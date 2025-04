A demanda por eletricidade para alimentar a tecnologia de IA e os centros de dados até o final desta década exigirá mais do que o consumo de eletricidade do Japão atualmente.

O consumo de eletricidade pelos centros de dados deverá mais que dobrar, atingindo aproximadamente 945 terawatts-hora até 2030, de acordo com um relatório divulgado na quinta-feira pela Agência Internacional de Energia.

“As energias renováveis e o gás natural lideram o atendimento à demanda de eletricidade dos data centers, mas uma variedade de fontes está pronta para contribuir”, disse o órgão regulador de energia com sede em Paris.

Fontes

Fontes de energia renovável, apoiadas pelo armazenamento e pela rede elétrica mais ampla, atendem a 50% do crescimento global da demanda de data centers.

O gás natural está na vanguarda das fontes de energia despacháveis que desempenharão um papel fundamental no futuro. Além disso, os avanços do setor tecnológico em tecnologias nucleares e geotérmicas também serão cruciais.

Quase metade do crescimento da demanda por eletricidade nos EUA entre agora e 2030 será impulsionada pelos data centers.

O consumo de eletricidade do país para centros de dados deverá superar o uso combinado de eletricidade para a produção de todos os bens de alta intensidade energética, incluindo alumínio, aço, cimento, produtos químicos e outros, até 2030, disse a AIE.

“As incertezas aumentam ainda mais após 2030, mas nosso cenário base prevê que o consumo global de eletricidade em data centers aumentará para cerca de 1.200 TWh até 2035”, acrescentou a agência.

Crescimento

A participação do crescimento da demanda global de eletricidade consumida por data centers até 2030 será menor do que a de motores industriais, ar condicionado residencial e de escritórios e veículos elétricos.

IEA

Os centros de dados representarão cerca de um décimo do crescimento total.

“No entanto, a importância dos centros de dados no aumento da demanda por eletricidade varia de país para país”, disse a agência.

A AIE estima que os centros de dados são responsáveis por aproximadamente 5% do aumento na demanda de eletricidade esperado até 2030 em economias emergentes e em desenvolvimento, que já estão registrando um rápido crescimento na demanda de eletricidade.

As economias avançadas, por outro lado, têm visto várias décadas de demanda de eletricidade essencialmente estagnada.

Segundo a AIE, o setor elétrico precisa ser colocado novamente em uma trajetória de crescimento. Este é um alerta para os países desenvolvidos, onde os data centers representarão mais de 20% do crescimento da demanda até 2030.

IA no setor energético

O aumento substancial do investimento global em grandes centros de dados, que dobrou desde 2022, é um resultado direto da ascensão da IA.

Esses centros de dados, usados para treinamento e operação de modelos de IA, têm demandas energéticas significativas.

O consumo de eletricidade de um grande data center pode equivaler ao de 100.000 residências, enquanto o maior data center atualmente em construção tem o potencial de consumir eletricidade equivalente ao de 2 milhões de residências.

Isso tem implicações enormes para o setor energético.

Fatih Birol, diretor executivo da AIE, disse:

Com o avanço da IA, o setor energético está na vanguarda de uma das revoluções tecnológicas mais importantes do nosso tempo. A IA é uma ferramenta, potencialmente incrivelmente poderosa, mas cabe a nós – nossas sociedades, governos e empresas – como a utilizamos.

Benefícios da IA no setor energético

A IA tem sido utilizada na indústria de petróleo e gás para otimizar a exploração, a produção, a manutenção e a segurança.

De acordo com a IEA, a IA pode otimizar e automatizar processos de produção, prever necessidades de manutenção e detectar vazamentos em operações. A IA também pode ser usada para reduzir as emissões de metano.

Além disso, a IA pode aprimorar a avaliação de recursos e minimizar a incerteza pré-perfuração na exploração e desenvolvimento.

Enquanto isso, a IA pode auxiliar na estabilização de redes elétricas que estão se tornando cada vez mais complexas, descentralizadas e digitalizadas.

A integração da geração de energia renovável variável pode ser aprimorada por meio da IA, que pode melhorar a previsão e reduzir a redução de geração e as emissões.

Segurança energética

As cadeias de suprimentos globais para componentes de data centers são complexas.

O gálio, por exemplo, um metal crucial para chips de computador avançados e eletrônica de potência e substancialmente mais eficiente do que os projetos convencionais baseados em silício, é quase exclusivamente obtido da China, que refina aproximadamente 99% da oferta global.

As estimativas da IEA indicam que, até 2030, os centros de dados poderão consumir mais de 10% da oferta global atual de gálio.

“A IA agrava alguns riscos à segurança energética, mas também oferece soluções nos domínios cibernético e físico”, disse a AIE.

As crescentes capacidades da IA levaram a um aumento proporcional do seu potencial para uso positivo e negativo por diversos atores.

Isso fica evidente no aumento triplo e na sofisticação dos ciberataques contra empresas de energia nos últimos quatro anos, impulsionados pelos avanços na tecnologia de IA.

“Ao mesmo tempo, a IA está se tornando uma ferramenta crítica para se defender contra eles.”

Satélites e sensores equipados com IA podem identificar incidentes em infraestruturas energéticas críticas 500 vezes mais rápido e com resoluções espaciais mais altas do que os métodos tradicionais terrestres no domínio físico.

Preocupações com as mudanças climáticas exageradas

Os centros de dados estão entre as fontes de emissões que mais crescem, com as emissões do uso de eletricidade devendo aumentar de 180 milhões de toneladas atualmente para 300 milhões de toneladas até 2035 no cenário base, e até 500 milhões de toneladas no cenário de decolagem, disse a AIE.

Embora essas emissões permaneçam abaixo de 1,5% das emissões totais do setor energético durante esse período, as emissões dos data centers são uma preocupação crescente.

“A adoção generalizada de aplicações de IA existentes poderia levar a reduções de emissões muito maiores do que as emissões dos centros de dados – mas também muito menores do que o necessário para enfrentar as mudanças climáticas.”

A AIE estima que a redução de emissões resultante da ampla aplicação de soluções existentes baseadas em IA será equivalente a cerca de 5% das emissões relacionadas à energia em 2035.

A IA pode ser uma ferramenta na redução de emissões, mas não é uma solução milagrosa e não elimina a necessidade de políticas proativas.