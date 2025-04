Abertura do mercado europeu: ações sobem timidamente enquanto persistem os temores de guerra comercial

As bolsas europeias abriram com ganhos modestos no início do pregão de sexta-feira, enquanto uma semana turbulenta para as ações se aproximava do fim.

Embora houvesse um impulso positivo, as preocupações subjacentes sobre uma escalada da guerra comercial entre os EUA e a China persistiram, limitando o entusiasmo geral.

O índice pan-europeu Stoxx 600 abriu com alta de 0,4%, com o FTSE 100 do Reino Unido subindo 0,5%, enquanto o Dax da Alemanha e o CAC 40 da França registravam alta de 0,4% às 8h10.

Horário de Londres, refletindo uma abordagem geralmente cautelosa dos investidores.

Quase todos os setores do mercado de ações estavam operando em território positivo, com o setor de energia sendo a única exceção, destacando um sentimento de otimismo amplo, mas não avassalador.

Uma semana agitada impulsionada pelos desenvolvimentos na política comercial.

Os mercados europeus e globais tiveram uma semana agitada, com os investidores reagindo aos desenvolvimentos frequentes e muitas vezes imprevisíveis na política comercial global, desencadeados pelos mais recentes planos tarifários do presidente dos EUA, Donald Trump.

As chamadas tarifas recíprocas de Trump entraram em vigor no início desta semana, antes de serem temporariamente reduzidas a 10% para todos os países e territórios por 90 dias, para permitir negociações comerciais com a maioria dos quase 90 países e territórios visados, proporcionando um breve período de alívio.

No entanto, as tarifas sobre importações da China foram aumentadas, sublinhando o foco principal da disputa comercial.

A União Europeia respondeu na quinta-feira em termos semelhantes, suspendendo a adoção de contramedidas por 90 dias.

“Queremos dar uma chance às negociações”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nas redes sociais, sinalizando um compromisso com a desescalada.

Apesar desses esforços, a incerteza na política comercial persistiu, pois permanecia incerto como se desenrolariam as negociações entre os EUA e seus parceiros comerciais.

Os temores persistentes sobre uma guerra comercial em grande escala entre os EUA e a China estavam firmemente na mente dos investidores.

A taxa tarifária cumulativa sobre a China atinge 145%.

Os dois países têm se envolvido em um ciclo de retaliações, com a Casa Branca confirmando à CNBC na quinta-feira que a taxa tarifária cumulativa sobre a China agora totalizaria efetivamente 145%.

Isso inclui a taxa de 125% sobre mercadorias, além de uma taxa de 20% relacionada ao fentanil, criando um desafio econômico significativo para os exportadores chineses.

Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos recentemente, refletindo a falta de uma direção clara nas relações comerciais globais.

Nos Estados Unidos, os futuros de ações caíram após uma sessão de perdas para as ações na quinta-feira, aumentando ainda mais o clima de cautela.

Dados do PIB do Reino Unido se aproximam: um indicador econômico chave

Na Europa, os investidores aguardam ansiosamente a divulgação dos dados mensais do produto interno bruto (PIB) do Reino Unido na sexta-feira, que fornecerão informações valiosas sobre a saúde da economia britânica e o impacto potencial dos ventos contrários do comércio global.