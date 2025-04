Inflação nos EUA desacelera para 2,4% em março com aumento de pedidos de seguro-desemprego, aliviando a tensão nos mercados.

A inflação nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em março, enquanto os pedidos semanais de seguro-desemprego aumentaram, sinalizando uma possível desaceleração da economia justamente quando as tensões tarifárias se intensificam.

O Bureau of Labor Statistics (BLS) informou na quinta-feira que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu 0,1% em termos sazonalmente ajustados no mês passado, reduzindo a taxa de inflação em 12 meses para 2,4%, ante os 2,8% de fevereiro.

Inflação básica dos EUA em março

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu apenas 0,1% em março e desacelerou para uma taxa anual de 2,8% — a leitura mais baixa desde março de 2021.

Wall Street esperava uma inflação geral de 2,6% e uma inflação subjacente de 3%, de acordo com as estimativas da Dow Jones.

A queda nos custos de energia ajudou a arrefecer as pressões sobre os preços. Os preços da gasolina caíram 6,3% em março, impulsionando uma queda mais ampla de 2,4% no índice de energia.

Enquanto isso, os preços dos alimentos aumentaram 0,4% no mês, com os preços dos ovos subindo 5,9% e aumentando mais de 60% em relação ao ano anterior.

Os custos de moradia, um componente chave da inflação, subiram apenas 0,2% em março, registrando um aumento de 4% no último ano — o ritmo mais lento desde novembro de 2021.

Kay Haigh, co-chefe global de renda fixa e soluções de liquidez da Goldman Sachs Asset Management, disse à CNBC que o relatório do IPC mais fraco do que o esperado parecia “olhar para o passado”, especialmente considerando as grandes mudanças na política comercial nos últimos dias.

Haigh acrescentou: “No futuro, o Fed provavelmente enfrentará uma difícil escolha, à medida que os aumentos de preços impulsionados por tarifas começarem a se refletir nos dados de inflação, enquanto a atividade econômica permanecer fraca.”

Pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana que terminou em 6 de abril

Somando-se aos sinais de arrefecimento da economia, os pedidos iniciais de seguro-desemprego aumentaram ligeiramente para 228.000 na semana encerrada em 6 de abril, de acordo com o Departamento do Trabalho.

Esse número superou as expectativas dos economistas, que eram de 215.000, e foi maior do que o dado revisado da semana anterior, também de 215.000.

Os pedidos contínuos, representando aqueles que ainda recebem benefícios de desemprego, subiram para 1,82 milhão — o nível mais alto em mais de dois meses.

Os dados de inflação mais brandos e o aumento nos pedidos de seguro-desemprego chegam em um momento delicado para os mercados.

A decisão do presidente Donald Trump de suspender algumas de suas controversas tarifas “recíprocas” ajudou a estabilizar o sentimento após uma semana volátil de negociações.

No entanto, as preocupações com uma possível desaceleração persistem, uma vez que as tarifas sobre a China saltam para 125%, com efeito imediato, enquanto outros países retornam a uma base de 10% durante um período de negociação de 90 dias.

Os investidores agora apostam que a diminuição das pressões inflacionárias e os dados mais fracos do mercado de trabalho podem dar ao Federal Reserve espaço para reduzir as taxas de juros ainda este ano, mesmo com o aumento dos riscos geopolíticos.

Os mercados reagiram positivamente aos dois relatórios: o Dow Jones Industrial Average disparou mais de 2.800 pontos, o S&P 500 saltou mais de 9% e o Nasdaq registrou seu maior ganho em um único dia em décadas.