eles descrevem a casa de luxo francesa como um refúgio relativamente seguro em meio a um ambiente mais difícil para o setor, com a demanda enfraquecendo no mercado crítico dos EUA desde meados de fevereiro e incertezas sobre as tarifas propostas por Trump.

“Ao olharmos para um futuro altamente incerto, mantemos uma preferência relativa pela Hermès”, escrevem os analistas.

A Jefferies prevê um crescimento orgânico das vendas líquidas de 8,2% para a empresa no primeiro trimestre.