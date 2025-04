Brasil planeja leilão de petróleo offshore em meio a pressões fiscais: aqui está o que sabemos

O governo brasileiro está se preparando para leiloar participações em campos de petróleo offshore este ano, concentrando-se em porções não contratadas de seus lucrativos depósitos pré-sal.

According to Reuters, two sources familiar with the matter said the initiative serves both as a financial strategy and as a response to the shifting global economic landscape, which threatens Brazil’s fiscal stability.

O leilão abrangerá seções menores e não contratadas dos principais campos de Tupi, Mero e Atapu, disseram as fontes.

Segundo as fontes, o governo pretende arrecadar cerca de 20 bilhões de reais (US$ 3,4 bilhões) em um cenário de “pior caso”.

Embora o Ministério da Fazenda e o Ministério de Minas e Energia do Brasil não tenham se pronunciado publicamente sobre o leilão, o apoio interno à medida parece forte.

Essa venda planejada ressalta os crescentes desafios financeiros do Brasil.

As recentes tarifas americanas prejudicaram as perspectivas econômicas globais, levando os preços do petróleo a uma mínima de quatro anos, abaixo de US$ 60 por barril.

Os preços do petróleo Brent fecharam em US$ 65,48 na quarta-feira, uma leve recuperação, mas ainda bem abaixo da previsão de US$ 80,79 por barril da lei orçamentária brasileira de 2025.

Preocupações fiscais em destaque

O leilão reflete as crescentes preocupações com a saúde fiscal do Brasil. A receita do petróleo é uma parte crucial do orçamento nacional, contribuindo por meio de royalties, impostos sobre a renda corporativa e lucros da gigante petrolífera estatal Petrobras. A queda dos preços do petróleo pode levar a déficits orçamentários significativos.

“É crucial ter válvulas de escape quando a receita se torna mais incerta devido a choques externos”, disse uma das fontes.

Tanto autoridades governamentais quanto partes interessadas do setor concordam que a gestão de riscos é essencial para salvaguardar a estabilidade fiscal do Brasil, especialmente dada a imprevisibilidade dos mercados globais.

O objetivo do governo não é apenas gerar receita imediata, mas também criar uma reserva contra possíveis turbulências econômicas.

A próxima fase envolve a aprovação de legislação para autorizar o leilão. O governo estaria trabalhando em estreita colaboração com os legisladores para acelerar o processo, sinalizando a urgência de reforçar as defesas fiscais antes que as pressões externas se intensifiquem ainda mais.

Se bem-sucedido, o leilão poderia servir como um importante colchão financeiro para o Brasil, oferecendo estabilidade de curto prazo e dando ao governo mais espaço para se adaptar a uma economia global volátil.