Deputados argentinos na Câmara Baixa aprovaram um projeto de lei para criar uma comissão especial para investigar os vínculos do presidente Javier Milei com o token LIBRA, após um incidente de “rug pull” envolvendo o projeto de criptomoeda que ele havia endossado publicamente.

A investigação representa um golpe significativo para a administração de Milei.

A câmara baixa aprovou a criação da comissão — uma iniciativa que havia falhado anteriormente no Senado — por 128 votos a 93.

Milei havia defendido anteriormente o token LIBRA em fevereiro, promovendo-o nas redes sociais como um potencial catalisador para impulsionar a economia argentina em dificuldades.

No entanto, em meio às recentes alegações sobre o colapso do token, a postura otimista do presidente está se tornando cada vez mais difícil de defender.

Oposição ganha força no Congresso

De acordo com a ZyCrypto, os procedimentos da câmara baixa se estenderam além da formação da comissão especial.

Os legisladores, em grande parte da oposição, também aprovaram várias medidas destinadas a fiscalizar funcionários governamentais importantes ligados ao projeto LIBRA.

Entre os convocados estão o ministro da Economia, Luis Caputo, e o presidente da Comissão Nacional de Valores Mobiliários, Roberto Silva.

Esta moção foi aprovada com apoio esmagador, obtendo 131 votos a favor e 96 contra.

Além disso, os legisladores conseguiram aprovar o pedido de documentos e informações importantes do Poder Executivo sobre o incidente LIBRA. A votação teve 135 votos a favor e 84 contra.

O representante da oposição, Pablo Juliano, enfatizou a necessidade de transparência, afirmando que o Congresso deve investigar se o escândalo do token LIBRA causou danos graves à estabilidade econômica da Argentina.

Milei nega irregularidades em meio a crescente escrutínio.

O presidente Milei negou veementemente qualquer irregularidade, descrevendo as investigações como “uma clássica caça às bruxas política” em meio à crescente pressão política.

Ele imediatamente procurou se distanciar do projeto LIBRA fracassado, insistindo que não havia conexão direta entre ele e o colapso do token.

No entanto, os legisladores da oposição permanecem céticos, particularmente depois que surgiram fotos mostrando Milei ao lado do desenvolvedor por trás do token LIBRA.

O incidente rapidamente se transformou em uma grande controvérsia política, com críticos acusando o presidente de promover imprudentemente um ativo arriscado sem a devida diligência.

À medida que a investigação avança, as consequências políticas do fiasco do LIBRA podem corroer ainda mais a confiança na liderança de Milei, especialmente em um momento em que a Argentina enfrenta profundos desafios econômicos e incertezas de mercado.