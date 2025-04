Prada adquire Versace em negócio de €1,25 bilhão: o que isso pode significar para as ações da Capri Holdings com a queda do preço das ações

Em um momento decisivo para o mundo da moda de luxo, a Prada anunciou na quinta-feira que adquirirá a Versace por 1,25 bilhão de euros (US$ 1,38 bilhão) da Capri Holdings, com sede em Nova York.

Este é o maior negócio de luxo do ano, trazendo uma conclusão dramática à ambiciosa, porém problemática, busca da Capri por construir uma potência da moda americana para rivalizar com nomes como LVMH e Kering.

O Il Sole 24 Ore havia noticiado em janeiro que a Prada estava interessada em adquirir a Versace.

A transação ressalta a confiança renovada no apelo duradouro do artesanato italiano, mesmo com os mercados globais oscilando sob a pressão das imprevisíveis políticas comerciais do presidente Trump.

Para a Prada, representa um salto ousado em direção à criação de uma rival italiana para os dominantes grupos de luxo franceses.

“É uma jogada ousada e ambiciosa da Prada”, comentou Robert Burke, fundador da Robert Burke Associates.

“A aquisição posicionaria a Prada para diversificar seu portfólio e competir em um cenário global mais amplo.”

As ações da Prada fecharam com alta de 5% na quarta-feira, enquanto as ações da Capri Holdings caíram mais de 11%.

Versace para reforçar a divisão de moda da Prada

Copy link to section

Com essa aquisição, a Versace se juntará ao crescente portfólio do Grupo Prada, que já inclui Prada, Miu Miu, Luna Rossa e a celebrada marca de doces Marchesi.

O grupo também inclui marcas de calçados como Car Shoe e Church’s em seu portfólio.

Essa expansão estratégica fortalece a divisão de moda da Prada, adicionando uma marca com identidade distinta e reduzindo a dependência da visão de Miuccia Prada.

Andrea Guerra, diretora executiva do Grupo Prada, afirmou que a Versace traria “uma nova dimensão, diferente e complementar” à família.

“A Versace tem um potencial enorme”, observou ele, ao mesmo tempo em que advertiu que “a jornada será longa”.

A Prada pretende financiar a aquisição predominantemente por meio de dívida, planejando contrair empréstimos superiores a um bilhão de euros.

O acordo, aprovado pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deverá ser concluído no segundo semestre do ano, sujeito a aprovações regulatórias.

Um contraste de fortunas

Copy link to section

A transação destaca o forte contraste na situação financeira das duas empresas.

A Prada tem sido um raro ponto positivo na recente desaceleração do setor de luxo, registrando € 5,4 bilhões em receita para 2024 — um aumento de 17%.

O aumento foi liderado pela Miu Miu, cujas vendas no varejo dispararam incríveis 93% no ano passado.

Em comparação, a Capri Holdings, que também detém as marcas Michael Kors e Jimmy Choo, viu o desempenho da Versace vacilar.

A receita da marca deve cair para US$ 810 milhões neste ano fiscal, abaixo dos US$ 1 bilhão em 2024.

A Versace há muito tempo é vista como alvo de aquisição, particularmente após uma tentativa fracassada da Tapestry, proprietária da Coach e da Kate Spade, que foi bloqueada por reguladores americanos no ano passado.

As especulações de que a Prada também poderia adquirir a Jimmy Choo até agora se mostraram infundadas.

“O negócio da Versace precisa de uma reviravolta completa”, disse Luca Solca, analista sênior da Bernstein.

Ainda assim, ele moderou as expectativas, observando que as aquisições anteriores da Prada “deixam muito a desejar”.

Perspectivas para as ações da Capri Holdings (CPRI)

Copy link to section

A transação visa fortalecer o balanço patrimonial da Capri e permitir investimentos estratégicos em suas outras marcas, Michael Kors e Jimmy Choo.

Essa medida faz parte da estratégia da Capri para aumentar o valor para os acionistas e focar no crescimento de longo prazo de suas marcas restantes.

De acordo com a TipRanks, a Capri Holdings enfrenta desafios financeiros e operacionais significativos, refletidos na queda de sua receita e lucratividade.

“Embora a empresa esteja implementando iniciativas estratégicas e aumentando a flexibilidade financeira, os indicadores técnicos baixistas atuais e as métricas de avaliação negativas sugerem uma perspectiva cautelosa. Os esforços da empresa para estabilizar e, eventualmente, retornar ao crescimento são positivos, mas são ofuscados por riscos de curto prazo”, disse a empresa.

Um futuro construído sobre legado e laços familiares.

Copy link to section

Os laços pessoais entre as duas dinastias da moda acrescentam uma camada adicional de significado ao acordo.

Miuccia Prada é conhecida por ser próxima de Donatella Versace, que assumiu o comando dos negócios da família após a trágica morte de seu irmão Gianni em 1997.

Embora Donatella tenha deixado o cargo de diretora criativa no mês passado, ela permanece profundamente envolvida como embaixadora principal da marca e expressou sua satisfação com o acordo.

Segundo fontes próximas às negociações, Donatella Versace está “encantada” em ver a casa fundada por seu irmão se tornar parte de um grupo italiano familiar, preservando o legado do nome Versace no tecido do luxo italiano.

Com essa aquisição audaciosa, enquanto a Prada mira a expansão global, o mundo da moda observará atentamente para ver se essa mais recente aposta pode ter sucesso onde outras falharam — e se uma gigante do luxo italiana, construída sobre herança e reinvenção, pode ocupar seu lugar ao lado dos titãs globais da indústria.