Donald Trump está sob fogo por possível manipulação de mercado depois que uma publicação em mídia social incentivando investidores a comprar ações precedeu uma reversão repentina nas tarifas comerciais, o que fez os mercados dispararem em todo o mundo.

Na quarta-feira de manhã, logo após a abertura dos mercados americanos, Trump escreveu em sua plataforma de mídia social Truth Social: “ESTE É UM ÓTIMO MOMENTO PARA COMPRAR!!! DJT.”

Em quatro horas, ele surpreendeu os investidores ao anunciar uma pausa de 90 dias nas novas tarifas para a maioria dos países, exceto a China.

O anúncio desencadeou uma grande alta, com o S&P 500 fechando com mais de 9% de ganho e o Nasdaq, com forte presença de empresas de tecnologia, disparando mais de 12%.

O efeito dominó global foi rápido.

O Nikkei 225 do Japão saltou 9%, enquanto o FTSE 100 de Londres subiu até 4% nas primeiras negociações de quinta-feira.

O que adicionou intriga à publicação de Trump foi sua decisão incomum de assinar com “DJT” — o mesmo símbolo de negociação da Trump Media & Technology Group, proprietária do Truth Social.

As ações da empresa subiram 22% na quarta-feira, levantando mais dúvidas sobre o momento e a intenção da mensagem do presidente.

Aumentam os pedidos de investigação em Washington.

A sequência de eventos provocou duras críticas de legisladores, com alegações de que as ações de Trump proporcionaram uma oportunidade para negociação com informações privilegiadas.

O senador Adam Schiff disse que as oscilações do mercado exigem investigação:

“Quem na administração sabia antecipadamente sobre a mais recente mudança de posição de Trump sobre tarifas? Alguém comprou ou vendeu ações e lucrou às custas do público?”

O senador Chris Murphy ecoou as preocupações, alertando para um “escândalo de insider trading” e especulando que a publicação de Trump era um sinal para seus associados capitalizarem informações privadas.

Enquanto isso, a representante Alexandria Ocasio-Cortez pediu que todos os membros do Congresso divulgassem quaisquer negociações de ações recentes, insinuando atividades suspeitas:

“Tenho ouvido algumas conversas interessantes no chão”, escreveu ela no X.

“O prazo para divulgação é 15 de maio. Estamos prestes a descobrir algumas coisas.”

Especialistas em ética e direito veem motivos para investigação.

Juristas e especialistas em ética argumentam que as ações de Trump merecem uma investigação séria.

Richard Painter, ex-advogado-chefe de ética do presidente George W. Bush, alertou que o momento da publicação de Trump o deixa vulnerável a acusações de manipulação de mercado.

Kathleen Clark, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Washington, disse que o comportamento de Trump “normalmente desencadearia uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários”.

Ela acrescentou: “Esses investigadores estariam procurando evidências de que o Sr. Trump sabia que faria um anúncio que movimentaria o mercado e então forneceu uma pista aos seus seguidores”, disse ela em uma reportagem do NYT.

A SEC, que supervisiona o cumprimento das leis federais de valores mobiliários, recusou-se a comentar ao NYT quando questionada sobre a publicação de Trump.

Esta não é a primeira vez que Trump enfrenta questionamentos sobre transações financeiras.

Antes de iniciar seu segundo mandato, ele recebeu críticas pelo lançamento de sua criptomoeda meme $TRUMP.

Relatórios da época sugeriram que investidores selecionados, alguns ligados à Organização Trump, obtiveram lucros significativos, com uma wallet para criptomoedas supostamente gerando US$ 109 milhões, de acordo com uma análise do New York Times.

Casa Branca defende as motivações do presidente.

Funcionários da Casa Branca negaram as alegações de má conduta, insistindo que a publicação de Trump nas redes sociais tinha como objetivo estabilizar os mercados em meio à incerteza generalizada.

“É responsabilidade do presidente dos Estados Unidos tranquilizar os mercados e os americanos sobre sua segurança econômica diante da incessante campanha de medo da mídia”, disse Kush Desai, porta-voz da Casa Branca.

Desai acusou os democratas de “se agarrar a palhas para jogar jogos políticos partidários” e os instou a trabalhar com a administração para fortalecer a economia dos EUA.

Embora a Casa Branca minimize a controvérsia, a pressão por transparência e prestação de contas está aumentando em Washington.

A decisão dos reguladores de prosseguir com o caso pode ter implicações de longo alcance para a presidência de Trump e para os mercados financeiros.