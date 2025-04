Futuros do peso argentino caem em meio à incerteza antes do acordo com o FMI e da política cambial.

Os futuros do peso argentino caíram acentuadamente nos últimos dias, refletindo as crescentes preocupações dos investidores sobre as perspectivas da moeda.

De acordo com uma reportagem da Reuters, os participantes do mercado estão preocupados com o impacto potencial sobre o peso, enquanto o país navega por um cenário financeiro desafiador marcado por fortes controles de capital, uma taxa de câmbio de paridade móvel e negociações contínuas com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A forte queda nos futuros do peso

O contrato futuro do peso de abril caiu acentuadamente, passando de 1.125 por dólar em 9 de abril para cerca de 1.180 na sexta-feira.

Essa queda segue o anúncio do FMI de um acordo em nível técnico com a Argentina sobre um novo pacote de empréstimo de US$ 20 bilhões para complementar as reservas do país, que estão diminuindo.

No entanto, essa notícia não encorajou a confiança dos operadores, que agora se perguntam o que tal acordo significará para o regime de câmbio.

De acordo com o relatório, a incerteza transformou o mercado futuro do peso em um jogo de adivinhação de alto risco.

Com a economia argentina sofrendo sob o peso da inflação e dos déficits orçamentários, os investidores questionam se as políticas atuais do governo podem se manter ou se uma desvalorização mais significativa pode ser iminente.

Controles de capitais e rastejamento cambial: os efeitos

Os controles de capital e a taxa de câmbio flutuante controlada da Argentina, que permite a desvalorização do peso em 1% ao mês, criaram condições comerciais desfavoráveis.

O valor do peso é estritamente regulamentado, permitindo pouca margem para flutuações de mercado.

Embora muitos analistas acreditem que algum tipo de desvalorização é iminente, há divergências quanto à magnitude e ao momento.

Em abril, o governo procurou acalmar as especulações afirmando que uma desvalorização repentina não fazia parte de seus planos.

Previsões divergentes: mercado dividido

Com o peso permanecendo instável, as opiniões do mercado sobre a estratégia cambial da Argentina estão fortemente divididas.

Alguns observadores preveem uma desvalorização, o que implica que a intervenção do FMI pode exigir modificações consideráveis nas regulamentações atuais.

Outros duvidam dessa probabilidade, dado o compromisso do governo de manter a estabilidade.

Enquanto isso, uma facção de comerciantes espera a implementação de uma banda cambial, que permitiria ao peso se desvalorizar dentro de limites específicos, oferecendo um meio-termo entre a regulação estrita e a desregulação total.

Essa falta de consenso entre os participantes do mercado gerou turbulência nos futuros do peso, exacerbada pela expectativa de aprovação do novo programa de empréstimo do FMI pelo conselho na sexta-feira.

Apesar de uma grande queda no início da semana, os futuros do peso se recuperaram ligeiramente após uma queda significativa na quinta-feira, o que demonstrou a volatilidade do mercado.

À medida que a situação evolui, observadores do mercado, incluindo a agência de liquidação e compensação Cohen, com sede na Argentina, estão monitorando atentamente os desenvolvimentos em torno do acordo com o FMI e as decisões do governo sobre a taxa de câmbio.

No geral, a recente volatilidade nos futuros do peso argentino reflete as preocupações econômicas mais amplas do país.

À medida que os operadores navegam por uma complexa rede de regulamentações de capital, políticas governamentais e apoio financeiro externo, o prognóstico permanece incerto.

Com o acordo com o FMI na mesa e a pressão do presidente Milei por mudanças, as partes interessadas devem permanecer cautelosas, pois a trajetória futura do peso está em jogo.