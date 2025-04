Projeto de lei de Nova York pede estudo de 12 meses sobre eleições com blockchain

Nova York está analisando um projeto de lei que poderia estabelecer um precedente para a integração da blockchain em sistemas eleitorais estaduais, à medida que o interesse em tecnologias seguras e descentralizadas ganha terreno nos Estados Unidos.

O Projeto de Lei A7716, apresentado na terça-feira pelo deputado Clyde Vanel (D-33), propõe um estudo formal sobre como a tecnologia blockchain poderia fortalecer a proteção de dados eleitorais e a transparência do processo eleitoral.

Se aprovado, o projeto de lei exigiria que o Conselho Eleitoral do Estado de Nova York apresentasse um relatório abrangente em 12 meses, examinando o papel da blockchain na proteção de registros eleitorais e na integridade dos dados.

Essa medida legislativa faz parte de uma tendência mais ampla em que os estados americanos estão explorando blockchain e ativos digitais na infraestrutura do setor público, de sistemas de votação a reservas de Bitcoin.

Bill encomenda estudo de blockchain de 12 meses.

Copy link to section

Protocolado em 26 de março, o projeto de lei A7716 encarrega o Conselho Eleitoral de avaliar a capacidade da tecnologia blockchain de criar um registro imutável, criptograficamente seguro e auditável para eleições.

O projeto de lei descreve o blockchain como um sistema que preserva uma “verdade sem censura”, referenciando sua estrutura descentralizada e à prova de adulteração.

O estudo proposto seria conduzido em colaboração com o Escritório de Serviços de Tecnologia da Informação e com a contribuição de especialistas externos em blockchain, cibersegurança e sistemas eleitorais.

A legislação está atualmente em revisão pelo Comitê de Direito Eleitoral da Assembleia e deve ser aprovada por ambas as câmaras legislativas antes de chegar ao governador para aprovação final.

Caso o projeto de lei seja aprovado, o Conselho seria legalmente obrigado a apresentar suas conclusões até 2026.

Isso incluiria estudos de caso de outras jurisdições que testaram ou implementaram blockchain para sistemas de votação ou verificação de eleitores.

Estados ampliam leis sobre blockchain

Copy link to section

A proposta de Nova York surge em um momento em que vários estados americanos estão expandindo a legislação sobre blockchain para a infraestrutura financeira.

Enquanto o A7716 se concentra nas eleições, Utah recentemente aprovou o HB230, uma lei que protege carteiras digitais, pagamentos e operações de nós, embora tenha excluído cláusulas para investimento direto em Bitcoin pelo estado.

Enquanto isso, outros estados estão se movendo para formalizar reservas de ativos digitais em nível estadual.

De acordo com o Bitcoin Law, um rastreador de políticas, 47 projetos de lei relacionados a reservas de Bitcoin foram apresentados em 26 estados, com 41 ainda ativos.

Essa onda de legislação reflete o crescente interesse em ativos digitais como ferramenta para resiliência financeira e inovação.

No Kentucky, o governador Andy Beshear sancionou a Lei da Câmara 701 — rotulada como a lei dos “Direitos do Bitcoin” —, oferecendo proteção aos usuários de Bitcoin e às empresas que operam no estado.

Oklahoma seguiu o exemplo com o HB 1203, o Ato de Reserva Estratégica de Bitcoin, que foi aprovado na Câmara com 77 votos a favor e 15 contra e agora está sob análise do Senado.

O Missouri também está considerando sua própria versão de uma reserva de Bitcoin apoiada pelo estado, enquanto o Comitê de Regras da Câmara do Arizona recentemente aprovou dois projetos de lei relacionados ao Bitcoin, consolidando ainda mais o apelo da tecnologia nos círculos de formulação de políticas.

Projetos de lei do passado de Nova York foram arquivados.

Copy link to section

O projeto de lei apresentado por Vanel não é o primeiro. Medidas semelhantes surgiram na legislatura de Nova York desde 2017, mas não progrediram.

No entanto, uma mudança mais ampla no sentimento em relação à adoção da blockchain, impulsionada tanto por casos de uso do setor privado quanto pelo envolvimento federal, pode proporcionar à A7716 uma trajetória mais favorável.

Em março, o ex-presidente Donald Trump emitiu uma ordem executiva solicitando a criação de uma Reserva Estratégica de Bitcoin, sinalizando o crescente interesse federal em infraestrutura digital descentralizada.

Essa diretiva despertou um novo interesse em como a blockchain pode servir aos interesses nacionais e estaduais, tanto em contextos de segurança quanto econômicos.

Se o estudo proposto por Nova York concluir que a blockchain oferece benefícios práticos para as eleições, isso poderá desencadear legislação adicional para testar ou implantar tais sistemas em futuros ciclos eleitorais.